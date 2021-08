Las obras del paseo de Pamplona pasarán al lateral de Sementales

segunda fase de las obras de reurbanización del paseo de Pamplona, uno de los principales accesos a desarrollarse en todo el lateral más cercano al antiguo edificio de Sementales, en el tramo que comienza en Cruz Roja y acaba en la calle Muro. Ladel, uno de los principales accesos a Tudela , afrontarán a partir de septiembre una nueva etapa. Y es que los trabajos pasarán a, en el tramo que comienza en Cruz Roja y acaba en la calle Muro.

Esta actuación supondrá, además, cambios en el tráfico de entrada a Tudela, ya que pasará a circularse por el carril más cercano a la mediana y, así, dejar libre toda la zona cercana a Sementales. De hecho, estos días se está haciendo la base del asfalto en este carril para que pueda habilitarse como entrada a la ciudad. El cambio del tráfico se estima que empiece a aplicarse hacia mediados de septiembre.

acera más ancha con arbolado y también va a implicar una actuación para sanear la fachada y el alero del edificio de Sementales, que se encuentra muy deteriorado, aunque el concejal de Urbanismo, Zeus Pérez, aseguró ayer que los informes técnicos señalan que no hay riesgo de derrumbe. Un edificio que originalmente fue el convento de San Francisco, del siglo XVI, y que a lo largo de su historia ha sido cuartel del Ejército o comisaría de la En todo este tramo se ha proyectado unay también va a implicar una actuación para sanear la fachada y el alero del edificio de Sementales, que se encuentra muy deteriorado, aunque el concejal de Urbanismo,, aseguró ayer que los informes técnicos señalan que. Un edificio que originalmente fue el convento de San Francisco, del siglo XVI, y que a lo largo de su historia ha sido cuartel del Ejército o comisaría de la Policía Nacional , hasta que quedó sin uso.

En concreto, se va a aplicar mortero en la fachada y, además, se eliminará la garita de vigilancia que tiene el edificio en la esquina con la calle Santiago. También se va a retirar la barandilla de la terraza que da al paseo.

Además, y según añadió Pérez, se va a evitar el uso de maquinaria pesada en la demolición de la actual acera y el levantamiento del asfalto en el tramo frente al edificio para evitar vibraciones que puedan afectarle.

Inicialmente, la idea era que las obras empezaran precisamente en el lateral más cercano a Sementales, pero el concejal de Urbanismo explicó por qué se cambiaron los planes. “Al inicio de la obra se determinó que lo preferente era organizar bien el tráfico”, indicó.

En cuanto a la nueva rotonda de las Tres Culturas que se va a hacer, y que será algo más pequeña que la actual, no va a implicar retirar la escultura que la preside, obra de Manuel Clemente Ochoa. “Se ha considerado que el traslado del monumento era bastante peligroso y podría sufrir daños y, como se puede hacer la nueva rotonda sin moverla, se deja”, indicó Pérez.

De hecho, esta rotonda ya ha sido demolida y la escultura está protegida con unas planchas de madera.

En cuanto al resto de la obra, ya se han ejecutado las aceras que conectan las calles Carrera y Muro con el paseo de Pamplona, donde queda pendiente habilitar un gran paso de peatones elevado que tendrá 14 metros de anchura y que busca dar más protagonismo al peatón.

Zeus Pérez añadió que los trabajos van en plazo y que tienen que concluirse el 31 de diciembre. “En verano, sobre todo en agosto, se han ralentizado por el periodo vacacional de los trabajadores, pero a partir de septiembre irá todo mucho más rápido”, dijo.

El presupuesto de la obra asciende a 1.020.493 euros y la ejecuta la empresa Construcciones Boreste, la misma que la primera fase, que afectó al lateral más cercano a los edificios más altos del paseo.

Un carril menos en la confluencia de la avenida Zaragoza con San Marcial

Aldanondo

Uno de los objetivos principales de este proyecto, aprobado en la pasada legislatura, es dar más protagonismo al peatón. De ahí que, por ejemplo, se vaya a hacer un gran paso peatonal elevado de 14 metros de anchura para conectar las calles Gaztambide-Carrera y Muro con el paseo de Pamplona; o que también se amplíen considerablemente las aceras.

Precisamente, uno de los puntos donde la acera ha ganado anchura ha sido en la confluencia de la calle San Marcial con la avenida de Zaragoza. Hasta ahora, había un carril específico de salida desde San Marcial, aunque, unos metros más adelante, antes de la rotonda de las Tres Culturas, había que ceder el paso a los procedentes de la avenida Zaragoza.

Ahora, al ganar anchura a la acera, se ha eliminado un carril de incorporación desde San Marcial a la avenida, lo que hará que todos los vehículos procedentes de la primera confluyan en el mismo por el que bajan los coches de la avenida.

Esta nueva situación ha generado comentarios críticos en redes sociales, y también en la calle, asegurando que se van a producir retenciones importantes en este punto, teniendo en cuenta, sobre todo, el tráfico que llega por la avenida de Zaragoza y, en menos medida, por San Marcial.

El concejal de Ordenación Urbana, Zeus Pérez, señaló que se está ejecutando el proyecto aprobado en la anterior legislatura, añadiendo que toda esta actuación “busca dar prioridad al peatón”.

OPCIÓN DE UN SEMÁFORO

Añadió que, por el momento, no se ha planteado colocar un semáforo en la salida de San Marcial -hay uno en la avenida de Zaragoza justo antes de esta calle, lo que puede facilitar su acceso cuando esté rojo-. Pero, al mismo tiempo, puntualizó que no se descarta instalarlo si se detectaran problemas. “Ahora mismo no lo consideramos un problema. No se prioriza al vehículo, sino al peatón, pero también hay que garantizar el flujo de vehículos. No creo que haya problema. Sí que los ha habido en semanas pasadas, pero se ha debido a que había obras en la avenida de Zaragoza y eso obligó a derivar el tráfico por paseo de Invierno y San Marcial y confluía todo en esa zona. Ahora hay un ceda el paso, pero si se detectan inconvenientes, no descartamos un semáforo”, indicó.

En cuanto a la tala de 4 plataneros de grandes dimensiones frente a la sede de Cruz Roja, explicó que los informes técnicos lo recomendaron por no encontrarse en buenas condiciones. “Cuando se acabe el proyecto habrá más árboles que antes”, dijo.