José Miguel Arranz gana la pintura al aire libre de Tudela

José Miguel Arranz de Juan se llevó este domingo el primer premio del XXV Concurso de Pintura al Aire Libre de El vizcaíno de Erandiose llevó este domingo elde Tudela , que congregó a 26 pintores, frente a los 21 de 2020. Llegaron desde Navarra, Aragón, País Vasco, Cataluña, Valencia, Castilla La Mancha y la ciudad francesa de Burdeos.

Arranz, que eligió para su cuadro una vista de la calle Chapinerías del Casco Antiguo con un solar que fue adecuado hace unos años, ya había ganado este certamen en otras tres ocasiones (2013, 2015 y 2019) y es que reconoció que es un concurso que le gusta. “Es una ciudad que me encanta y eso me motiva mucho”, aseguró, al tiempo que explicó por qué eligió ese rincón de la ciudad. “He pintado muchos espacios bonitos y hoy me apetecía hacer algo diferente. Me llamó la atención muchas cosas, la perspectiva, que te lleva a un punto, la fachada del solar que arreglaron, que me parece maravilloso y luego está la gente con la luz, el cielo azul...”, afirmó. Como premio recibió 1.000 euros.

El jurado, formado por el fotógrafo José Miguel Jiménez, y los licenciados en Bellas Artes Adolfo Matute y Juan Carlos Aguado, junto a la concejal de Cultura, Merche Añón, también dio a conocer el resto de premiados.

El segundo fue el tudelano Raúl Gil Rodríguez por una vista del Ebro con el puente al fondo (700 euros), seguido por Yohana Soldevilla Agorreta, tercera (500 €); Eduardo Alsasua García, cuarto (450 €); y José Mª Moreno Tortajada, quinto (300 €). Además, se entregó un premio para jóvenes de 16 a 30 años (200 €) que recayó, por segundo año consecutivo, en la tudelana Sandra Pina Cantero.

Los cuadros participantes se podrán ver en una exposición en la Casa del Almirante hasta el 26 de septiembre y lo mismo ocurrirá con los trabajos que realizaron 20 niños y niñas en el taller que se celebró en la plaza Vieja, en este caso en el museo Muñoz Sola, organizador de la iniciativa.

La concejal Merche Añón destacó la importancia de que el concurso haya cumplido 25 años y explicó que, en esta ocasión, se han aumentado los premios de 4 a 6, aunque con la misma cuantía económica total.