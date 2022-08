Cascante adelanta sus fiestas

principal novedad de las fiestas patronales que inicia este sábado, 27 de agosto, último fin de semana de agosto en lugar del segundo fin de semana de septiembre. Un adelanto que, como se recordará, se aprobó en la consulta popular que convocó el Ayuntamiento de la localidad en noviembre de 2019 debido a la demanda existente en este sentido, sobre todo de jóvenes que ya habían iniciado el curso cuando se celebraban las fiestas. Laque inicia este sábado, 27 de agosto, Cascante está precisamente en las fechas en las que se van a desarrollar. Por primera vez se ponen en marcha en este. Un adelanto que, como se recordará, se aprobó en la consulta popular que convocó el Ayuntamiento de la localidad en noviembre de 2019 debido a la demanda existente en este sentido, sobre todo de jóvenes que ya habían iniciado el curso cuando se celebraban las fiestas.

Esta medida tenía que haberse aplicado ya en las fiestas de 2020, algo que no fue posible debido a la suspensión de las mismas ese año y en 2021 debido a la pandemia. Por tanto, y tras retomar ahora el ciclo festivo, los cascantinos estrenan este calendario lúdico que se prolongará hasta el 4 de septiembre.

Alberto Añón (NA+): "Este es un año de prueba para sacar valoraciones"

El alcalde de Cascante, Alberto Añón Jiménez, (NA+) no duda al afirmar, respecto al adelanto de esta edición de las fiestas, que “este es un año de prueba para sacar valoraciones de todo tipo”. Una vez que finalicen, se analizará “si se dejan en estas fechas y se hace una consulta popular, que sería quizá lo más acertado, o si han sido un fracaso y se vuelve a la segunda semana de septiembre”.

Reconoce que, personalmente, siempre le han gustado el calendario lúdico en septiembre “pero también hay que aplicar el sentido de solidaridad y pensar en los demás que no las pueden disfrutar esos días”. “Principalmente, el adelanto lo demandan los adolescentes que tienen que madrugar para ir a los institutos a la mañana siguiente y los padres, ya que con el adelanto del calendario escolar prácticamente empiezan a primeros de septiembre, lo que hace que los Ayuntamientos tengamos que adaptarnos a nuevos calendarios que no dependen de nosotros. Siempre he dicho que igual la consejería de Educación debería hacer algo para no generar conflictos sociales”, indica, al tiempo que no duda al afirmar que ve a los cascantinos “con muchas ganas de fiestas después de tres años sin ellas, y creo que serán unas buenas fiestas”.

¿Qué presupuesto tienen para estos días?

En torno a los 185.000 euros, pero con la subida que ha experimentado todo en los últimos seis meses calculo que subirá un 20% respecto al 2019, unos 200.000 euros manteniendo los mismos días festivos -9, hasta el 4 de septiembre, el día del rancho, el 5 de septiembre-.

Además del adelanto festivo, ¿hay alguna otra novedad?

Dos encierros por la noche. También hay otros tres encierros con toros, y mañana habrá un festival taurino con Javier Conde y Finito de Córdoba. El día de las peñas, en el que creo que se va a batir el récord de afluencia, habrá un Gran Prix, y también en la plaza habrá espectáculos de recorte de toros y anillas. Con tantos días y cada uno destinado a un colectivo, creo que vamos a tener unas fiestas muy de todas las edades o perfiles. Creo que hay de todo un poco y que la oferta es variada y atractiva para que venga la gente a Cascante.

Al margen de las fiestas, ¿qué proyectos están llevando a cabo?

Se han arreglado calles y se ha creado la placeta de los Bobadilla y en un par de meses se acabará la ampliación del club de jubilados. También, entre otros, se va a adecentar la casa de los Duplá y el colegio viejo como escuela de música, hemos presentado proyectos de arreglo de calles al PIL, y se prevé una pasarela sobre el río Queiles.

¿A nivel industrial?

En las próximas semanas empiezan las obras de la empresa farmacéutica que anunciamos Ovum SPF y estamos a expensas de seguir con los trámites con el Gobierno foral para desarrollar el polígono industrial público. Estamos muy ilusionados y sin parar. No obstante, nos preocupa mucho todo lo concerniente al Centro Termolúdico. La subida del gas y de la luz está teniendo una repercusión en mayúsculas en todo lo que es la viabilidad del centro. Tuvimos una reunión en la Federación Navarra de Municipios y Concejos con otras localidades que tienen el mismo problema para pedir colaboración al Gobierno foral porque son costes que no podemos llegar a asumir los Ayuntamientos. El termolúdico es un centro de referencia a nivel de Navarra, y sobre todo de la Ribera, y no lo queremos cerrar.

¿Prevé presentarse a la reelección?

Lo pensaré y analizaré.