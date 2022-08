Ribaforada celebra un Paloteado pasado por agua

Habían pasado casi 3 largos años sin fiestas, pero día de su patrón San Bartolomé, con todas los actos y celebraciones que esto implica para la localidad. Y uno de ellos, por supuesto, fue el tradicional Paloteado, que congregó a los ribaforaderos en la plaza San Francisco Javier para disfrutar de un espectáculo de baile, anécdotas, humor y crítica política. años sin fiestas, pero Ribaforada recuperó el miércoles día 24 de agosto el, con todas los actos y celebraciones que esto implica para la localidad. Y uno de ellos, por supuesto, fue el tradicional, que congregó a los ribaforaderos en lapara disfrutar de un espectáculo de baile, anécdotas, humor y crítica política.

BLANCA ALDANONDO

Desde el principio hubo una gran expectación, con vecinos llegando a la plaza tres horas antes del comienzo del acto, que fue a las 23 horas. Y la actuación, dedicada en esta ocasión a los sanitarios y a todos los fallecidos durante la pandemia, estuvo a la altura de lo especial de la cita con Álvaro Martínez Rubio ‘Quevedo’ interpretando al Mayoral; Iñigo Kurtz Castillo al Rabadán; Idoya Lapuerta Huguet al Diablo; e Irene Huguet Castillo al Ángel. Sin embargo, las condiciones meteorológicas dificultaron la puesta en escena, obligando a interrumpir el Paloteado en varias ocasiones por culpa de la lluvia. Tanto es así que el Grupo de Danzas, siempre acompañado por los gaiteros, tuvo que bajar del escenario para realizar varios bailes, pues el tablado se convirtió por momentos en una pista de patinaje.

No obstante, la mayoría del público aguantó el chaparrón hasta el final, disfrutando de una noche de humor donde reinaron las canciones con temática de la villa. Y uno de los temas sobre los que se bromeó fueron las inversiones que se están llevando en la localidad y que el alcalde, Tirso Calvo, tasó en 9 millones de euros. “No sé de dónde sacamos las perras,/ si de contribución no pagamos tanto.../ Con esos dineros no llega/ ni para arreglar la fuente del barranco”, dijo el Rabadán. “¿Quieres que te lo explique? Esto es mucho fácil jomio./ ¿Sabes quién es el Director General de Administración Local?/ Tirso, ¿tú lo conoces?/ Porque me han dicho que es tu amigo/ y el método de pago es el Bizum. ¿No será Pepino?”, respondió el Mayoral aludiendo al apodo con el que se conoce a Jesús María Rodríguez, ex alcalde de Ribaforada y actual Director General de Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra.

De nuevo la lluvia hizo acto de presencia al final y la lucha entre el Ángel y el Demonio no pudo interpretarse, dando paso directamente al Grupo de Danzas, con el Acelerao y la Torre, donde la danzari Leire Ojer, desde la cima de la misma, pronunció los habituales ‘vivas’ a San Bartolomé y Ribaforada.