Afectados por las inundaciones en Tudela:"Ningún vecino nos esperábamos que iba a pasar esto"

Las tormentas que se suceden desde la pasada madrugada han causado diversas incidencias en Tudela, donde la Policía Municipal, Bomberos y Protección Civil atiende en estos momentos diversas atenciones como garajes inundados, arquetas salidas o balsas de agua.

Han sido muchos los vecinos afectados por la tormenta de agua que ha caído esta noche por la capital ribera y que ha dejado en menos de una hora hasta 43 litros por metro cuadrado. “Ningún vecino nos esperábamos que iba a pasar esto”, ha señalado Raúl Velasco Aizpún, que tiene una plaza en el garaje del número 2 de la calle Bardenas. “El garaje está totalmente inundado. Calculo que hay metro y medio de agua o más. Por lo que he visto, los desagües no deben funcionar bastante bien porque estaba la calle inundada y eso es lo que ha acarreado que el garaje se anegara”, indica, al tiempo que añade que “han pronosticado más agua para la tarde”.

Belén Lainez indica que tiene su bajera, situada en el número 3 de la citada calle Bardenas, “llena de agua”. “Creo que el destrozo no va a ser muy grande, pero hay que sacar el agua”, añade.

Por su parte, Fernando Azcona, de la empresa Axium, situada en la calle Blanca de Navarra, relata que se ha despertado a las 6.30 horas. “Tenía las ventanas de casa abiertas, me he asomado, he visto el panorama y he dicho, uff”. “Cuando hemos abierto la puerta de la empresa ha empezado a salir agua por la calle y hemos tenido que empezar sacarla. Con el garaje todavía no hemos empezado, y llevamos, como mínimo, ya dos horas con todo esto”, comenta.