Humor para recordar a Beethoven en Tudela

Un sainete que narra momentos de la vida del afamado compositor Ludwig van Beethoven con un punto humorístico. Esto es lo que ofrece obra Beethoven. 'Latitud 2.5.0', escrita por el popular tudelano Luis González ‘El Jabonero’ durante este tiempo de pandemia y que se va a estrenar en el teatro Gaztambide en 3 funciones que se desarrollarán los días 21, 22 y 23 de enero. Esto es lo que ofrece obra Beethoven., escrita por el popular tudelanodurante este tiempo de pandemia y que se va a estrenar en elen 3 funciones que se desarrollarán los días 21, 22 y 23 de enero.

El propio González protagoniza esta obra en la que participan alrededor de 55 personas de la ciudad, la mayor parte de ellas de forma altruista. “25 son del coro que hemos denominado Beethoven y que está compuesto por el coro Shinjiru y parte del Tutera Kantuz; 10 son actores del grupo de teatro local Tertulia y otros intérpretes; otros diez músicos muy variados en una orquesta -violín, chelo, trombón, piano, saxofón, percusión, etc; y el resto, entre bastidores”, afirmó ayer González en la presentación de este espectáculo. Estuvo acompañado de Javier Munárriz, director de la obra, y Marta Lourido, directora del coro Shinjiru y que también dirige el denominado Beethoven.

Luis González dijo que, tras la exitosa representación hace casi diez años de ‘Conquista con quistes’, que llenó cinco veces el teatro Gaztambide, para este regreso al citado teatro ha echado mano “de la plana mayor de la vieja guardia y de la nueva”, en referencia a los participantes en el anterior espectáculo. Respecto a esta obra, que además de ser su creador protagoniza, dijo que ha querido “hacer un sainete contando lo que pudo sentir con los personajes de alrededor que le acompañan y poner humor, porque la vida de Beethoven fue más dramática que cómica, pero hacer un drama no era lo mío y metemos un poco de todo, salpicado por música de orquesta y coro”.

Respecto al título de la obra, dijo que “la latitud es un punto de localización, y en este caso es la localización de Beethoven en el 250 aniversario de su nacimiento”. Un aniversario que, según dijo, se conmemoró en 2020, “pero no se pudo hacer nada por la pandemia, y lo merecía, por lo que hemos querido que emergiera otra vez” la figura de este gran compositor que supuso “un antes y un después” en la música.

Javier Munárriz señaló que Beethoven “no necesita un homenaje porque este es continuo, ya que en todo momento suena en el mundo su música”. Respecto a la obra, dijo: “Es una obra del Jabonero, porque no la puedo encuadrar en nada. Es, sobre todo, de un surrealismo total. Son momentos de la vida de Beethoven con un punto humorístico”.

Marta Lourido señaló que “es un honor participar en esta obra en la que la parte musical es un poco surrealista, pero brillante”.

Blanca Aldanondo

PARA CUBRIR GASTOS

González dijo que llevan con este tema desde abril, y que comenzaron a ensayar en septiembre. “Somos todos aficionados haciendo cosas de profesionales. No nos vale cualquier cosa porque, o lo hacemos bien, o no se hace”, comentó. Por ello, de las tres funciones previstas, una “es la oficial del Ayuntamiento” dentro de la programación del Gaztambide, y para las otras dos se han hecho productores ellos, abonando la tasa municipal por el uso del teatro con el fin de financiar los gastos de la obra. “Hemos solicitado financiación externa, pero nos chirría ya llamar a puertas. Caja Laboral nos ha echado una mano, pero nadie más. Lo entendemos porque dicen que las cosas no están bien”, añadió.

Juan Sáinz, regidor de la obra, explicó que “hacemos dos funciones porque si no no podemos pagar lo que hay que pagar, teniendo en cuenta que no cobramos y es solo para cubrir gastos. Con la subvención del , regidor de la obra, explicó que “hacemos dos funciones porque si no no podemos pagar lo que hay que pagar, teniendo en cuenta que no cobramos y es solo para cubrir gastos. Con la subvención del Ayuntamiento no llega para pagar el espectáculo”. Munárriz dijo: “Me parece lamentable. Cuando uno de Tudela quiere hacer algo de forma generosa debería haber una colaboración en la que no tengamos que andar ‘pidiendo limosna’”.