Agricultores de Tudela piden retirar unos tableros de la presa de El Bocal

Dicen que llevan años intentándolo, pero que no se les hace caso y, mientras tanto, sus cultivos se ven perjudicados. Se trata de una reivindicación de hace años de la Comunidad de Regantes de Mosquera de Tudela, que reclama a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que retire unos tableros que están colocados en la presa de El Bocal para derivar agua al Canal Imperial en verano, pero que, según añaden, desde hace 30 años, cuando se construyó una central hidroeléctrica, se mantienen todo el año.

Javier Navarro, presidente de esta Comunidad que integra a 318 propietarios y ocupa 2.760 robos de tierra, estos tableros hacen que el nivel del Ebro esté más alto, sobre todo cuando hay crecidas, lo que conlleva filtraciones de agua en sus tierras de cultivos. "Llevamos años tratando que esos tableros estén solo en verano porque es necesario para dotar de agua al canal. En 2008 ya reclamamos a la CHE que los retirara, pero nos lo negó porque, en realidad, los necesitan todo el año no solo para el Canal, sino también para proveer de agua a la central. Somos de los pocos terrenos que no se inundan por roturas de motas, pero el problema es que más de la mitad de la superficie se suele ver afectada por filtraciones de agua que anegan los cultivos", indicó.

Navarro recordó que ya en 2016 el PP hizo una pregunta sobre estos tableros al Gobierno central, del que depende la CHE. En la respuesta, señaló que se colocaban a principio de la campaña de riego en el mes de mayo y se retiraban en noviembre por medio de personal del Canal Imperial, cuando el río ya estaba en estiaje. “La necesidad de los tableros por parte del Canal Imperial de Aragón se ciñe al periodo que dura la campaña de riego (de mayo a noviembre) y actualmente no se interviene en la colocación de los tableros por parte del personal de la CHE. Es la empresa Acciona (la que lleva la central hidroeléctrica) la que lo gestiona”, señaló el Gobierno en su respuesta. Añadió que estos tableros “en caso de avenida se desprenden y rompen debido a la fuerza del agua”.

CEDIDA

SIN RESPUESTA A SUS PETICIONES

Pero, según el presidente de Mosquera, esto no está ocurriendo. “No se retiran en todo el año. Nos dicen que están preparados para romperse y dejar pasar mejor el agua si hay crecida, pero esto no ocurrió en la riada de 2015, la de 2018 y tampoco en la del pasado mes de diciembre porque no se retiran”. Añadió que en anteriores crecidas hicieron fotos y que solo habían desaparecido un 20 o 30% de los tableros, y que lo mismo ha ocurrido en las últimas. De hecho, la comunidad de regantes, como ya hizo en anteriores episodios, acudió con un notario a realizar fotografías que demuestran que buena parte de los tableros seguían en pie tras las riadas.

Sobre estas últimas crecidas, Navarro señaló que la zona más cercana (unos 1.000 o 1.500 robos) se inundaron por completo de lo que filtraba. “En mi caso, iba a sembrar trigo en algunas parcelas y ni siquiera he podido. Y los que tenían bróculi han tenido muchísimos problemas para entrar a cogerlo”, indicó. Añadió que no solo tienen problemas cuando hay crecidas importantes, sino también cuando el nivel del río es alto, ya que hay dos tipos de tableros, unos de 0,32 centímetros y otros más altos de 0,86, lo que eleva el caudal y afecta también a sus tierras.

Navarro quiso dejar claro que su primer objetivo es que se solucione la situación, pero al mismo tiempo mostró su queja porque ni siquiera se responde a sus peticiones. “Nadie hace nada”, remarcó. Opinó que la mejor solución sería instalar unas compuertas hidráulicas que se puedan subir y bajar. Añadió que van a analizar el tema con un ingeniero y un abogado para que reclamen que los retiren. “No descartamos ir a juicio porque nadie soluciona nada”, dijo.