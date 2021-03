'El Cierzo' se llena de música

Actualizada 07/03/2021 a las 06:00

El instituto El Cierzo de Ribaforada ha puesto en marcha un nuevo proyecto que tiene a la música como protagonista y que va dirigido a los tres grupos que cursan 1º de la ESO. El funcionamiento es sencillo. Músicos de distintos estilos acudirán al centro para que expliquen su trayectoria y sus vivencias en este mundo, y, por supuesto, para interpretar distintos temas. Y lo harán en dos vertientes, primero en el aula, pero luego también en el patio, donde interpretarán varias piezas.

La primera protagonista de este ciclo fue la guitarrista Sara Guerrero, pero a lo largo del curso participarán músicos de distintos géneros musicales, como hip-hop o rock and roll, entre otros.

Guerrero, zamorana de 23 años que vive en Salamanca, empezó a tocar la guitarra con 7 años y, además de acumular premios nacionales e internacionales, ha grabado dos discos y ha ofrecido conciertos y masterclass en Estados Unidos o Malasia.

Primero estuvo en clase con los alumnos y tocó unos temas, alguno con el profesor Sergio Rodríguez, y luego pasó al patio para interpretar varias piezas, que fueron aplaudidas por los jóvenes.

Y, para ella, ha sido toda una novedad. “Es la primera vez que actuaba en un instituto y ha sido una experiencia muy agradable porque he sentido que lo recibían muy bien y se sentían identificados. He intentado acercarles cómo empezó mi carrera desde pequeña y me ha gustado su reacción. Estoy acostumbrada a otro tipo de público, un público que sabe a lo que va, y encontrarme con alumnado que no es experto en la música clásica me ha encantado”, relató.

Además, señaló que les intentó transmitir que “con ilusión y trabajo se puede llegar a hacer grandes cosas”.

También destacó la experiencia de tocar en el patio. “Ha sido diferente y creo que interesante para ellos porque es su espacio de recreo y escuchar una guitarra clásica ahí está muy bien”, dijo.

Y los alumnos estaban muy satisfechos. “Me ha encantado cómo ha tocado y cómo nos ha transmitido con la guitarra la música clásica y sus sentimientos hacia ella”, señaló una estudiante de Ribaforada. “La trayectoria de Sara me ha parecido muy interesante y ya desde pequeña la música era su pasión. Y la hemos disfrutado tanto en el aula como en el patio”, aseguró otro alumno de Cabanillas. Por último, otro de Fustiñana reconoció que fue “un lujo” tener esa oportunidad. Ha sido muy original poder escuchar música en directo en el recreo”, indicó.

La iniciativa ha sido impulsada por la promotora escolar de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base, Mercedes Bueno, y por el profesor de música Rodríguez, en colaboración con el equipo directivo del instituto y dentro del proyecto ‘Patios dinámicos’. También ha ayudado el conserje y el objetivo principal es ampliar el espectro musical de los alumnos, dar a conocer las salidas profesionales que ofrece la música y reivindicar su papel como bien cultural y de disfrute.