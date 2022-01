No habrá zipoteros en el Carnaval de Tudela pero sí otros actos

Zipoteros, personajes típicos del Carnaval de Los, personajes típicos del Carnaval de Tudela , no abrirán, por segundo año consecutivo, estas fiestas de invierno que la capital celebrará el último fin de semana de febrero. Gaiteros de Tudela, Argia Ikastola y Peña Beterri, organizadores del Viernes de Zipoteros, que incluye el lanzamiento del cohete por parte del Zipotero Mayor y el posterior desfile de estos personajes por el Casco Viejo, y que en esta ocasión hubiera sido el 25 de febrero, han decidido suspenderlo. El motivo es “la situación por el delicado escenario sanitario que atraviesa Navarra y nuestra Ribera, fruto de la incidencia de positivos por coronavirus en esta sexta ola”.

Como anunciaron este lunes, esta decisión, que también afecta a la chistorrada con la que se cierra esta jornada, “obedece a la reflexión” realizada por los citados grupos y su objetivo es “ayudar a que la situación sanitaria no empeore”. “Sabemos que esta medida no será del agrado de muchos sectores de nuestra ciudad, pero nuestra responsabilidad nos obliga a tomar esta decisión en beneficio de nuestra comunidad”, añadieron.

EL AYUNTAMIENTO, ADELANTE

Esta decisión conlleva que los Carnavales, que ya se suspendieron por la covid en 2021, se celebrarán dos días -sábado 26 y domingo 27 de febrero en lugar de los tres habituales-, como anunció ayer la edil de Festejos, Verónica Gormedino, toda vez que “el Ayuntamiento sigue adelante con estas fiestas”. “Quitamos las actividades del viernes y serán de fin de semana solo”, apuntó.

Señaló que trabajan en el programa para esos días que cerrarán esta semana. Dijo que hay que decidir, por ejemplo, si se hacen los dos habituales desfiles -sábado y domingo- o uno, ya que “ha bajado un poco el nivel de participación debido a la pandemia, sobre todo de los colegios”. A falta de concretarlo, dijo que al menos “un desfile habrá seguro, y seguramente sea el domingo por la mañana, pero hay que cerrar aún muchas cosas”. Añadió que si, finalmente, se opta por solo un desfile, la idea es preparar para el sábado actividades como “pasacalles, música, malabares, etc”. “También contactaremos con los responsables del mercado de alimentos artesanos que se suele instalar, que tampoco tiene por qué no hacerse”, apuntó.

En este sentido, tras recordar que la ciudad tuvo una Navidad con actos “casi normal”, indicó que si se prohíbe hacer algo por la pandemia “no lo hacemos”, pero no ve sentido a que “me dejen hacer algo y no lo haga”. Dijo que los Carnavales, como otras fiestas y eventos, “suponen ‘movimiento’ para Tudela, su hostelería, comercio, etc., y hay que ‘mover’”.