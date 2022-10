El TAN respalda el uso del lema 'Tudela es capital' por parte del Ayuntamiento tras un recurso de I-E

El Tribunal Administrativo de Navarra ha desestimado un recurso interpuesto por Izquierda Ezkerra contra el uso del lema 'Tudela es capital' por parte del Ayuntamiento de Tudela, en concreto por el equipo de gobierno de Navarra Suma.

En su recurso, I-E alegaba que el uso de este eslogan "reviste un carácter político impropio de la neutralidad institucional" y que ese carácter político "iría ligado a la reivindicación de una Carta de Capitalidad para la ciudad de Tudela que conllevaría cambiar el vigente sistema de financiación local".

El TAN señala primero que no sería jurídicamente válida la utilización institucional de un lema que propugne explícitamente una Carta de Capitalidad para Tudela, teniendo en cuenta que la ley de marzo de 2022 establece el reparto de la financiación de los municipios sin contemplar las Cartas de Capitalidad. De hecho, añade que esa ley elimina la que tenía Pamplona.

Pero el tribunal indica que la sospecha de que se utilice para que la ciudadanía asocie ese eslogan con la carta de capitalidad que propugna Navarra Suma no es suficiente. A partir de ahí, el TAN, refiriéndose al informe presentado por el Ayuntamiento, indica que "divaga refiriéndose a una capitalidad no oficial de la Ribera de Navarra", un informe que también menciona "posibles capitalidades más bien etéreas y carentes de reconocimiento legal como 'Capital de la Verdura' y 'Capital del Cogollo'". "El eslogan no hace referencia a estos productos de huerta que permita asociarse su uso con un propósito de exaltar esas verduras", indica el TAN.

Y, descartada esta opción, se refiere a que el lema 'Tudela es capital' puede tener sentido para resaltar su pasado histórico -recuerda que Tudela superaba en la Edad Media en población a Pamplona y que llegó a ser sede de la Corte e instituciones principales del Reino de Navarra-, o que desde el Medievo ha existido la Merindad de Tudela, cuya ciudad principal era Tudela. También se refiere a que es muy frecuente el uso de la expresión 'capital ribera' para referirse a Tudela. "El eslogan podría justificarse en aras del fomento del orgullo ciudadano subrayando esa faceta histórica", afirma el TAN.

Por otro lado, el tribunal habla de que la Ley de Reforma de la Administración Local de Navarra prevé la constitución de la comarca Ribera, "y difícilmente cabe imaginar que, una vez constituida, la sede de sus instituciones pueda ser otra que la propia ciudad de Tudela". "Se da la circunstancia de que el lema pudiera ser utilizado en su sentido más propio y sin faltar a la verdad", apunta el TAN, en referencia a la ley citada anteriormente.

Pero también añade que, según las numerosas noticias aparecidas en los medios, NA+ no persigue que se haga esta lectura del eslogan, "sino otra distintas que pudiera asociarse subliminalmente con la reivindicación de una Carta de Capitalidad, y no así con la verdadera capitalidad de la comarca prevista en la legislación vigente". "Pero, si eso es así, no se debe al eslogan, sino que, a lo sumo, podrá ser consecuencia de su utilización en tal sentido por una coalición política", añade el tribunal, que puntualiza que "tal utilización, ésta sí estrictamente política, no es fiscalizable por este tribunal, cuya competencia se limita a las actuaciones de las entidades locales".

"Cierto es que la citada coalición (NA+) utiliza el mismo eslogan para propugnar un cambio legislativo en el sistema de financiación que incluya Cartas de Capitalidad, pero esa utilización no es consecuencia del eslogan en sí mismo considerado, que para nada se refiere a la figura denominada Carta de Capitalidad". Y recalca el TAN que no considera que su utilización "manifiestamente menoscabe, obstaculice o perturbe las políticas públicas, en base al mero hecho de coincidir con la utilización del mismo por una coalición política que propugna el otorgamiento de una Carta de Capitalidad". "El eslogan 'Tudela es Capital' no puede considerarse patrimonio exclusivo de una determinada coalición política por más que, en un plano estrictamente político, se pueda hacer o se haga un uso equívoco del mismo", concluye el TAN en su resolución.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, criticó a Izquierda-Ezkerra. "Nos llevó a los tribunales por pedir la capitalidad y el TAN dice alto y claro que es nuestro derecho decir que Tudela es capital", afirmó, al tiempo que calificó de "vergüenza que la oposición utilice los tribunales para impedirnos reclamar que Tudela es capital, y más cuando I-E y PSN lo pedían antes de que Chivite fuera presidente".