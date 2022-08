Un cirujano italiano de vacaciones, clave en la atención del corneado en Arguedas

Pero, dentro de la tragedia, hubo suerte. Y es que fue clave la intervención de un cirujano cardiovascular italiano que se encontraba de vacaciones de camino a Portugal con una furgoneta camper y que había parado en Arguedas con intención de dormir en el Yugo. Se encontraba viendo las vacas y, tras ocurrido, no dudó en taponar la arteria carótida del herido, que estaba gravemente afectada y le estaba provocando una gran pérdida de sangre.

Este periódico intentó contactar con el cirujano, pero no fue posible porque no quiso hacer declaraciones y prefirió mantenerse en el anonimato. Según explicó Manolo Domínguez, concejal de Festejos del Ayuntamiento de Arguedas y primo carnal del herido, que fue quien llevó al cirujano a Arguedas cuando acabó la operación, “es un hombre muy sencillo que no quiere protagonismo”. “Ha preferido no hablar. Me ha dicho que solo es su trabajo y que le siga informando de cómo evoluciona el herido. De hecho ha ido al Hospital de Tudela esta mañana -por ayer- para interesarse por su estado porque no sabía que lo habían llevado a Pamplona”, señaló. “Le estamos muy agradecidos y así se lo dije”.

Pero también fue clave la actuación de varias enfermeras que estaban en la zona. Como Esther Falguera Alegre, de Arguedas, quien, al escuchar los gritos de la plaza, acudió a ofrecer ayuda. “Yo estaba viendo las vacas y cuando me marchaba a casa hubo un primer herido que fue atendido por el equipo médico contratado para el evento. Me acerqué a la ambulancia medicalizada, pregunté si había equipo sanitario suficiente y me dijeron que sí, así que me fui. Y cuando por el camino pasaba por la plaza escuchamos gritos, que eran de la gente que vio la segunda cornada”, explicó.

Añadió que el equipo médico se había desplazado a atender al primer herido, pero dada la gravedad de la segunda cornada regresó a los aledaños de la plaza, donde se incorporó a la atención en plena calle del herido junto al cirujano italiano, Falguera y Leticia Alegre Bienzobas, jefa de la unidad de enfermería del equipo de atención primaria de Valtierra-Cadreita, que acababa de llegar con dos maletines con equipos sanitarios. “Teníamos que estabilizarlo. Lo que hicimos fue perfundirle líquidos con las vías que pudimos, administrarle oxígeno y avisar a los servicios de urgencias de Tudela porque no era una herida corriente. La actuación del cirujano fue muy buena con los medios que tenía”, declaró Alegre.

Finalmente, el herido fue trasladado al hospital Reina Sofía , donde fue intervenido de urgencia. “El chico llegó consciente, mejor de como lo cogimos. Tuvo mucha suerte de que una pasara por allí, otra cogiera el material y hubiera un cirujano viendo las vacas porque si no, no habría llegado a Tudela, se habría desangrado”, afirmó Falguera.

“Fue un mal rato pero acabó con la satisfacción de que pudimos sacarlo y llegó vivo al hospital, que era de lo que se trataba”, añadió Alegre.

“No es preciso que Tudela cuente con cardiovascular”

Salud emitió un comunicado sobre la atención al herido después de que fuera muy criticado en redes sociales que no haya en el Reina Sofía especialistas en cirugía cardiovascular. Señaló que este hospital “dispone de los especialistas necesarios para estabilizar y tratar al paciente y, si fuera necesario, proceder a su traslado al hospital de referencia correspondiente”. Añadió que cirugía cardiovascular, como otras, está en el Hospital Universitario de Navarra, que lo presta para todo el territorio. “Según datos estadísticos, se considera que la cifra óptima de procedimientos cardiovasculares mayores que realice un servicio no sea inferior a 500 por centro y año. En Navarra hay 649.946 habitantes y en el último año prepandémico, 2019, realizó 558 procedimientos. Es por ello que el Área de Tudela no cuenta con cirugía cardiovascular, al no ser preciso, en términos de eficiencia, por ratio de población ni por incidencia, una especialidad que sí dispone el Hospital Universitario de para dar servicio a toda la Comunidad”, afirmó.