El Ángel de Tudela seguirá volando

Los domingos de Resurrección tienen algo especial en Tudela. Poco antes de las 9 de la mañana, son cientos las personas que caminan a paso rápido por las calles para llegar a tiempo a la plaza de los Fueros. Allí tiene lugar uno de los momentos más emocionantes del año. Es la Bajada del Ángel, una ceremonia que remonta sus orígenes hasta el siglo XIV y en la que un niño atraviesa la plaza colgado de una maroma para anunciar a la Virgen María que su hijo ha resucitado.

Hoy ese niño tenía que haber surcado de nuevo el cielo tudelano, pero no podrá hacerlo por segundo año consecutivo como consecuencia de la pandemia sanitaria. Pocos antecedentes hay de la suspensión de este acto. No se celebró por la Francesada entre 1809 y 1813, en 1869 por una fuerte nevada y algunos historiadores señalan que tampoco se hizo en la época de la República, entre 1932 y 1936, y en 1958 por la lluvia.

EMOCIÓN Y TRADICIÓN

Detrás de este acto, además del Ayuntamiento, hay un amplio grupo de colaboradores, unos 40, que lo hacen posible. Desde los que eligen al niño o niña que lo protagoniza cada año a los que ayudan en los ensayos, los que portan la Virgen, carpinteros que preparan todo el dispositivo para que nada falle, la brigada municipal, camareras de la Virgen... Una labor que, en muchos casos, ha pasado por generaciones y generaciones de familias.

Una representación de ellos se reunió el pasado viernes en la plaza de los Fueros para participar en la foto que acompaña a este reportaje y sus palabras eran buena muestra de lo que supone este acto para los tudelanos. “Es entrañable. Cuando lo ves sientes una emoción que no puedes explicar”, señalaba Javier Munárriz, que portó a la Virgen muchos años -antes lo hizo su padre-, algo de lo que ahora se encarga su hijo.

Otro porteador de la Virgen, Javier Navarro, se expresaba en términos similares. “Se siente una emoción indescriptible”.

La palabra entrañable se repitió entre varios de los colaboradores. Esa y la de continuar con la tradición. O, también, “algo sin lo que muchísima gente a lo mejor no entendería la Resurrección”, según indicaba el colaborador Luis Eduardo Gil Munilla. O “el día más grande de Tudela”, como recalcó Rodolfo Milagro.

"SEGUIRÁ VOLANDO"

Pero, lejos de lamentarse por su suspensión, lanzaron un mensaje de ilusión, como demostraban las palabras de Miguel Ángel Vallejo, que, junto a su mujer Ana Mª Arregui, heredó de la tía de esta, María Álava, la responsabilidad de todos los preparativos, de seleccionar al Ángel y de prepararlo para ese día. Una labor que comparten con su hija Ana, su cuñado Pachi Gambra y los tudelanos Goyo Terrén y Zoraida Hoyos. “La situación es la que es. Mucho más grave que tener que suspenderlo es la pandemia que vivimos. El Ángel seguirá volando, estará siempre en Tudela, la plaza se volverá a llenar y todos nos emocionaremos de nuevo”, recalcaba Vallejo.

Lo que no podía ocultar es que siempre da pena no poder celebrarlo, sobre todo por los niños que habían sido ya elegidos.

El año pasado lo tenía que haber representado Aimar Sánchez Jiménez y lo hubiera hecho este año si sus medidas le permitían entrar en el corsé que lleva el Ángel y que tiene casi tres siglos. Su suplente, a la que en teoría le tenía que haber tocado este año si Aimar no podía, era Haizea Maisterra Miramón, pero esta vez, a diferencia del pasado, ni siquiera ha habido ensayos porque estaba claro que no se iba a celebrar.

PENA POR LOS NIÑOS

“Los niños es lo que más pena da, que no lo puedan hacer”, reconocía Vallejo, quien señalaba las diferencias entre el año pasado y este. “En 2020 nos cogió más de sopetón, justo antes de empezar los ensayos con Aimar colgado. Un chaval que seguro que iba a ser un Ángel excelente, pero ocurrió todo esto”, rememoraba.

En cuanto a este año, ni siquiera han ensayado ni llamado a las familias de los niños que estaban en el listado porque estaba claro que no se podía hacer. “Los padres de Aimar y Haizea me mandaron las medidas por si acaso. Por peso y medidas, Aimar lo podía haber hecho, pero no ha podido ser. Y Haizea, si sigue en esta línea, quizás pueda hacerlo el año que viene. Si es posible lo hará porque ya fue elegida y, si no, habrá que buscar otros”, apuntaba.

Y es que la elección del Ángel no es sencilla. Antiguamente se solían seleccionar niños de familias pobres. “Era cuando lo elegía la Cofradía del Santísimo Sacramento, que buscaba ayudar a algún miembro de la comunidad que no estaba en muy buena situación. Iba pidiendo por las tiendas y las casas y le daban cosas, regalos, dinero... Un Ángel de los años 40 me dijo que, gracias a lo que sacaron, ese año su familia estuvo tres o cuatro meses pudiendo comer mejor”, explicaba Vallejo. Ahora se hace lotería y parte de lo recaudado va para “dar una propina a la familia del niño, tener un detalle”.

Con María Álava al frente de la elección, se iba a colegios para seleccionar el niño y, ahora, cualquiera puede apuntarse. Eso sí, se buscan 3 requisitos fundamentales. El primero, según destacaba Vallejo, es que el niño o la niña quieran, “no el padre o la abuela”. “Es lo primero que preguntamos y algunos te dicen que no”.

Lo siguiente es ver si tienen ganas y alguna experiencia de cara al público, como actuar en teatro, estar en un coro... Y el tercero, algo clave, que entre en el corsé, que tiene unas medidas limitadas.

Pero la elección del nuevo Ángel no llegará hasta el mes de enero. Siempre que todo vaya bien, Tudela volverá a cumplir y a emocionarse con una de sus tradiciones más destacadas.