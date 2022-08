Fustiñana abre este viernes sus fiestas más "esperadas"

Fustiñana pone este viernes 5 de agosto en marcha, tras el parón por la pandemia sus fiestas patronales “más esperadas”, según reconoce el alcalde de la localidad, Sergio Vitas Aguirre, al tiempo que destaca que los vecinos “están con muchas ganas” de disfrutar de este ciclo lúdico “más que merecido después de tres años sin fiestas”.

Estas ocho jornadas festivas en honor a los santos Justo y Pastor, que cuentan con un presupuesto de más de 178.000 € incluyen en esta ocasión algunas novedades como un Carnaval de verano, aunque mantienen sus principales actos y también la costumbre, introducida por el anterior alcalde, Antonio Sola, de no anunciar quién va a lanzar el cohete hasta diez minutos antes del acto. “Nos pareció bonito mantener esta costumbre”, dice Vitas, quien, pese a no anunciar el nombre, señala que será un edil quien protagonice hoy el acto. “Es un honor que, tras el trabajo que se realiza durante todo el año, creemos que tiene que ser destinado a los concejales”, considera. .

"LAS COMIDAS POPULARES NOS DISTINGUEN DE OTRAS FIESTAS"

Sergio Vitas afronta sus segundas fiestas al frente de la alcaldía -anteriormente fue 8 años edil de Festejos- “con el orgullo” de representar a su localidad en todos los actos, y también “con la responsabilidad que uno mismo adquiere de estar pendiente en todos estos días”. Unas fechas lúdicas que en las que muestra su deseo de que se desarrollen con “respeto y tolerancia”.

Otras localidades han sumado un día más de fiesta tras el parón...

Nosotros no lo planteamos. Ya tenemos 8 días mientras que en muchas localidades son 7, y pensamos que son, junto las Fiestas de la Juventud y las de noviembre, suficientes para que la gente disfrute.

¿Qué novedades hay este año?

Las que habíamos preparado para las fiestas de 2020 que no se celebraron. Son un Carnaval de verano, el próximo lunes, en el que la juventud organiza una concentración de disfraces y un discomóvil por los bares. Se nos ocurrió hacerlo en fiestas porque, al no ser un pueblo muy carnavalero, en febrero los carnavales no tenían el éxito que deberían tener. También hemos introducido el homenaje al Fustiñanero de Adopción, que le vamos a dar a Autopistas Ricardín, que vienen desde hace 50 o 60 años a Fustiñana con sus autos de choque y son como unos fustiñaneros más.

El resto de los actos son ya tradicionales...

Las principales partidas económicas son para las orquestas, encierros y las tres comidas populares, que son, quizá, los actos más multitudinarios, porque si algo tienen las fiestas de Fustiñana como esencia son esas comidas. Es algo que nos distingue respecto a cualquier otra fiesta de la Ribera. Como prueba de las ganas que tiene la gente de fiesta es que hemos vendido más tikets que nunca para estas comidas, a un precio simbólico para controlar el número de comensales. Para la menestra, que suelen acudir entre 800 y 1.000 personas, ya se han apuntado 1.300. Y en las otras dos, de estofado y arroz con bogavante, se agotan los 1.500 tikets. Siguen elaborándolas un grupo de cocineros locales y, aunque lo hacen con la mayor ilusión del mundo, les gustaría que fuera entrando también gente más joven.

¿Qué momento es más especial para usted?

Como emotivo el cohete, que es el momento de explosión de la alegría. También es muy emotiva la procesión, y muy bonito el día del entreverao.

CENTRO DE BARDENAS, ALBERGUE Y PARKING

Y tras las fiestas, ¿qué proyectos tiene el Ayuntamiento?

El Centro de Interpretación de la puerta sur de Bardenas en Fustiñana que tenemos de forma conjunta con la Comunidad bardenera. Se ubicará en la zona del camino de la ermita de Santa Lucía, detrás de la residencia. Bardenas financia la construcción del centro y la parte de la urbanización que corresponde a los servicios, y el Ayuntamiento cede el terreno y construiremos allí un albergue y un parking de autocaravanas, además de terminar con los accesos. Supondrá un coste importante, sobre todo por cómo están ahora los precios, pero es el ‘plato fuerte’ de la legislatura. Esperamos empezar en septiembre con la adjudicación y las obras y nos gustaría que esté terminado antes de que acabe la legislatura. Creo que es lo que necesitamos y culminará con la llegada del turismo a la localidad. Ahora tenemos mucha más demanda que oferta de alojamiento turístico.

¿Otras iniciativas?

Vamos a comenzar con la rehabilitación de la primera planta del Espacio Joven para dotarla de un servicio de biblioteca y salas de estudio y de formación.