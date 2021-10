CSIF denuncia una nueva agresión sufrida por un vigilante de seguridad en el Hospital Reina Sofía de Tudela

Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Navarra denuncia una nueva agresión sufrida por un vigilante en el Ladenuncia unasufrida por unen el Hospital Reina Sofía de Tudela

El suceso tuvo lugar a primera hora de la mañana del domingo cuando una persona se negó a salir de la sala a la que sólo podía acceder un acompañante por paciente, algo que previamente le había sido informado por el trabajador de seguridad. Tras el segundo aviso es cuando tiene lugar la agresión.

Desde CSIF Navarra queremos "denunciar estos hechos públicamente y solicitar al Gobierno de Navarra que, de una vez por todas, ponga en los recintos hospitalarios, especialmente en Psiquiátricos y Urgencias de toda la Comunidad Foral, dos vigilantes por turno", ha afirmado Juan Dopazo, responsable del Área de Seguridad Privada.

Para el delegado de CSIF "no es de recibo esperar al nuevo acuerdo marco, para el que faltan dos años, habiendo sufrido ya varias e importantes agresiones en hospitales de Navarra en lo que llevamos de 2021. A estos graves avisos no se les da la importancia que merecen, debemos recordar que, el primer vigilante agredido este año -también en el Hospital de Tudela- , continúa de baja tras haber sido intervenido recientemente de una de las lesiones sufridas en la agresión".

Siendo conocedores de todos los sucesos ocurridos sólo en este año, desde CSIF "no podemos entender cómo el convenio nacional de Seguridad Privada y el convenio de la empresa ILUNION, a la que pertenecen todos los vigilantes del Hospital de Tudela, no incluye un plus de peligrosidad para servicios como este u otros similares", " desde este sindicato seguiremos insistiendo por todos los cauces posibles y las veces que sean necesarias hasta que se consiga atender esta demanda", ha concluido Dopazo.