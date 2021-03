El tribunal avala la adjudicación a FCC-Rubio de la limpieza en 17 municipios de la Ribera

Actualizada 17/03/2021 a las 06:00

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra ha ratificado la actuación de la Mancomunidad de la Ribera en la adjudicación del contrato de limpieza de 17 municipios para 10 años a la UTE formada por FCC y la tudelana Grupo Rubio por 24.528.740 euros. Rechaza así la reclamación que presentó la otra licitadora que optaba al contrato, Cespa-Acciona, que había solicitado la exclusión de su rival por considerar que incumplía varias de las condiciones que marcaba el pliego.

Sin embargo, el tribunal rechaza todos sus argumentos en un acuerdo firme en la vía administrativa, aunque cabe recurso al Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses. No paralizaría la puesta en marcha del nuevo servicio, salvo que quien presente el recurso, en este caso Cespa-Acciona, pida la suspensión cautelar y el tribunal se la conceda.

NUEVO SERVICIO, HACIA MAYO

A pesar de todo, por ahora el proceso seguirá los pasos previstos. FCC-Grupo Rubio tendrá que presentar un aval y completar otros trámites administrativos antes de firmar el contrato y comenzar a prestar el servicio. Algo para lo que la propia empresa estima que estaría preparada hacia mayo.

De esta forma, se pondría fin a un proceso que comenzó en 2016 hasta que se sacó a concurso en enero de 2019 y que ha estado plagado de controversia. De hecho, este mismo tribunal dio la razón en dos ocasiones a Cespa-Acciona, la primera contra su exclusión del concurso y la segunda cuando la Mancomunidad decidió suspenderlo y convocar otro con modificaciones en el pliego.

El tercer y último recurso llegó después de que la Mancomunidad adjudicara el contrato a FCC-Rubio, que logró 91,77 puntos, frente a los 90,20 de Cespa-Acciona.

Esta última argumentó varias razones para anular la adjudicación y excluir la oferta de FCC-Rubio basándose en incumplimientos del pliego que señalaron dos de los tres técnicos de la mesa de contratación, uno del Ayuntamiento de Tudela y otro externo.

INDEFENSIÓN

La primera alegación de Cespa-Acciona se centró en indefensión al no poder acceder a la documentación completa del expediente, algo que rechaza el tribunal porque considera que esa información no era estrictamente necesaria.

A partir de ahí, Cespa-Acciona se refirió a incumplimientos de su rival que consideraba que eran causa para su exclusión. Antes de entrar en el fondo, el tribunal ya adelanta que el incumplimiento debe ser “claro, referirse a elementos objetivos y deducirse, sin ningún género de dudas, la imposibilidad de cumplir con lo exigido en los pliegos”.

DESCANSO DE TRABAJADORES

Cespa-Acciona alegó que FCC-Rubio incumplía el descanso de los trabajadores. Algo a lo que el tribunal responde que el cumplimiento del convenio y otras obligaciones laborales se limita a cuando el contrato está en ejecución. Además, señala que FCC-Rubio ya aclaró que las horas efectivas no se reducían por las de descanso.

Del mismo modo, el tribunal añade que el informe del Interventor verifica que la oferta económica es adecuada a la propuesta técnica de FCC-Rubio y recalca que este informe “goza de presunción de acierto y veracidad”. “La oferta no contiene impedimento para el cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego”, recalca el acuerdo del tribunal.

HORAS DE LIMPIEZA

Otro argumento de Cespa-Acciona era que su rival no cumplía las horas totales de limpieza. Algo que vuelve a rechazar el tribunal remitiéndose al punto anterior. “Las horas efectivas ofertadas por la adjudicataria no incluyen los descansos, correspondiendo a la fase de ejecución la exigencia de cumplimiento del compromiso y de las obligaciones sociales”, dice, citando de nuevo que el informe de Intervención avaló la oferta.

Otra de las alegaciones de Cespa-Acciona se refería a que la adjudicataria no cumplía con la exigencia de que algunas tareas las hagan empresas de inserción laboral o centros especiales de empleo.

Ante esto, el tribunal dice que FCC-Rubio hace referencia a estas contrataciones tanto en su oferta técnica como en el estudio económico y añade que su cumplimiento se tiene que acreditar antes de firmar el contrato.

SUBROGACIÓN DEL PERSONAL

Y Cespa-Acciona también reclamó sobre la subrogación del personal actual diciendo que FCC-Rubio la incumplía por no incluir a dos jefes de equipo, porque las horas de noche son inferiores a la jornada establecida en el convenio y porque dos conductores tampoco se subrogan a jornada completa.

FCC-Rubio respondió que garantiza la subrogación de todo el personal y que es un tema a cumplir cuando se firme el contrato, algo que confirma el tribunal añadiendo, además, que el empresario puede organizar la jornada de la forma más conveniente, siempre cumpliendo la normativa.

Por último, Cespa-Acciona alegó que su competidora incumplía la obligación de colocar dispensadores de ácido acético en la maquinaria para eliminar hierbas, ya que ofertó operarios con mochilas de fumigación, algo que consideraba que le daba ventaja.

Y aquí el tribunal tampoco le da la razón. “La solución resulta equivalente sin que pueda considerarse una modificación sobrevenida del pliego”, añade el acuerdo, que concluye asegurando que la reclamación de Cespa-Acciona por falta de coherencia entre la oferta técnica y económica de FCC-Rubio no es tal, como demuestra también el informe del Interventor.

Fernando Ferrer, satisfecho por la decisión



“Estoy contento y satisfecho porque la justicia es a veces lenta, pero siempre fiable. No he hablado hasta ahora por prudencia, aunque por ello me han acusado de no ofrecer información. Esta sentencia habla por mí. He estado sometido a una presión brutal por defender lo que creía justo y ahora se ha demostrado que lo era”.

Con estas palabras recibió Fernando Ferrer, presidente de la Mancomunidad, el acuerdo del tribunal, después de que, hasta en 2 ocasiones, la última hace un mes, 14 formaciones de izquierdas, con PSN e I-E a la cabeza, pidieran su dimisión.

Y dio las gracias a los representantes del PSN en la Permanente (Cabanillas, Fontellas y Ribaforada) por su apoyo, en contra a veces de su partido. “Han estado sometidos a la misma presión por parte de su partido. No han tenido escrúpulos con ellos. Por eso quiero agradecer su apoyo y aguante en defensa de lo mejor para esta entidad. Seguiremos trabajando con la misma convicción que hasta ahora”, recalcó Fernando Ferrer.

CRONOLOGÍA



Desde 2016. La idea de mancomunar la limpieza surgió en la anterior legislatura, con Tomás Aguado, ex alcalde de Murchante (PSN), en la presidencia de la Mancomunidad. Se sumaron 17 municipios (Arguedas, Barillas, Buñuel, Cabanillas, Cascante, Castejón, Cintruénigo, Cortes, Fitero, Fontellas, Fustiñana, Monteagudo, Murchante, Ribaforada, Tudela, Tulebras y Valtierra). Ablitas y Corella decidieron gestionar directamente el servicio.

Concurso. Se convocó en enero de 2019 para 10 años y con un presupuesto máximo de 27,6 millones.

Cuatro ofertas. Se presentaron Urbaser; la UTE Brocoli-Sifu-OHL; Cespa-Acciona y FCC-Rubio.

Tres excluidas. La mesa de contratación eliminó las dos primeras ofertas por no llegar a la puntuación mínima de 25 puntos que contemplaba el pliego. Además, la mesa también excluyó la de Cespa-Acciona, en este caso basándose en el informe del gerente de la Mancomunidad, que dijo que no cumplía el pliego en las horas de barrido manual de Tudela. Los otros 2 técnicos, el del Ayuntamiento de Tudela y otro externo, se opusieron a su exclusión y lo hicieron constar en el acta. De esta forma, solo quedaba FCC-Rubio, a falta del último paso, la apertura de la oferta económica.

Primer recurso. Cespa-Acciona recurrió su exclusión ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, que le dio la razón e instó a la Mancomunidad a volver a valorar su oferta. Entonces, el tribunal habló de actuación discriminatoria y de “un claro juicio de valor” al excluirla.

Anulación del concurso. La Mancomunidad, basándose en un informe externo, decidió no cumplir el acuerdo del tribunal. Al mismo tiempo, anunció que anulaba el concurso y que iba a convocar otro modificando el pliego porque, según dijo Fernando Ferrer, incluía fallos.

Segundo recurso. Cespa- Acciona volvió a recurrir. El tribunal le dio la razón e instó a la Mancomunidad a seguir con el concurso valorando su oferta.

La Mancomunidad rectifica. Ante esto, la Mancomunidad acabó rectificando y la Permanente, por unanimidad, decidió retomar el concurso.

Adjudicación y tercer recurso. El contrato se adjudicó a FCC-Rubio por 24,5 millones. Cespa-Acciona volvió a recurrir y pidió la exclusión de su rival por considerar que incumplía el pliego. Sin embargo, esta vez el tribunal ha dado la razón a la Mancomunidad y ratifica la adjudicación.