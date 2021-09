El supermercado Alcampo de Tudela se inunda por las tormentas

En la lista de principales afectados por la tromba de agua caída en Tudela se encuentra el Supermercado Alcampo, situado en la avenida del Barrio de Tudela. El agua ha anegado los pasillos del establecimiento, lo que no ha impedido su apertura al público.

Desde primera hora de la mañana, los empleados del Supermercado se afanan por retirar el agua y salvar el género de las estanterías y de las cámaras.

“He llegado a las 6.30 horas y casi no podía entrar al garaje. El agua salía de los sumideros y, hasta que no ha parado de llover, sobre las 8 horas, no hemos podido comenzar a retirar el agua”, ha explicado la empleada Yanire Muñoz Bravo.

Otra de las que se encuentran en plena tarea de limpieza y puesta a punto de su local es Pilar López, responsable del establecimiento ‘El Mundo de los Aperitivos’, situado en la galería comercial del supermercado.

“Afortunadamente, el agua no me ha llegado a dañar el género, pero los muebles están hinchados y la tienda anegada”, ha indicado, a la vez que ha apuntado que “este es el pan nuestro de cada día; cada vez que llueve con cierta intensidad, tenemos estos problemas”.