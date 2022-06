Arguedas, Valtierra y empresas temen por el futuro del turismo

Arguedas y Valtierra saben que los daños del fuego van a ir mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Este lunes, los alcaldes de ambas localidades compartieron su temor por el futuro de un sector tan importante para la Ribera como es el turismo. A la espera de realizar una valoración detallada de los daños provocados por el incendio,saben que los daños del fuego van a ir mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Este lunes, los alcaldes de ambas localidades compartieron su temor por el futuro de un sector tan importante para la Ribera como es el turismo.

José Mª Pardo, hizo referencia a los daños sufrido en el parque de la naturaleza Sendaviva de la localidad, uno de los principales atractivos de la Ribera. “Sabemos que toda la zona del Bosque está quemada, y que también hay daños en algunas de las instalaciones. Todavía no conocemos más, pero lo que está claro es que todo lo que ocurre en El primer edil arguedano,, hizo referencia a los daños sufrido en el parque de la naturaleza Sendaviva de la localidad, uno de los principales atractivos de la Ribera. “Sabemos que toda la zona del Bosque está quemada, y que también hay daños en algunas de las instalaciones. Todavía no conocemos más, pero lo que está claro es que todo lo que ocurre en Sendaviva tiene reflejo en la economía de Arguedas”, explicó.

Pardo se congratuló de que el fuego no llegara a afectar a otro de los principales atractivos de la localidad: la ermita de la Virgen del Yugo y el albergue. “Los edificios se han salvado, pero el entorno ha quedado muy afectado, con la vegetación arrasada y el mirador de Bardenas destruido. Deberíamos recuperar todo lo que se pueda lo antes posible”, afirmó el alcalde de Arguedas, localidad que este domingo celebrará la edición 23 de la prueba ciclista Extreme Bardenas que atraerá a la localidad a más de 1.500 personas. “La prueba está organizada por el Club Ciclista Arguedano. Nosotros colaboramos con todo lo que podemos ya que es una cita que atrae a mucha gente, pero sería conveniente saber si el Gobierno de Navarra cree que se puede celebrar o es mejor posponerla a otras fechas”, indicó Pardo.

SEGUIR ADELANTE

El fuego que cruzó el término de Arguedas terminó quemando el monte bajo el que se asienta Valtierra. Un monte que es clave dentro del plan de desarrollo turístico que esta localidad estaba realizando con una inversión estimada de alrededor de 725.000 €.

“Uno de los proyectos que estamos a punto de culminar es un parking para 40 caravanas que, afortunadamente, se ha salvado de las llamas”, explicó el alcalde valtierrano, Manuel Resa, quien aseguró que la villa “va a seguir adelante con todos sus planes turísticos”. “Antes del incendio pedíamos a la gente que viniera a visitar nuestra localidad, y ahora lo hacemos con más ganas todavía, ya que este incendio no va a frenarnos en nuestra meta”, indicó Resa.

POR LA ECONOMÍA DE LA RIBERA

Al temor por el futuro turístico se unió ayer la Asociación Turismo Ribera de Navarra (ATURINA), que agrupa a hoteles, casas rurales, restaurantes, bodegas y empresas del sector en la comarca.

“Hay miles de puestos de trabajo que dependen directa o indirectamente de Sendaviva. Creemos que hay que perseguir su puesta en marcha, aunque sea de forma parcial, como objetivo prioritario”, apuntó ATURINA, que solicitó a todas las administraciones “que aúnen fuerzas para minimizar el impacto económico”. “Creemos en la voluntad política y esfuerzo coordinado para que, con celeridad, se tomen las medidas oportunas ya que, en el caso de que no se hiciera, muchísimos pequeños y grandes negocios tendrían su futuro comprometido. Necesitamos un gobierno fuerte que demuestre que está al lado de la economía de la Ribera”, indicó la entidad.

Opiniones contrarias de los alcaldes sobre el dispositivo de emergencias

La estrategia seguida por el Gobierno de Navarra para luchar contra el incendio de Arguedas y Valtierra ha provocado cierto malestar entre los vecinos.

Gran parte de los arguedanos afectados, residentes en los barrios de Sopeña y Sancho Ramírez, se quejaron por la falta de efectivos de bomberos en la localidad cuando el avance del fuego comenzó a amenazar sus viviendas.

A este respecto, el alcalde de Arguedas, José Mª Pardo (PSN), indicó “comprender a los vecinos que tenían el fuego a metros de sus casas, pero hay que entender que no se puede poner a un bombero en cada puerta”. “A Arguedas llegaron muchas dotaciones de bomberos y de la UME, pero el fuego se extendió por el monte y ahí hay zonas que son inaccesibles para los camiones de extinción”, explicó.

SIN EXCUSAS

Por su parte, el alcalde de Valtierra, Manuel Resa (NA+), no dudó en cargar contra el Gobierno de Navarra. “Me llamaron y les dije que necesitaba más medios, y su respuesta fue que se estaba quemando toda Navarra y no podían hacer más. Luego vi que en el resto de incendios había helicópteros e hidroaviones..., y aquí no llegó ninguno”, afirmó Resa, quien apuntó que “al principio de la tarde lo que se estaba quemando aquí era masa forestal, pero luego cambió el viento y el fuego fue hacia las casas, con lo que no hay excusas para hacer lo que hizo el Gobierno”. “A los vecinos se les instó a desalojar, pero muchos se quedaron a defender sus casas. Yo hubiera hecho lo mismo”, apuntó Resa, quien criticó que “la presidenta María Chivite no se haya dignado a llamarme ni una vez para preocuparse por cómo estábamos en Valtierra”.