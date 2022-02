Tudela, cantera de ‘gigantes’

Todos los viernes, el Centro Cultural Miguel Sánchez Montes, ubicado en el barrio de Lourdes de Tudela, se llena de vida. Ese día está marcado en rojo en el calendario de los más de 20 niños y niñas que acuden a sus locales para aprender a bailar los gigantes de la Comparsa Perrinche de este centro privado de la capital ribera que este año cumple su 20 aniversario.

Los alumnos que acuden a las clases, todas ellas gratuitas, se dividen en dos grupos, de 18.30 a 19.15 horas los niños de iniciación, de edades comprendidas entre los 7 y los 9 años; y de 19.15 a 20 horas, los alumnos que ya tienen conocimientos previos en el arte de bailar gigantes, de entre 8 y 11 años.

Debido a las bajas temperaturas de esta época y a la falta de luz a esas horas de la tarde, los ensayos se celebran en el interior del centro, aunque dentro de unas semanas, con la llegada de la primavera, las clases se desarrollarán en el patio exterior.

Los pequeños están dirigidos por los profesores Juan Ramón Marín Aguirre y David Vera Muñoz quienes, de forma altruista, y con la colaboración también voluntaria de otros integrantes de la Comparsa Perrinche, enseñan a los niños las claves para hacer danzar a las figuras y prepararlos para participar en los diferentes espectáculos y pasacalles que el grupo celebra a lo largo del año.

EL ORIGEN DE LA ESCUELA

Esta peculiar Escuela de Bailadores de Gigantes tiene su origen casi a la par del surgimiento de la Comparsa Perrinche, allá por el año 2003. Eran muchos los niños y niñas que acudían cada semana al centro para ver los ensayos y, posteriormente, eran fieles asistentes a las primeras actuaciones que ofrecía el grupo.

La fascinación que los pequeños tenían por los gigantes, unida a la demanda de muchos padres, impulsó al centro a plantearse la posibilidad de ofrecer clases para enseñar a bailar las figuras. Así, el 10 de noviembre de 2006, y con una participación inicial de 32 alumnos de edades a partir de los 8 años, comenzó la andadura de la escuela.

Su objetivo, que se mantiene intacto a día de hoy, es doble. Por un lado, dar respuesta al gran entusiasmo que los niños tienen por los gigantes y que puedan aprender a llevarlos y bailarlos; y, por otro lado, ser la cantera de la que saldrán los futuros bailadores de gigantes de la Comparsa Perrinche.

MÉTODO DE ENSEÑANZA

Lo primero que aprenden los alumnos son los pasos básicos que deben realizar en cada danza. Bajos los sones de las piezas tradicionales que suenan en los desfiles de gigantes, los pequeños ejecutan los pasos, primeramente, sin portar las figuras.

Una vez los ‘aprendices’ controlan los movimientos, y siempre gradualmente, comienzan a portar los gigantes. Para ello, la Comparsa Perrinche cuenta con una gran diversidad de figuras de distintas alturas y pesos que facilitan la adaptación de los niños al baile dentro de los gigantes y a su progresivo dominio para, en cuanto están preparados para ello, poder participar en los diferentes espectáculo y pasacalles que la comparsa ofrece a lo largo del año tanto en Tudela como en otras localidades.

POR AMOR A LOS GIGANTES

El fundador y propietario del Centro Cultural Miguel Sánchez Montes es Pedro Miguel Sánchez Eguialde, tudelano apasionado por el mundo de los gigantes que, ahora, observa con orgullo cómo cada viernes niños y niñas de Tudela, de otras localidades de la Ribera e, incluso, de Aragón, acuden a la escuela a aprender a bailar las figuras.

“Los chavales que vienen a la escuela se empapan de la tradición de los gigantes, tan arraigada en el Valle del Ebro; pasan a formar parte de nuestra comparsa o de otras de otros lugares; y transmiten esta cultura a las generaciones futuras. Este era nuestro objetivo, y lo estamos consiguiendo”, indica Sánchez Eguialde.

LA ESCUELA

​Sede La clases de la Escuela de la Comparsa Perrinche se desarrollan en los locales del Centro Cultural Miguel Sánchez Montes, ubicado en la calle Basaón, número 1, del barrio de Lourdes de Tudela.



Horario La clases se celebran todos los viernes del año (excepto en fiestas de Tudela -del 24 al 30 de julio- y en las fechas navideñas) de 18.30 a 19.15 horas, para los niños de iniciación; y de 19.15 a 20 horas, para los que ya tienen experiencia.



Inscripciones Los interesados en participar lo pueden hacer de forma gratuita contactando con el centro a través del teléfono 948 82 79 77, o a través del correo electrónico centro@perrinche.com.

Un centro nacido en memoria de su padre y por la cultura de Tudela

El 18 de octubre de 2002 el Centro Cultural Miguel Sánchez Montes abrió sus puertas. Ese día fue la culminación de la iniciativa del tudelano Pedro Miguel Sánchez Eguialde, quien se había propuesto crear un espacio a favor de los diferentes grupos culturales del barrio de Lourdes. Una iniciativa que financia con su patrimonio.

Con la apertura del centro, Sánchez quería honrar la memoria de su padre, bautizándolo con su nombre, y revitalizar la comparsa de gigantes que su progenitor creó en 1943. Así, con su apodo (‘Perrinche’) nació un grupo que, ahora, suma casi 70 figuras entre gigantes, cabezudos y zaldikos.

Pero aquel 18 de octubre de 2002 que parecía la culminación de un sueño no fue más que el inicio de una aventura a favor del folklore de Tudela que sigue en marcha. Así, en paralelo al crecimiento de la comparsa, surgieron otros colectivos como la Guardia de Honor de Alabarderos de San Juan Bautista, la Noble Guardia de Soldados de Alarde de la Real Cofradía de Santiago Apóstol, la Agrupación de Banderas y Músicos, la Tarasca y la Muerte Calaña. Agrupan a cerca de 200 personas.

“La labor que desarrollo en el centro es completamente vocacional. Disfrutar de la convivencia con los integrantes de los grupos; compartir con ellos ensayos y actuaciones; y poder contribuir a la cultura de Tudela es mi recompensa. A ello dedico mi vida y mi economía personal, y así lo haré hasta que pueda”, apunta Sánchez.

Una familia que no para de crecer

B.A.

Desde su fundación en 2002, la Comparsa Perrinche del Centro Cultural Miguel Sánchez Montes de Tudela no ha parado de crecer. En estos 20 años, el grupo ha pasado de contar con 10 gigantes (6 heredados del antiguo Colegio de Lourdes y 4 nuevos) a disponer de cerca de 70 entre gigantes medianos y grandes, cabezudos y zaldikos.

Todo ello gracias a la iniciativa del responsable del centro, Pedro Miguel Sánchez Eguialde, que sufraga el coste de la realización de las figuras con sus recursos económicos personales.

Actualmente, la Comparsa Mediana cuenta con 12 integrantes de entre 14 y 17 años, mientras que la Comparsa Mayor agrupa a 10 bailadores. A ellos se irán uniendo, progresivamente, los alumnos de la escuela que demuestren su valía para realizar esta labor y poder dar vida a los gigantes con sus bailes.

ENSAYOS ENTRE AMIGOS

Uno de los alumnos de la escuela que ya ha participado en varios pasacalles con los gigantes de Perrinche es el tudelano Darío Aréjula Cuadrado quien, a sus 13 años, ya lleva 4 en el centro. “Ya he salido en San Miguel y San Juan, además de en la Cabalgata de Reyes. Poder mostrar en la calle lo que aprendes en los ensayos es muy bonito”, indica Aréjula, quien destaca el buen ambiente que se vive en la escuela. “Aquí todos somos amigos, y nos apoyamos unos a otros, y los profesores son supermajos”, añade.

A quien aún le quedan algunas clases más para poder debutar en un pasacalles es a Miguel Pardo Jiménez, de 7 años, quien todos los viernes acude a la escuela procedente de la localidad zaragozana de Tarazona. “Llevo dos meses aprendiendo a bailar y me gusta mucho. En Tarazona también hay gigantes, pero los de Perrinche me gustan más”, señala.

Quien sí ‘juega en casa’ es Hugo Ledesma Gómez, de 10 años y vecino del barrio de Lourdes. “Cuando tenía 5 años mis padres me regalaron un gigante artesano y, como me gustó mucho poder bailarlo, me animé a venir a Perrinche a aprender más y poder salir a la calle”, señala Ledesma, quien ya ha participado en un espectáculo con la comparsa pero todavía, por culpa de la pandemia, no ha podido desfilar.

LAS CHICAS SON 'GIGANTES'

Aunque la mayoría de los alumnos de la escuela son chicos, también hay niñas que demuestran que ellas son ‘gigantes’.

Una de las más veteranas es Andrea Isla Gil, tudelana de 13 años, quien lleva casi media vida-empezó a ensayar a los 7 años- aprendiendo a bailar las figuras. “Siempre me han gustado los gigantes, y un día decidí que no solo quería ir a ver los desfiles, sino también participar en ellos. Mi debut en la calle fue en un desfile del Corpus... ¡y me hizo una ilusión tremenda”, recuerda Isla.

Otra de las niñas que integran la escuela es Irene Vera Muñoz, de 11 años, quien se enganchó a los ensayos gracias a su hermano David, profesor del centro. “Ahora estamos pocas chicas, pero espero que esto cambie. Animo a todas a que vengan a probar, porque se lo van a pasar genial”, indica.

David Vera Muñoz y Juan Ramón Marín Aguirre, profesores de la escuela: “Nos separan 50 años, pero nos une la misma pasión por los gigantes”

b.a.

Juan Ramón Marín Aguirre y David Vera Muñoz son los profesores de la Escuela de Bailadores de Gigantes de la Comparsa Perrinche.

Juan Ramón, primo de la abuela de David, tiene 68 años y fue uno de los fundadores de la Comparsa de Gigantes de Tudela allá por 1987 y, desde sus inicios, uno de los responsables de la de Perrinche. Esa unión familiar a estas figuras ha pasado a David, que desde pequeño escoltaba a los gigantes en sus desfiles por Tudela y que ahora es profesor, integrante y uno de los responsables de Perrinche.

“Nos llevamos 50 años de diferencia, pero a ambos nos une la misma pasión por los gigantes”, indican orgullosos de poder transmitir sus conocimientos a las generaciones futuras de bailadores.

"HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE"

La labor de Juan Ramón a favor de los gigantes fue recompensada con su nombramiento como ‘Tudelano Popular’ en 2013. Una labor que, según indica, “realizaré hasta que el cuerpo aguante”. “El ambiente que se vive en la escuela es precioso, con tantos niños volcados en aprender. Unos llegarán a la comparsa y otros se quedarán por el camino, pero todos aprenderán la tradición de los gigantes. Ese es el legado que quiero dejar”, apunta Juan Ramón.

Ese legado también tiene su reflejo en David, quien destaca “la satisfacción personal que supone ver las caras de los niños cuando entran dentro del gigante por primera vez”. “Eso es algo que no tiene precio y que no me lo quita nadie”, apunta el joven.