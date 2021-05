FCC-Rubio asumirá en junio la limpieza de 17 municipios riberos

Actualizada 25/05/2021 a las 06:00

La UTE formada por FCC y la firma tudelana Grupo Rubio asumirá a partir del próximo mes de junio la limpieza de 17 localidades de la Ribera, después de que la Mancomunidad le adjudicara el contrato para los próximos 10 años por un total de 24.528.740 euros. De esta forma, FCC continuará dando el servicio en 16 municipios en los que ya estaba trabajando hasta ahora y en Tudela sustituirá a Cespa, que lo hacía desde 2005.



Concluye así un largo proceso plagado de polémica que comenzó en 2016 con el objetivo de mancomunar la limpieza en todas las localidades que conforman la Mancomunidad de la Ribera. Solo se quedaron fuera Ablitas y Corella, que prefirieron gestionar el servicio por su cuenta. Ya en 2019 salió a concurso y se sucedieron los recursos por parte de otra de las empresas, Cespa-Acciona. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra le dio la razón hasta en dos ocasiones, pero en la tercera, cuando recurrió la adjudicación, avaló la actuación de la Mancomunidad y dio por bueno el proceso.



Mancomunidad y empresa firmaron el contrato el miércoles de la semana pasada y solo queda algún trámite para poder iniciar el nuevo servicio. De hecho, desde FCC señalaron este lunes que ya tienen casi toda la nueva maquinaria disponible y destacaron que, por ejemplo, las barredoras tienen una capacidad de aspiración de 12.000 metros cúbicos por hora, cuando las actuales eran de 8.000. En cuanto a la plantilla, ascenderá a 41 trabajadores, incluyendo a todos los de Tudela, que serán subrogados.



El presidente de la Mancomunidad, Fernando Ferrer, a su vez concejal de Navarra Suma en Tudela, afirmó además que no se ha presentado ningún recurso a la adjudicación en el Contencioso-Administrativo y que ya ha terminado el plazo de 2 meses para hacerlo. Algo que, según afirmó, “avala la gestión que se ha hecho”. “Ha habido un tortuoso camino judicial pero, al final, la Mancomunidad apostó por un criterio, lo mantuvo y el tribunal le dio la razón. Ahora lo importante es sacar el servicio adelante”, recalcó.



Ferrer también destacó que con este nuevo contrato la limpieza “va a ser mejor”. “Y ahora la Mancomunidad tiene que estar muy encima para que tanto la maquinaria como el servicio cumpla con todo lo que marca el contrato y se haga lo mejor posible. Gran parte de la maquinaria ya ha llegado para poder empezar en breve”, añadió el presidente.



Al mismo tiempo, quiso dar las gracias a toda la Permanente de la Mancomunidad, “desde los pueblos gobernados por Navarra Suma como a los representantes del PSN por confiar en el presidente y en la línea de trabajo que llevamos”.



Desde FCC, que ya ofreció el servicio en Tudela desde 1970 a 2006, señalaron que lo único que buscan es “que los ciudadanos estén contentos con el servicio que se va a dar”.

CRONOLOGÍA



Desde 2016. La idea de mancomunar la limpieza surgió en la anterior legislatura, con Tomás Aguado, ex alcalde de Murchante (PSN), en la presidencia de la Mancomunidad. Se sumaron 17 municipios (Arguedas, Barillas, Buñuel, Cabanillas, Cascante, Castejón, Cintruénigo, Cortes, Fitero, Fontellas, Fustiñana, Monteagudo, Murchante, Ribaforada, Tudela, Tulebras y Valtierra). Ablitas y Corella decidieron gestionar directamente el servicio.



Concurso. Se convocó en enero de 2019 para 10 años y con un presupuesto máximo de 27,6 millones.



Cuatro ofertas. Se presentaron Urbaser; la UTE Brocoli-Sifu-OHL; Cespa- Acciona y FCC-Rubio.



Tres excluidas. La mesa de contratación eliminó las dos primeras ofertas por no llegar a la puntuación mínima de 25 puntos que contemplaba el pliego. Además, la mesa también excluyó la de Cespa-Acciona, en este caso basándose en el informe del gerente de la Mancomunidad, que dijo que no cumplía el pliego en las horas de barrido manual de Tudela. Los otros 2 técnicos, el del Ayuntamiento de Tudela y otro externo, se opusieron a su exclusión y lo hicieron constar en el acta. De esta forma, solo quedaba FCC-Rubio, a falta del último paso, la apertura de la oferta económica.



Primer recurso. Cespa- Acciona recurrió su exclusión ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, que le dio la razón e instó a la Mancomunidad a volver a valorar su oferta. Entonces, el tribunal habló de actuación discriminatoria y de “un claro juicio de valor” al excluirla.



Anulación del concurso. La Mancomunidad, basándose en un informe externo, decidió no cumplir el acuerdo del tribunal. Al mismo tiempo, anunció que anulaba el concurso y que iba a convocar otro modificando el pliego porque, según dijo Fernando Ferrer, incluía fallos.



Segundo recurso. Cespa- Acciona volvió a recurrir. El tribunal le dio la razón e instó a la Mancomunidad a seguir con el concurso valorando su oferta.



La Mancomunidad rectifica. Ante esto, la Mancomunidad acabó rectificando y la Permanente, por unanimidad, decidió retomar el concurso.



Adjudicación y tercer recurso. El contrato se adjudicó a FCC-Rubio por 24,5 millones. Cespa-Acciona volvió a recurrir y pidió la exclusión de su rival por considerar que incumplía el pliego. Sin embargo, esta vez el tribunal ha dado la razón a la Mancomunidad y ratifica la adjudicación. Ahora ya se ha firmado el contrato.