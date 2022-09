Un cohete para 'todos' en Cintruénigo

Una plaza de los Fueros abarrotada de público fue ayer la demostración de que los cirboneros y cirboneras se han volcado este año con sus fiestas patronales tras el parón de dos ediciones por la pandemia. Y es que, a pesar de caer el inicio festivo en día laboral, vecinos de todas las edades se han congregado este miércoles en la citada plaza para asistir al lanzamiento del cohete que ha puesto en marcha el ciclo festivo en Cintruénigo.

Minutos antes de las 12 horas ha sonado el Himno de Navarra y, en ese momento, bajo un cielo con nubes y claros, han salido al balcón del Ayuntamiento los ediles de Deportes e Industria de NA+, Ángela García y Joaquín Pérez, respectivamente. Se han dirigido a los asistentes para decirles “¡cirboneros!, ¡cirboneras! Ya están aquí nuestras fiestas. Han sido años muy duros. Ahora toca disfrutar por todos nosotros, por los que vendrán y, en especial, por los que ya no están”, han dicho, antes de pronunciar al unísono los tradicionales ¡vivas! a la Virgen de la Paz, Cintruénigo y Navarra, y prender la mecha del cohete con cuyo estallido han arrancado las tan esperadas fiestas de 2022.

RECORRIDO FESTIVO

Tras el chupinazo, la multitud de personas que se han dado cita en la plaza, junto con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y la Banda de Música de Cintruénigo, han iniciado un colorista y musical recorrido por distintas calles, extendiendo la alegría y el ambiente festivo a todos los rincones de la localidad ribera.

En este inicio festivo no solo la plaza ha estado abarrotada de vecinos. También se ha llenado el balcón del Ayuntamiento de autoridades asistentes al acto. Entre las mismas se encontraban la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, quien no quiso perderse esta cita con su localidad natal; el presidente de UPN, Javier Esparza; los parlamentarios de NA+ Javier García y Raquel Garbayo -esta última ex alcaldesa de Cintruénigo; y un buen número de alcaldes y ediles de distintas localidades de la Ribera.

HOY, ENCIERRO DE TOROS Y CORRIDA

Por Jesús Rubio

Cintruénigo celebrará este jueves 8 de septiembre, día grande de sus fiestas, una de las principales novedades de su programa. Y es que, por primera vez, la villa acogerá un encierro con los toros que, por la tarde, serán lidiados en la corrida en la que participarán los diestros Gonzalo Caballero, Javier Marín y Leo Valadez. El encierro comenzará a las 8 horas con astados de la ganadería La Castilleja, de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).

Ya por la tarde, a partir de las 18 horas, la plaza de toros acogerá la corrida. Tanto el matador de toros madrileño Gonzalo Caballero como el mexicano Leo Valadez pasearán desmonterados, ya que debutarán en este coso navarro. En cambio, para el local Javier Marín, el de hoy será su noveno paseíllo en su plaza. Debutó como novillero en 2013. Desde entonces ha lidiado cinco novilladas y esta será su cuarta corrida de toros. En la última, que tuvo lugar el pasado año, cortó tres orejas tras una importante tarde.

Caballero es un torero con un valor inquebrantable, de coraje y garra; Javier Marín destaca por su aplomo y personalidad; y Leo Valadez por su juventud, valentía y variedad con los trastos.