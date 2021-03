Tudela esperará hasta el final para contratar espectáculos para fiestas

Actualizada 12/03/2021 a las 06:00

El Ayuntamiento de Tudela ha decidido no sacar a concurso ninguno de los espectáculos habituales para las fiestas de Santa Ana, que se celebran entre el 24 y el 30 de julio. La incertidumbre por la situación sanitaria ha llevado a convocar estas licitaciones, aunque no se descarta organizar algo a última hora si la evolución de la pandemia lo permite. En este último caso, la opción sería la contratación directa de estos espectáculos, una opción que permite la ley hasta un máximo de 15.000 euros.

Así lo explicó la concejal de Festejos, Verónica Gormedino (Navarra Suma), quien concretó los contratos más importantes que se ha decidido no convocar.

Uno es el de la gestión de la feria taurina para los próximos ejercicios, ya que el contrato anterior ha concluido. Como se recordará, se le adjudicó en 2018 al empresario taurino tudelano Juan Luis Ruiz por dos años prorrogables otros dos. No obstante, renunció en junio del año pasado al último año de prórroga y el Ayuntamiento, que abonaba 47.000 euros anuales para encierros y festejos populares sin muerte, la aceptó.

Esto implicaba sacar a concurso este año la gestión de las próximas ferias taurinas, pero se ha descartado. “Se volverá a licitar cuando se normalice la situación. No se puede sacar este concurso para gestionar la plaza de toros cuatro años, con todo el trabajo que conlleva, para que pueda quedar desierto con la incertidumbre que tienen ahora los empresarios en cuanto a aforos reducidos para los festejos, etc.”, afirmó.

Pero este no es el único contrato afectado. Otro, el más cuantioso económicamente con unos 110.000 €, es el de los espectáculos musicales, que suele incluir dos conciertos importantes gratuitos en la plaza de los Fueros, así como las verbenas del resto de noches, espectáculos en el paseo del Queiles y las actividades infantiles.

Y el tercero más reseñable es el de los fuegos artificiales, que suelen tener un coste de unos 47.000 euros. “Si se adjudican y luego no se hacen, habría que indemnizar a las adjudicatarias”, indicó Gormedino, quien añadió que “la vacuna no van tan rápido como se nos contó y vemos difícil unas fiestas normales”.

A pesar de todo, la concejal dijo ser optimista y deseó que algo se pueda hacer entre el 24 y 30 de julio. “Será a mediados de mayo, aproximadamente, cuando, en función de la evolución de la pandemia, se verá si se puede organizar algo”, dijo.

Y, en este caso, insistió en que se hará por contratación directa. “De esta forma, se puede contratar hasta un máximo de 15.000 euros, por ejemplo, para un concierto”, señaló, al tiempo que añadió que, en este caso, está pensando “en cosas que no se centren solo en la plaza de los Fueros”. “Podrían ser orquestas en cuatro barrios diferentes para que no se aglomere el público en el mismo lugar, pero no depende de nosotros”, expuso.

NO DESCARTA CORRIDAS DE TOROS

Y tampoco descartó la opción de que se puedan celebrar corridas de toros. “Al no haber contrato este año, si algún empresario quisiera organizarlas tendría que presentar una propuesta al Ayuntamiento y alquilarle la plaza”, dijo, recordando que ya se hicieron tres festejos de recortadores que organizó la empresa Toros y Eventos Navarros en el puente del Pilar.

Y, de hecho, esta misma empresa celebrará el sábado 20 y el domingo 21 de marzo dos espectáculos con reses de Arriazu. “Ha solicitado el alquiler y lo hace por su cuenta y riesgo, sin ningún tipo de subvención municipal. El Ayuntamiento le ha concedido la plaza por la tasa”, dijo. Una tasa que es de 308 euros por día para espectáculos taurinos, y de 1.542 para el resto. “La plaza, con 8.000 personas de aforo, es la instalación más grande que tenemos y está disponible para que la pueda alquilar quien quiera. El Ayuntamiento estaría encantado de que la pidan para hacer conciertos, un circo, una exhibición de coches... Lo que pasa es que, por ahora, nadie la está queriendo, aunque animamos a promotores de todos los gremios a alquilarla”, concluyó.

Dos festejos el 20 y 21 de marzo en la plaza con reses de Arriazu



La empresa Toros y Eventos Navarros, liderada por el tudelano Adrián Ruiz Oliván -hijo del anterior gestor de la feria de Tudela, Juan Luis Ruiz-, ha organizado para el sábado 20 y domingo 21 de marzo dos festejos populares en la plaza de toros, ambos con la ganadería Arriazu de Ablitas como protagonista.

El primero será una exhibición de bravura con vacas, toros y capones en un circuito de obstáculos y el del domingo será del mismo tipo, pero con toros ‘enteros’ de la misma ganadería ablitera. Los precios para cada uno serán de 13 euros para adultos y 5 para niños y el aforo permitido es de 750 espectadores. Las entradas se pueden comprar desde el martes 16 en las taquillas de la plaza, de 11 a 13 y de 18 a 20 horas, y el mismo día del espectáculo.

Dadas las condiciones sanitarias, habrá una distancia de 1,5 metros entre espectadores, además de ser obligatorio el uso de mascarilla, de gel desinfectante y la toma de temperatura antes de entrar. Además, no estará permitido comer, beber o fumar en el interior.

Pero estos dos festejos, que siguen a los que ya organizó en octubre, son solo una parte de la propuesta que ha trasladado esta empresa al Ayuntamiento, al que alquila la plaza para cada espectáculo. De hecho, plantea 10 festejos más, de los que 5 serían populares -sin muerte- y los otros 5 ‘mayores’, es decir, novilladas, rejones o corridas. Eso sí, todo dependerá de la situación sanitaria. “Le hemos dado vueltas y pensamos que la plaza de Tudela es la más adecuada por su capacidad y los accesos. Hemos planteado este programa al Ayuntamiento para todo el año y las fechas dependerán de la situación sanitaria. Nos ha contestado que sí y ahora veremos lo que se puede hacer”, indicó Adrián Ruiz.

Además, quiso agradecer la buena disposición del equipo de gobierno municipal, incluidos también los técnicos y, en especial, de la concejal de Festejos, Verónica Gormedino. “Nos ha dado un trato humano porque la situación no es buena. Llevamos desde septiembre de 2019 sin trabajar y lo necesitamos”, indicó.

También compartió la decisión de no sacar a concurso la gestión de la feria taurina. “Ni siquiera se sabe si va a haber fiestas y el pliego hubiera sido inútil porque luego igual no se puede hacer nada. Si al final se hace algo, veremos si organizamos algún festejo”, dijo.

Sobre los espectáculos del 20 y 21 de marzo, destacó que el “especial Arriazu es el festejo con más atractivo para el público en los últimos años”.