Sanitarios con contratos 'covid' de la Ribera piden seguir en sus puestos

Actualizada 22/04/2021 a las 18:46

Sanitarios del equipo de vacunación, pruebas PCR y consejo sanitario -los que conciertan las citas y organizan cribados y vacunaciones masivas- del Área de Salud de Tudela, que llevan trabajando desde que comenzó la pandemia o que se han incorporado posteriormente, han reclamado continuar en sus puestos y que no se les rescinda su contrato, que concluye este 30 de abril.

En concreto, la práctica mayoría de un equipo formado por 19 personas entre Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAES), enfermeras y 8 trabajadoras del consejo sanitario ha mostrado su disconformidad con que no se les renueve el contrato.

Serán sustituidos por nuevo personal de las listas de oposiciones de Salud, algo que consideran que puede afectar al servicio, ya que será necesario formarlo en labores que ellos vienen desarrollando desde hace meses. “Vivimos una situación compleja, diferente, difícil y durante semanas nos hemos ido formando, hemos aprendido, nos hemos adaptado a la situación y hemos formado y coordinado un grupo compacto de trabajo. Eso no se aprende de hoy para mañana”, señalaron, al tiempo que incidieron en que consideran que este no es el momento adecuado para tomar una decisión así. “Estamos en la cuarta ola y no hay tiempo de formación, preparación y aprendizaje. El factor tiempo es importante y en estos momentos tan delicados tiene que imperar el sentido común”, añadieron.

Este grupo de profesionales reconoció que ahora hay mucha gente en la plantilla y que quizás sea necesario aminorarla, pero incidió en que no se vive una situación normal “y esto se ha de tener en cuenta”. “¿Por qué retroceder en vez de avanzar?”, se preguntaron.

Lo que sí reconocieron es que cuando fueron contratados se hizo sin oposiciones y sin tirar de las listas oficiales. “Fueron contratos por urgencia, hasta a gente que acababa de terminar la carrera. Ahora van a utilizar las listas y ya han empezado a contratar. Hay algunos del equipo a los que ya les han contratado para otro puesto, pero toda la gente nueva va a tener que aprender el sistema de trabajo. La situación no es buena, con la UCI y planta con muchos ingresos, con muchas pruebas PCR y vacunaciones masivas. Al principio no utilizaron las listas porque necesitaban a la gente con urgencia, pero esto puede afectar al servicio porque nosotros ya tenemos toda la formación y el sistema de trabajo”, relataron.

Además, añadieron que esta situación afecta también de forma importante a trabajadores de la UCI, de Urgencias o de la planta ‘covid’ del Hospital Reina Sofía.