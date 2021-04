Tudela mantiene el césped artificial en el proyecto de reforma del estadio

Actualizada 28/04/2021 a las 06:00

“A día de hoy, el proyecto de reforma del estadio Ciudad de Tudela se mantiene como estaba, con césped artificial”. Así lo aseguró el alcalde, Alejandro Toquero, después de que los nuevos dueños del Tudelano, que ha dejado de ser club y se ha convertido en Sociedad Anónima Deportiva, es decir, en una empresa, afirmaran hace unos días que la Real Federación Española de Fútbol exigirá que todos los campos de la nueva liga ‘Pro’, a la que ha ascendido el equipo, sean de hierba natural. No sería la próxima temporada, sino la siguiente, según indicaron.

Este requisito choca con el proyecto de reforma integral del estadio del Ayuntamiento. Se varió la idea inicial de mantener la hierba natural y se pasó a césped artificial para sacar más rendimiento al estadio, ahora utilizado solo por el primer equipo del Tudelano. El objetivo es que pueda jugar también la cantera y organizar distintos eventos, como conciertos. También es cierto que el alcalde anunció que, si el Tudelano subía a 2ª División, se cambiaría a hierba natural.

Hay que tener en cuenta que la reforma, que se anunció que costaría 2,4 millones de euros, no tiene fecha de ejecución, ya que, por ahora, solo cuenta con la financiación del Ayuntamiento -este año ha destinado 300.000 €-, tras la negativa del Gobierno a aportar ayudas.

Lo que sí anunció el Ayuntamiento es que las obras comenzarían este año con la primera fase (reparaciones estructurales) y la demolición de los fondos, en estado de ruina. Precisamente, la última de las 8 fases previstas sería la de la instalación del césped artificial, aunque se podría cambiar el orden de las mismas.

DE CLUB A SAD

Ahora las cosas han cambiado al comprar el club un grupo de inversores argentino y ascender de categoría. Eso sí, estos inversores anunciaron que están dispuestos a financiar parte de la inversión de la reforma del estadio, sin decir cuánto, para acelerar las obras. “Los dueños del club me dijeron que nos van a hacer una propuesta para agilizar las obras y veremos qué nos proponen, pero a día de hoy el proyecto es con césped artificial. Ya les dijimos las posibilidades económicas de Tudela. Ellos están muy interesados, han invertido mucho dinero y ahora les falta esa ‘pata’ que es el estadio. Pero nosotros somos realistas, tenemos el dinero que tenemos y lo hemos dividido en fases. Nos hubiera gustado que entrara el Gobierno de Navarra y tener la reforma hecha en dos años, pero no ha sido así”, dijo. Además, dijo que las fases se pueden cambiar de orden y se mostró “abierto a ayudar al Tudelano”, aunque marcó una línea roja. “El campo es municipal, de los tudelanos. No vamos a vender patrimonio”, dijo.

También adelantó que ha pedido un informe jurídico para analizar la relación que puede mantener el Ayuntamiento con la nueva SAD. “Entiendo que cambiará”, reconoció. También ha solicitado a la RFEF que concrete las condiciones para jugar en ‘Pro’ la próxima temporada.

LUZ EN LOS NUEVOS CAMPOS

Y es que lo que sí parece que va a ser un requisito indispensable para jugar el año que viene en esa categoría es que el campo tenga una iluminación de 600 lúmenes para que los partidos puedan ser televisados. Una condición que no cumple, ni de lejos, el Ciudad de Tudela. De hecho, en un partido de Copa hubo que instalar unas torres supletorias para poder disputarlo.

A este respecto, el alcalde afirmó que el campo grande que se está haciendo en los terrenos del Lourdes cumple con los requisitos necesarios de iluminación. “No se va a quedar sin jugar porque está esa opción. Pero la RFEF nos tiene que concretar las condiciones de forma oficial. Parece que la iluminación cumple y también hay que tener en cuenta que seguro que muchos otros estadios no cumplen las condiciones y que serán comprensivos”, concluyó.

La cesión del estadio al Tudelano finaliza cuando empiecen las obras



Otra incógnita que genera el cambio que ha sufrido el Tudelano, pasando de ser un club propiedad de los socios a Sociedad Anónima Deportiva, es qué pasará con la cesión del estadio. Hace 7 años, el consistorio sacó a concurso el uso de las instalaciones y en julio de 2014 se adjudicó al Tudelano, único que se presentó. El contrato, por 5 años, finalizó en agosto de 2019. Fue en septiembre de 2019 cuando se tomó la decisión de prorrogar la concesión de uso hasta que comiencen las obras de reforma. Será entonces cuando Ayuntamiento y Tudelano, ahora Sociedad Anónima Deportiva, tendrán que sentarse a negociar las condiciones para que el equipo pueda seguir utilizando las instalaciones. A este respecto, el alcalde, Alejandro Toquero, aseguró ayer que ha pedido el contrato de concesión de uso del estadio para estudiarlo y valorar las opciones que existen. En el acuerdo, el Ayuntamiento señalaba que, una vez acabadas las obras, podrá plantearse la opción de la gestión directa o iniciar un nuevo expediente de concesión de su uso. Por otro lado, en ese mismo contrato el Tudelano reconoció una deuda con la Junta de Aguas y otros impuestos que ascendía a 134.691 euros. En el mismo, el club se comprometió a pagarla en un plazo de 18 años con un mínimo de 7.482 euros anuales (terminaría en 2032), aunque hace poco el Ayuntamiento aceptó retrasar un año el cobro, con motivo de la reducción de ingresos por la pandemia. Por ello, acabaría de pagar en 2033, aunque todo puede cambiar con la llegada de los nuevos dueños, que son quienes asumen las deudas.