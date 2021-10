Piden reducir la velocidad de trenes de mercancías a su paso por Tudela

53 propietarios de viviendas de la comunidad del nº 14 del paseo de Pamplona de “que son todos los de mercancías”, disminuyan su velocidad a su paso por el núcleo urbano de la ciudad para reducir el peligro de dichos convoyes en caso de posibles accidentes. Con tal fin, han remitido un escrito con su firma a Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes, Agenda y Movilidad, que también han trasladado a los departamentos de Urbanismo del Ayuntamiento de Tudela y del Gobierno foral. Un total dede la comunidad del nº 14 del paseo de Pamplona de Tudela piden que los trenes que no realizan parada en la capital ribera,a su paso por el núcleo urbano de la ciudad para reducir el peligro de dichos convoyes en caso de posibles accidentes. Con tal fin, han remitido un escrito con su firma a(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes, Agenda y Movilidad, que también han trasladado a los departamentos de Urbanismo del Ayuntamiento de Tudela y del Gobierno foral.

Como explica Pachi González Echeverría, uno de los vecinos afectados y promotor de esta iniciativa junto con su esposa, Teresa Ancín Chandía, cuando se realizó el actual trazado ferroviario, en 1861, supuso un aporte industrial y de comunicaciones importante para una Tudela que contaba entonces con unos 7.000 habitantes. Pero señala que, en la actualidad supera los 37.000, y este trazado está rodeado de edificios habitados, nuevos barrios, el teatro Gaztambide, las instalaciones deportivas municipales de Ribotas o paseos y sitios de recreo que frecuentan los tudelanos. Añade que la velocidad a la que circulaban los trenes hace, por ejemplo, cuatro décadas, era muy inferior a la actual. “Estamos hablando de un tramo de vía que no será de más de dos kilómetros, entre el puente de la Azucarera y el de la Magdalena. No es una distancia muy larga y no parece que suponga una pérdida notable en el tiempo de llegada del tren. No cuesta nada”, asegura González, quien añade que, según información obtenida antes de la pandemia, de los trenes de pasajeros que pasan por el núcleo urbano de la ciudad, todos paraban en Tudela menos uno, “disminuyendo, lógicamente, la velocidad”, pero no así los de mercancías ya que “prácticamente ninguno” realiza parada “y van a una velocidad bastante considerable”.

González reconoce que “Adif no da datos sobre los trenes que pasan”. “No puedo saber si en ellos viajan mercancías peligrosas, pero sí lo creo ya que vemos los trenes que son. Algunos contenedores sé que son para líquidos o gases, porque tienen la forma de un depósito. Ves los nombres de las empresas y, por ejemplo, una es de logística química, otra de productos químicos; también hay contenedores de multinacionales o de transporte de coches, etc”, señala. En este sentido, indica que, según el reglamento de circulación ferroviaria de 2017, “el transporte de mercancías peligrosas debe realizarse con circunvalaciones y excluidos de núcleos urbanos”. “Por eso pedimos que, por lo menos, se reduzca la velocidad de los trenes que no paran en Tudela hasta que no se hagan esas circunvalaciones y mientras se busca la opción definitiva para el proyecto del TAV y de esa estación que se está hablando de que saldría del casco urbano”, comenta.

DESDE 2019

González explica que inició esta solicitud en 2019, planteándola entonces por escrito a Adif, que, como comenta, “ dijo que no se dispone de antecedentes en la zona por la problemática que traslado ni de ningún estudio que justifique la existencia de la misma, y que es una medida que no es viable”. Y también al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Tudela. “El Ejecutivo foral me contestó que no tenía competencias en materia ferroviaria y que, no obstante, había remitido el escrito a Adif, que yo también se lo había mandado; y en Urbanismo del consistorio también reflejaron, en junio de este año que no es competencia municipal , aunque indicaron que mis sugerencias están en consonancia con el planteamiento de la EMOT (Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio) de la ciudad, es decir que se contemplan”. También se había dirigido previamente al Defensor del Pueblo, “que me dijo que era una reclamación de gran alcance y que no había encontrado en mi queja indicación de que me haya dirigido antes a las instancias autonómicas y estatales”. “Claro, yo no sabía cómo se hacía”, indica González, médico pediatra jubilado e historiador. Añade que, tras estas respuestas, “ya me centré en Adif”, procediendo a recoger las 53 firmas ya citadas con un escrito de solicitud de la disminución de velocidad de los trenes, que le remitieron en septiembre y del que, por el momento no ha recibido respuesta. “También envié una copia del mismo a Urbanismo del Gobierno foral y del Ayuntamiento de Tudela”, afirma.