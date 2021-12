Rescates en lancha por el Casco Antiguo de Tudela

, zona de inundaciones por las crecidas del Ebro y el Queiles. El dibujo que aparece en la placa de la calle Verjas de Tudela muestra a un hombre recorriendo esta vía de la parte vieja sobre una barca. Así, esta ilustración recuerda a quien la ve que esa calle ha sido, desde tiempos antiguos

numerosas incidencias que provocó la llegada del agua del Ebro en el Casco Antiguo. Ayer, esa imagen de la placa se volvió a repetir. Y es que efectivos de Bomberos y de Protección Civil de Tudela acudieron al lugar con sus lanchas neumáticas para atender lasque provocó la llegada del agua del Ebro en el Casco Antiguo.

SOLA EN CASA

Las principales atenciones que realizaron los servicios de emergencias desplazados al lugar de la inundación en Tudela fueron el rescate de una decena de vecinos que les solicitaron salir de sus viviendas, en las que habían quedado atrapados por la crecida del río.

Una de las evacuadas durante la mañana de ayer fue la vecina de la calle Verjas Marisol Pérez López, quien se encontraba sola en su vivienda. Su marido, Pablo Viela Rodríguez, había pasado la noche cuidando a su madre y Marisol se quedó a dormir sola. Al despertar, se encontró atrapada en la vivienda, ya que el agua del Ebro había anegado la calle. “Nunca había tenido miedo a este tipo de crecidas, pero ayer -por el sábado- me empecé a poner algo nerviosa al oír las informaciones que decían que se avecinaba una riada muy grande, histórica, como nunca se había visto...”, reconoció Marisol.

Los nervios crecieron cuando, durante la mañana de ayer, notó que el suelo del salón comenzaba a calentarse muy rápidamente. “Me he agobiado mucho. He llamado a mi marido y él ha avisado a emergencias para que vinieran a por mí”, señaló Marisol, quien también estaba muy preocupada por el estado en el que pudo quedar la sala de catas 18º Grados, propiedad de su hija, ubicada junto a su vivienda. “Seguro que el agua ha entrado allí y también en el almacén que tiene en la calle San Julián”, se lamentaba.

SIN LUZ NI CALEFACCIÓN

Blanca Aldanondo

Este rescate fue protagonizado por voluntarios de Protección Civil, al igual que el de Carmelo Galindo Martínez, vecino de la calle La Parra, quien también se encontraba solo en su domicilio. “Me he encontrado con que me he quedado sin luz y, en consecuencia, sin calefacción. Así no podía estar y, por eso, he pedido que me sacaran”, explicó el tudelano, quien fue evacuado a través del balcón que da a la calle Miguel Servet.

“Dentro de lo que ha ocurrido, la casa se ha quedado bien, pero con los bajos inundados”, indicó Galindo, quien ya había encontrado alojamiento para estos días. “Ahora me voy a ir al hotel Delta, que está cerca de aquí, en la avenida de Zaragoza. Mi hija, que está en Madrid, ya llamó ayer-por el sábado- para reservar habitación, con lo que para allí me voy hasta que pueda volver a mi casa”, afirmó.