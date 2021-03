Tudela valora hacer una plaza de toros multiusos con participación privada

Actualizada 13/03/2021 a las 06:00

El Ayuntamiento de Tudela está estudiando la posibilidad de construir, en colaboración con el sector privado, una plaza de toros nueva en el mismo lugar que la actual y que sirva también como un edificio multiusos que pueda acoger distintas iniciativas como pueden ser conciertos, ferias, congresos y todo tipo de espectáculos y actividades. Estaría cubierto y, además, se contempla que cuente con un aparcamiento subterráneo y una zona comercial.

Para ello, la Junta de Gobierno Local aprobó ayer un gasto de 9.680 euros para contratar al despacho de abogados J & A Garrigues, que se encargará de elaborar un informe sobre las distintas alternativas jurídicas para acometer este proyecto mediante la colaboración con el sector privado. Algo que el Ayuntamiento considera “imprescindible” por motivos presupuestarios y de déficit público, ya que supondría una inversión muy importante.

La adjudicación a este despacho de abogados se ha realizado de forma directa, algo que permite la normativa al no superar los 15.000 euros de coste.

A partir de ahí, poco más se conoce de las intenciones del Ayuntamiento, ya que el alcalde, Alejandro Toquero, no quiso aportar mucha más información. Ni siquiera aclaró si hay una propuesta en firme de alguna empresa privada para participar en la construcción de este nuevo edificio multiusos, aunque todo hace indicar que así es, lo que justificaría el encargo del informe. “No puedo comentar nada”, aseguró el alcalde.

Tampoco concretó qué fórmula de colaboración se podría dar con el sector privado. “Vamos a valorar la posibilidad de hacer un edificio multifuncional para Tudela y también para toda la Ribera para saber si se puede o no. Garrigues es un despacho de prestigio y especializado en derecho administrativo y, antes de avanzar, necesitamos saber si se puede hacer o no”, dijo.

Lo que sí reconoció es que es necesario colaborar con el sector privado, ya que se trata de “una inversión muy potente”. “Ahora estamos estudiando la viabilidad y las fórmulas legales para hacerlo”, señaló.

Una de las opciones podría ser la que se ha llevado a cabo en algunos municipios. Consistiría en que una empresa privada asumiera una buena parte de la inversión y que, a cambio, el Ayuntamiento le cediera la gestión del nuevo edificio, incluido el aparcamiento y la zona comercial, por un largo periodo de tiempo para poder cubrir el dinero aportado y generar beneficios.

“SALTO EXPONENCIAL”

Toquero señaló que Navarra Suma llevaba en su programa la construcción de un pabellón multiusos, aunque no concretaba la opción de hacerlo en la ubicación actual de la plaza de toros, que se inauguró en 1933 y que solo se utiliza en fiestas y para algunas actividades puntuales, como conciertos o, este año, para la llegada de los Reyes Magos. Además, está bastante deteriorada y en 2003 se encontró algún problema en su estructura que fue reparado. “Sería un salto exponencial para la ciudad, pero hace falta tener informes para confirmar si es posible hacerlo o no”, insistió, al tiempo que añadió que este informe estará terminado “en unas semanas”.

Además, explicó que la plaza de toros es propiedad del Ayuntamiento “y los tudelanos” y recalcó que todo lo que se haga será sin perder patrimonio.

Una idea que ya se barajó en 2008 y que no salió adelante



La posibilidad de construir una plaza de toros cubierta multiusos no es una idea nueva. De hecho, ya en 2008 lo planteó el entonces concejal de Festejos por UPN, Fernando Inaga, de forma muy similar a lo que se está estudiando ahora. El propio Inaga comentó que contaría con un aparcamiento subterráneo y con zonas comerciales y de ocio y puso como ejemplo, guardando las distancias, la plaza de Illumbe de San Sebastián. Lo que no se comentó entonces fue la opción de colaborar con la iniciativa privada como se está valorando ahora. De hecho, Fernando Inaga apostaba por el consenso con la oposición para acometer una inversión tan importante, aunque la idea no acabó haciéndose realidad. Además, el entonces concejal aseguró que no era viable cubrir la actual porque había informes que revelaban problemas en la estructura.