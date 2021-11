Tudela elige las tres mejores rehabilitaciones en su Casco Viejo

Un dúplex situado en la plaza Mercadal; una casa familiar ubicada en la calle San Miguel; y un edificio con 8 apartamentos para alquiler para jóvenes en la calle San Antón han sido elegidos como finalistas de los premios Ciudad de Tudela de Rehabilitación que distinguen a los mejores proyectos llevados a cabo en el Casco Antiguo de la capital ribera.

Unos galardones que, como apuntó este viernes Miguel Carasusán, arquitecto de Nasuvinsa en la Ribera y de la Oficina de Rehabilitación de Viviendas de Tudela, tienen como fin “reconocer a la gente que lo ha hecho bien y hacer ver que el proceso puede ser complicado pero merece la pena”. “Por parte de la Administración se pretende que al visibilizar los premios se fomente la rehabilitación”, añadió.

Respecto a los finalistas, propuestos por la ORVE entre 20 obras terminadas en 2020 que tuvieron ayudas municipales, señaló que “ya, simplemente, el premio es estar ahí”. Dijo que son tres candidatos “completamente diferentes, que es lo que nos parece interesante para que se vea la diversidad de actuaciones de rehabilitación que hay”.

optarán a dos premios, uno que otorga la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible del consistorio de Tudela, y otro por votación de los ciudadanos. Las votaciones se pueden realizar hasta el jueves, 11 de noviembre, a las 23.59 horas, a través de la web Los seleccionadosuno que otorga la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible del consistorio de Tudela, y otro por votación de los ciudadanos. Las votaciones se pueden realizar hasta el jueves, 11 de noviembre, a las 23.59 horas, a través de la web www.tudela.es.

Con la entrega de estos galardones, el viernes, día 12, se clausurarán las 14ª Jornadas de Rehabilitación y Regeneración Urbana que, como indicó el edil de Urbanismo, Zeus Pérez, se retoman este año tras no poderse celebrar en 2020 por la crisis de coronavirus.

Unas jornadas que comenzarán el miércoles, 10 de noviembre, y se desarrollarán bajo el lema ‘Los retos del presente’. Organizadas por el Ayuntamiento, Orve y Nasuvinsa, con el patrocinio de la empresa Rockwool, pondrán el foco en esta ocasión en la sostenibilidad económica, social y ambiental de nuestra forma de habitar.

CON ALUMNOS DE ARQUITECTURA

Estas jornadas incluirán dos charlas-coloquio sobre ‘Los retos del presente’ y ‘La modernización de las ciudades y de sus Cascos Antiguos: sostenibilidad y transición energética’.

Como novedad, en esta edición participan alumnos de la asignatura Urbanismo II de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Han realizado propuestas de intervención para el Casco Antiguo de Tudela, concretamente para el denominado ‘triángulo mágico’, un concepto del propio Miguel Carasusán que delimita la zona comprendida entre las iglesias de San Nicolás y La Magdalena y la plaza de San Jaime, con la plaza Vieja, la catedral o el Ayuntamiento como elementos singulares del mismo.

Son once trabajos que se exponen en la bodega del Museo Muñoz Sola hasta el día 12, incluyendo un vídeo explicativo de los mismos. Además, en la jornada de clausura de las jornadas, los alumnos las presentarán en el palacio Decanal antes de entregarse los Premios a la Rehabilitación.

Beatriz Gil, subdirectora de Investigación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, dijo que los citados trabajos se han centrado “en el análisis de intervención y propuestas de regeneración urbana en este triángulo mágico, y se han tenido en cuenta las áreas de lo social, lo ambiental y lo económico”. Valoró de forma muy positiva la experiencia porque “a los profesores y estudiantes nos gusta poder aportar, en la medida de lo posible, soluciones a problemas reales”, dijo.

Esther Terrado, de Rockwood, centró su apoyo a estas jornadas en la apuesta de esta empresa “por una rehabilitación eficiente, de calidad y segura”.

DATOS DE REHABILITACIÓN

Precisamente en cuanto a datos de rehabilitación en la Ribera, Miguel Carasusán dijo que, tras un 2019 que fue “el último año ‘normal’ en el que la rehabilitación iba bien y hubo en la Ribera un presupuesto protegible de 9.800.019 €”, 2020 fue un año de parón por la pandemia en el que “prácticamente la actividad bajó a la mitad, concretamente hubo la mitad de expedientes pero un tercio de presupuesto protegible”, comentó.

En 2021, y a falta de cerrar los datos, “se ve que recuperamos la tendencia de 2019”, señaló. Añadió que “tenemos el reto de ir a más con todo lo que viene de ayudas europeas o de fondos para la rehabilitación energética”.

EL PROGRAMA DE LAS JORNADAS

​

​10 de noviembre (miércoles). Apertura de las jornadas y charla coloquio sobre ‘Los retos del presente’ con Eneko Larrarte, director general de Vivienda del Gobierno foral; Manuel Enríquez, profesor de la Escuela de Arquitectura de Pamplona y Presidente de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura; y Zeus Pérez, edil de Urbanismo de Tudela. A las 19 horas en la Casa del Almirante.







11 de noviembre (jueves). Charla coloquio sobre ‘La modernización de las ciudades y de sus cascos antiguos: sostenibilidad y transición energética’ en la que intervendrán Jesús Mª Ramírez, doctor en Derecho y Urbanista; e Idoia Camiruaga, arquitecta del Consorcio de Santiago de Compostela. A las 19 horas en la Casa del Almirante.







12 de noviembre (viernes). El palacio Decanal acogerá, de 17 a 18.30 horas, la presentación y debate de propuestas de intervención sobre el denominado ‘triángulo mágico’ del Casco Antiguo de Tudela realizadas por el alumnado de la asignatura Urbanismo II de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. A las 19 horas, entrega de los premios ‘Ciudad de Tudela’ de rehabilitación y cierre de las jornadas a cargo del consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José Mª Aierdi; el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; y Alberto Bayona, director gerente de Nasuvinsa.

LOS FINALISTAS

UN DÚPLEX EN MERCADAL

Blanca Aldanondo

La vivienda en dúplex finalista se ubica en el tercer piso del nº 23 de la calle Mercadal. Su promotor es José Ramón Gil; y el arquitecto, Agustín Fernández. Como apuntó Miguel Carasusán, “es una actuación de un particular, que no es de Tudela y apuesta por vivir en el Casco Antiguo de la ciudad, que compró un dúplex que estaba prácticamente diáfano e hizo una inversión potente para su vivienda particular”. El presupuesto protegible (no el total, sino el que es objeto de subvención) fue de 93.460,73 € y recibió ayudas municipales por 5.298 €. Se seleccionó esta reforma por “la buena resolución arquitectónica, con sugestiva propuesta de interiorismo”, así como por “la ejecución meritoria y cuidada hasta el último detalle, con adecuación completa a las normativas y expectativas del siglo XXI”.

REFORMAS EN UNA UNIFAMILIAR

Blanca Aldanondo

La casa familiar finalista, situada en el número 15 de la calle San Miguel es propiedad de la pareja tudelana formada por Daniel Crespo y Ana Rosa Núñez. La compraron en 2007, y fueron haciendo en la vivienda reformas progresivas. La última la acometieron el año pasado e incluyó la adecuación de la cubierta y la fachada del inmueble. El presupuesto protegible fue de 17.421,16 euros, y recibieron ayudas del Gobierno foral (7.651,02 €) y del Ayuntamiento de Tudela (1.969,69 €). Su elección para optar a los premios ha tenido en cuenta que es una apuesta de una pareja joven por hacer del Casco Antiguo “una forma de vida”; la reforma de la cubierta y fachada “con adecuación a los requerimientos del s. XXI”; y el aprovechamiento de la parte trasera para hacer una pequeña terraza.

EDIFICIO CON 8 APARTAMENTOS

Blanca Aldanondo

CEINMA 2017 S.L ha sido el promotor del edificio ubicado en los números 32-34 de la calle San Antón, que ha tenido como arquitecto a Alejandro Alonso. El presupuesto protegible fue de 419.571,30 €, y recibió ayudas del Gobierno foral (132.843,70 €) y del Ayuntamiento (31.827,91 €). De esta intervención se ha valorado que es una rehabilitación integral de dos edificios en bastante mal estado que unió, y que es una apuesta de promoción y gestión privada por el Casco Antiguo “con 8 pequeñas viviendas de alquiler a precio limitado, pensadas en principio para jóvenes, con todos los requerimientos del s. XXI”. También destaca su buena resolución arquitectónica y el “efecto de mejora” que supone en una zona bastante degradada, junto al entorno del Horno de Coscolín.