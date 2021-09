La vecina de Tudela retenida en Kenia deja las redes para protegerse y "por la angustia y miedo" que sufre

Marta Oreja Bernal, acusada en Kenia de abuso y explotación infantil por el exdirector del colegio que ella misma fundó en el país africano, ha comunicado que abandona las redes sociales porque, según asegura, debe protegerse. La cooperante vecina de Tudela , acusada en Kenia de abuso y explotación infantil por el exdirector del colegio que ella misma fundó en el país africano, ha comunicado queporque, según asegura, debe protegerse.

"Debo protegerme: ante mis enemigos en Kenia y su inteligencia criminal; y ante toda la presión, angustia y miedo que estoy pasando. Necesito huir de todo esto y centrarme únicamente en jugar mis cartas aquí, en terreno africano. Debo usar todas mis energías en salvarme a mí misma", ha asegurado a través de su perfil de Facebook.

ONG Supporting Healthcare in Kenya. En el primero de los tres juicios a los que se enfrenta, Oreja, natural de Barcelona, desarrolla proyectos con suEn el primero de los tres juicios a los que se enfrenta, resultó absuelta.

La cooperante afirma que ya no puede más con la situación. "Si queréis ayudarme, sólo hay una forma (ni embajadas, ni gobiernos, ni entrevistas ni visibilidad, que sólo me exponen ante el peligro -los criminales monitorizan todos mis movimientos y los usan en mi contra- y además no resulta en nada beneficioso para mí). Si queréis ayudarme, lo que necesito son fondos para superar las encerronas, extorsiones, amenazas, multas y trampas que me van a tender hasta que logre regresar a casa", afirma.

Marta Oreja realiza un último llamamiento. "Ayudadme por favor a recaudar para que pueda salir sana y salva de este infierno judicial. Ya lo pido como último grito de auxilio". Solicita apoyo económico a través de la cuenta ES70 2100 1461 0502 0022 indicando en el apartado de Concepto: ‘No Marta, no project’.