La CHE autoriza el corredor verde de Tudela pero pone condiciones

1,3 millones, que pretende transformar el paseo del Prado y darle continuidad hasta la Mejana. Pero lo hace con condiciones que implicarán cambios en el proyecto, aunque NA+, que gobierna con mayoría absoluta, recalcó que “no son sustanciales” y que este mismo viernes se adjudicará la obra y, luego, modificarán los temas que sean necesarios. Por contra, Ecologistas en Acción, que presentó alegaciones, recalcó que el proyecto original no se llevará a cabo. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha autorizado el proyecto de corredor verde de Tudela , con 4 millones de presupuesto y una subvención europea de, que pretende transformar el paseo del Prado y darle continuidad hasta la Mejana. Pero lo hace con condiciones que implicarán cambios en el proyecto, aunque NA+, que gobierna con mayoría absoluta, recalcó que “no son sustanciales” y que este mismo viernes se adjudicará la obra y, luego, modificarán los temas que sean necesarios. Por contra, Ecologistas en Acción, que presentó alegaciones, recalcó que el proyecto original no se llevará a cabo.

La CHE marca varias condiciones y hace suyas las de Medio Ambiente del Gobierno foral, mucho más extensas.

Por un lado, fija cambios en el trazado de caminos previsto en el Soto Chocolatera, entre el puente y Ribotas. Reduce su anchura de 3 a 1,5 metros, aunque sí autoriza “excepcionalmente y a precario” colocar asientos de hormigón, como estaba previsto, minimizando su número y retirándolos si lo requiere . Lo que no podrá haber son papeleras, bancos ni mesas. Además, el recorrido se hará por la parte más abierta, entre el aparcamiento y la orilla.

Otro punto conflictivo es el paso previsto bajo un ojo del puente para conectar la Mejana con el soto con unas escaleras. En este caso, se pide valorar otra opción que no implique bajar hasta el río.

A este respecto, el concejal de Urbanismo, Zeus Pérez, dijo que ya se valoró, pero que esas escaleras y el paso bajo el puente es la mejor opción. “No entramos en la ZEC (Zona Especial de Conservación) y habrá unas escaleras que bajen en el lado de la Mejana y otras que suban al paseo de Pamplona después del puente”, dijo.

Otro aspecto que puede generar polémica es la zona baja del Prado, junto a la desembocadura del Queiles. Medio Ambiente deja claro que no autoriza la propuesta de instalar césped con riego, un pipican e infraestructuras singulares (se planteaban unas tumbonas, sombrillas, etc., que se retirarían en caso de riada) porque “no se ajusta a los objetivos de la ZEC”.

Sobre esto, Zeus Pérez consideró que no tiene que haber problema y que hablarán con Medio Ambiente. “Hace falta un sitio para tener los perros controlados. Consideramos que no es soto y que es posible. Tenemos intención de ponerlo, como el mobiliario previsto en su totalidad”, dijo a pesar de la prohibición de Medio Ambiente que asume la CHE. Añadió que el césped de pradera que se propone, sin riego, no es solución y que la prueba está en el parque del Queiles, cerca del Puente Mancho, donde está en muy mal estado.

En cuanto al aparcamiento junto al embarcadero, que se prevé elevar, la CHE señala que hay que retranquearlo respecto a la orilla del Ebro y la desembocadura del Queiles, habilitando zonas verdes. “En eso estamos de acuerdo y lo importante es regularizar este aparcamiento, que no lo estaba, y poder utilizarlo”, señaló Pérez.

La CHE también ve positivo hacer permeable el muro que separa la parte baja del Prado del río porque amplía el espacio fluvial y la retirada de las instalaciones para las ferias, que ya no se volverán a ubicar en el paseo.

El concejal recalcó que el equipo de gobierno está “muy satisfecho” con la autorización de la obra porque “no supone ninguna modificación sustancial del proyecto”. Y criticó a Ecologistas en Acción porque dijo que ha intentado “boicotear el proyecto”. Ayer, esta entidad mantuvo su crítica y dijo que no es “ni sostenible, ni verde” y criticó a la CHE por admitir actuaciones no permitidas en una ZEC.

Pérez también dijo que ha sido Medio Ambiente del Gobierno de Navarra el que ha puesto más “pegas, mientras que la CHE no”.