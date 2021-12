La mayoría absoluta de NA+ saca adelante un presupuesto expansivo

presupuesto para 2022, unas cuentas expansivas que implican un incremento de 4,8 millones respecto al presente año. Salió adelante con la mayoría absoluta de Navarra Suma (11 concejales), frente a los 8 votos en contra de I-E y PSN (faltó un concejal por cada grupo). Y no hubo cambios respecto a la propuesta del equipo de gobierno, ya que con sus votos rechazó todas las enmiendas presentadas por la oposición, las 11 de I-E por 797.482 €, y las 27 del PSN por 2,1 millones (en el de 2021 aceptó una de 10.000 € de I-E y otra del PSN por 5.000). El Ayuntamiento de Tudela aprobó este martes el, unas cuentas expansivas que implican un incremento de 4,8 millones respecto al presente año. Salió adelante con la mayoría absoluta de Navarra Suma (11 concejales), frente a los 8 votos en contra de I-E y PSN (faltó un concejal por cada grupo). Y no hubo cambios respecto a la propuesta del equipo de gobierno, ya que con sus votos rechazó todas las enmiendas presentadas por la oposición, las 11 de I-E por 797.482 €, y las 27 del PSN por 2,1 millones (en el de 2021 aceptó una de 10.000 € de I-E y otra del PSN por 5.000).

El presupuesto asciende a 51.488.075 euros, de los que la mayor subida corresponde al propio Ayuntamiento, que pasa de los 42,2 del año pasado a 47,6, mientras que se mantiene en 3,4 el de Junta de Aguas y se reduce el de Tudela Cultura de 1,4 a 1,1 millones.

En cuanto al del Ayuntamiento, destacan los 6,6 millones para inversiones, 2,8 más que en 2021. Las actuaciones estrella son dos que ya se anunciaron para este año pero que no se han iniciado. Por un lado, el Corredor Verde del Ebro, con 4 millones de euros, y, por otro, la reforma de la plaza Padre Lasa, con 1,6 millones. A lo anterior se suma la rehabilitación del antiguo Humilladero junto al puente del Ebro, con 280.000 euros, y otros 110.000 euros para cubrir la pista central del patinódromo, como las más destacadas.

A partir de ahí, durante el pleno de este martes se vieron dos análisis absolutamente contrarios del presupuesto.

LA VISIÓN DE NAVARRA SUMA

Navarra Suma lo definió como “elaborado en contacto con la gente y los colectivos, equilibrado, que quiere llegar a todas las personas y enfocado a ayudar a salir de la crisis y a transformar Tudela en una ciudad más moderna, humana y con unos servicios públicos de calidad”.

En el lado contrario, la oposición de I-E y PSN. Para el primero, los presupuestos son “opacos, adolecen de un proyecto de ciudad, son populistas e improvisados, antisociales y se han hecho con cero participación”. Y para los socialistas “dejan a la ciudad con menos remanente, con menos parcelas y más créditos”, en referencia a que las inversiones se financiarán con estos tres tipos de ingresos.

La primera en intervenir fue la concejal de Hacienda, Irene Royo, que recalcó que el presupuesto se basa en tres claves: la congelación de los impuestos; que no incrementará el endeudamiento; y con un esfuerzo de inversión para transformar la ciudad.

A partir de ahí, fue desgranando los datos y empezó por las inversiones. Calificó de “actuación sin precedentes” el proyecto del Corredor Verde del Ebro, que indicó que afectará a 65.000 m2 y que implicará la “regeneración desde la Peñica a la Mejana -cruzará bajo un arco del puente- con la mejora de los márgenes, zonas verdes y el espacio entre Ribotas y el puente”.

También recordó la reforma de la plaza Padre Lasa, “que mejorará la conexión con el entorno y la accesibilidad, y ampliará el espacio público peatonalizándolo”. Luego enumeró el aumento de ayudas para entidades sociales, deportivas o peñas, comercio, turismo, la mejora de la señalización turística y el empleo juvenil con dos iniciativas de formación de instalación de placas solares y hostelería, el cambio a led del alumbrado público o el futuro contrato de transporte, con una línea más a los polígonos industriales y autobuses eléctricos.

Además, recalcó su apuesta por la transformación digital (425.000 €) para que los ciudadanos puedan acceder a servicios vía telemática y que, a pesar del préstamo de 2 millones de euros que se va a pedir para financiar inversiones, el nivel de deuda “se reducirá a un 30%, totalmente asumible”. “Es un presupuesto enfocado a salir de la crisis, para ayudar a los que lo pasan peor y que busca el equilibro a nivel verde, digital y social”, aseveró.

CRÍTICAS DEL PSN

Unas palabras que no convencieron a la oposición. Ángel Sanz (PSN), primero quiso recalcar que el incremento del presupuesto llega como consecuencia del aumento de financiación del Gobierno foral para Tudela, que ha crecido en 2,4 millones. Y criticó que incluya inversiones que ya figuraban en 2021 y que no han comenzado, como el Corredor Verde. “Este presupuesto no tendrá nada que ver con el que se ejecutará en 2022. En 2021, debido al cambio de la ley que permitió usar el remanente, lo cambiaron en 7 ocasiones gracias a lo que dejó el equipo de gobierno anterior (I-E, PSN y Tudela Puede)”, dijo.

Y criticó que las inversiones se cubran con un crédito de 2 millones, la venta de parcelas (3 millones) y el remanente. “Nos van a dejar sin parcelas para uso público y piden un préstamo de 2 millones. Nos quedaremos con menos remanente, menos parcelas y más créditos”, dijo.

Luego enumeró sus enmiendas, las más importantes las de seguir con la tercera fase del paseo de Pamplona que afecta a la calle Muro (1,2 millones) y 800.000 € para homologar las pistas de atletismo y el campo de rugby del Nelson Mandela. A ellas se sumaron subidas para actividades de todo tipo, y de ayudas a entidades, pero todas se rechazaron. “Son todas asumibles para ayudar a los ciudadanos y no para su marketing. Se han aprovechado de obras y de la financiación conseguida en la anterior legislatura y, además, intentan dividir a la sociedad y confrontar con el Gobierno de Navarra”, añadió.

“POPULISTA” PARA I-E

Marisa Marqués (I-E) también incidió en que el incremento presupuestario no se cubre con financiación externa, sino con créditos, venta de terrenos y los 2,4 millones del Gobierno foral. “Desde 2015, los gobiernos de izquierdas han subido la financiación estable de Tudela de 9,2 a 14,6 millones, un sorprendente 59,21%, cuando UPN, en sus dos últimas legislaturas, subió 528.000 €, 10 veces menos. Aunque el señor Toquero se empeñe en decir que el Gobierno de Navarra nos maltrata”, dijo.

Luego calificó el presupuesto de opaco porque los dos proyectos más importantes (Corredor Verde y plaza Padre Lasa) no han sido presentados a la oposición y también señaló que es “populista e improvisado”. Para argumentar esto último, citó el aumento del presupuesto para fiestas (habrá un día más) o incorporar las mismas inversiones que en 2021 con cifras, como los 4 millones del Corredor Verde, “imposible de acometer en un año”.

Y añadió que son “antisociales” y que las inversiones caen en el olvido, además de tener “cero participación ciudadana”. Ahí se refirió, como el PSN, a la desaparición de los presupuestos participativos esta legislatura y que tampoco se incluyen en 2022. Citó luego sus enmiendas, centradas en aumento de ayudas a entidades sociales, actividades de todo tipo, financiación de los festivales Des-Adarve y Lo que Viene, mejoras de las piscinas, etc. También fueron rechazadas.

Tras otra ronda de debate, lo cerró el alcalde, Alejandro Toquero, quien volvió a pedir la carta de capitalidad y un aumento de financiación anual de 5,6 millones. Aseguró que “Tudela no puede estancarse”. “Mira hacia el futuro con inversiones. Y la oposición da la espalda a esta forma de buscar progreso. El futuro no se puede construir con la queja continua de utilizar el remanente. Si no inviertes, no crecen las oportunidades”, recalcó, al tiempo que les acusó de hacer más caso a sus partidos en Pamplona que al interés de Tudela. “Los gobiernos de izquierdas han mentido a los tudelanos con promesas electorales que no cumplen”, afirmó.

La plantilla también se aprueba con la oposición de I-E y PSN

El otro punto principal del pleno de este martes fue la plantilla orgánica municipal. Una plantilla que, según explicó el concejal responsable, Pedro González, incluye varios cambios.

Citó la creación de dos puestos de administrativo, otros tantos de servicios múltiples para la brigada municipal, plazas de profesorado para el Conservatorio, dos de Junta de Aguas, que pasan de media jornada a completa, y otras modificaciones como las retribuciones de la Policía Local para cumplir la legislación.

CRÍTICAS CRUZADAS

Ángel Sanz (PSN) volvió a criticar el nombramiento de una jefa de gabinete (50.403 euros) y el incremento de sueldo de la secretaria del alcalde (de 28.000 a 35.000) y se remitió a la plantilla de 2021. “Incluía 21 modificaciones y lo que más se repetía era amortizar, suprimir puestos o vacantes. Se presentaron 11 recursos, y uno ya se ha perdido teniendo que readmitir o indemnizar a una trabajadora con 64.000 euros. Han recurrido, pero lo tendrán que pagar los tudelanos”, dijo el portavoz socialista.

Olga Risueño (I-E) apoyó las modificaciones por considerarlas “oportunas”, pero añadió que se basan en las plantillas de 2020 y 2021, “que votamos en contra”. “En la legislatura anterior se presentó solo un recurso y ahora se ve una profunda discrepancia. Falta negociación y consenso”, afirmó. Y criticó que en 2021 se ordenó a todas las áreas reducir el coste de personal, aunque a la vez se subieron los puestos de libre designación “de 5 a 8”.

Pedro González criticó que se refirieran a plantillas anteriores cuando se debatía la de 2022 y criticó al PSN diciendo que el Gobierno de Navarra “tiene la estructura más grande de la historia con 105 puestos más a dedo que cuestan 25 millones de euros”. “Tenemos un jefe de gabinete, no 8 puestos de designación como dijo Ramón Alzórriz (PSN) mintiendo”, afirmó.

Además, aseguró que se ha negociado con los representantes de los trabajadores y que la plantilla “sirve para lograr objetivos que mejoren el servicio y cada año hay unas necesidades en cada área, pero los presupuestos son limitados”, aseveró.

Finalmente, la plantilla se aprobó de forma inicial -ahora se podrán presentar alegaciones- con los votos de Navarra Suma y la oposición de I-E y PSN.