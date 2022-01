Test para la ‘vuelta al cole’ en Fitero

reparto de los autotest de antígenos que ha adquirido para todos los alumnos del colegio de Infantil y Primaria Juan de Palafox -más de 200- y la guardería -unos 15-, así como para el profesorado -alrededor de 25- y el resto del personal de ambos centros. El objetivo no es otro que tratar de garantizar mañana, en la medida de lo posible, un regreso a las aulas tras las vacaciones navideñas “con cierta seguridad”. En esta primera jornada recogieron los test padres de un total de 103 niños, lo que supone, como aseguró el alcalde, Miguel Aguirre, “el 50% del alumnado”. La entrega de esta prueba diagnóstica de forma gratuita -la ha financiado el consistorio costeando los alrededor de 2.000 euros de las aproximadamente 300 unidades adquiridas-, continuará este domingo, en el mismo lugar -los bajos del Ayuntamiento- y horario -de 10 a 13 horas- que en la jornada del sábado. El Ayuntamiento de Fitero inició el sábado elque ha adquirido para todos los alumnos del-más de 200- y la guardería -unos 15-, así como para el profesorado -alrededor de 25- y el resto del personal de ambos centros. El objetivo no es otro que tratar de garantizar mañana, en la medida de lo posible, un regreso a las aulas tras las vacaciones navideñas “con cierta seguridad”. En esta primera jornada recogieron los test padres de un total de 103 niños, lo que supone, como aseguró el, “el 50% del alumnado”. La entrega de esta prueba diagnóstica de forma gratuita -la ha financiado el consistorio costeando losde las aproximadamente 300 unidades adquiridas-, continuará este domingo, en el mismo lugar -los bajos del Ayuntamiento- y horario -de 10 a 13 horas- que en la jornada del sábado.

Ediles del equipo de Gobierno de NA+ se están turnando estos dos días para entregar los autotest, siempre a adultos, que acompañan con una copia de las instrucciones de cómo se realiza. Además, en la mesa instalada ante la puerta de la casa consistorial para dar estas pruebas figura un cartel con el correo electrónico del Gobierno foral antigenosfarmacia@navarra.es, al que hay que dirigirse en caso de dar positivo en covid.

EL "SÍ" DE LOS PADRES

Los padres que recogieron el sábado test consultados por este periódico coincidieron en valorar de forma positiva esta iniciativa municipal. José Manuel Torrecilla Martínez tiene un hijo en el colegio y dijo que le parece “una idea muy buena porque, ya que está la pandemia en este grado, todo lo que sea intentar minimizar, dentro de lo que se pueda, es bueno, ya que tampoco se puede hacer mucho más, porque esto se ha ido de madre”. Y consideró que los niños den sus clases de forma presencial “es un bien para todos”.

Carmen Bayo Gracia recogió el test para uno de sus dos hijos, alumno del colegio. “Esta iniciativa me parece muy buena. No es la primera vez. Al inicio del curso 2020-2021 ya hicieron un cribado y funcionó. Tal y como están las cosas, se trata de, por lo menos, ir más tranquilos al colegio para que no pase como en septiembre de 2021, cuando se tuvieron que confinar un montón de aulas. No cuesta tanto hacer el test”, señaló.

Por su parte, Raúl Yanguas Garbayo, con una hija en la guardería, consideró que la decisión adoptada por el Ayuntamiento es positiva “para proteger a los niños”. “No sé si esto se hace en otros lugares, pero me parece muy correcto para que la vuelta al colegio tras la Navidad, con lo que está pasando con la pandemia, sea más segura. Es una buena iniciativa para que todo sea más seguro, que los niños estén más seguros y el pueblo también. Además, no cuesta nada hacer el test”, comentó.

Javier Ayala Ochoa acudió a recoger las pruebas ya que tiene dos niñas, de 3 y 5 años, que estudian en el colegio fiterano. “Me parece estupendo que haga esto el Ayuntamiento porque es una medida de control cuando estamos justo en el momento de una incertidumbre total. Venimos de grupos familiares en navidades y ahora volvemos otra vez a los grupos del colegio y demás. Tal como está la situación nadie está libre de nada, pero esto da tranquilidad”, dijo. Esperó, sobre todo, “que haya voluntad de participación y que la gente se haga el test para que sea realmente efectivo”. Y es que, según dijo, sus hijas, sin haber contraído el covid, llevan ya 7 confinamientos. “Sobre todo, necesitamos que ellas vuelvan a tener una vida normal”, expuso.

Miguel Fernández Vallejo también es padre de dos alumnos -niño y niña- y vio positiva la medida para “por lo menos, intentar prevenir”. “Prefiero las clases presenciales. Para mí es muy importante y se nota. Perdieron bastante en el periodo de confinamiento que hubo en el colegio. No hubo otra forma de hacerlo, pero sí que se nota”, dijo.

Por su parte, el alcalde, Miguel Aguirre, tras la primera de las dos jornadas de entrega de test, dijo que “de momento, va bien”. Aunque la prueba es voluntaria, insistió en apelar a la responsabilidad de las familias para que se la hagan hoy domingo, de cara a la efectividad de esta iniciativa “que es lo único que podemos hacer ahora como ayuntamient