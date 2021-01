Tudela administra las primeras dosis de la vacuna a personal sanitario

Actualizada 18/01/2021 a las 16:47

El Área de Salud de Tudela ha administrado las 140 primeras dosis de la vacuna frente al covid-19 a los profesionales sanitarios y no sanitarios de primera línea, es decir, trabajadores de los servicios de urgencia, UCI, plantas covid y atención primaria.



La responsable de la Unidad de Medicina Preventiva y Calidad del Hospital Reina Sofía, Ingrid Estévez y la médico de trabajo del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del SNS-O, Cristina Vispe, han explicado que está previsto vacunar a unos 1.500 profesionales, sin contar que en esta primera fase de la campaña también se va a administrar la vacuna a todos los trabajadores de empresa externa del hospital de Tudela: lavandería, cocinas o ambulancias…



Durante las primeras tres semanas se van a aplicar 140 dosis semanales y después se estima administrar más de 1.000 para agilizar todo lo posible el plan de vacunación.



"Sabemos que es una prioridad vacunar al personal que está expuesto todo los días y era importante iniciar la vacunación, ya que vamos con un poco de retraso comparado con otras comunidades y tenemos que agilizar el proceso de vacunación", han asegurado Estévez y Vispe.

Las vacunaciones se están llevando a cabo en la quinta planta del Hospital Reina Sofía de Tudela por un equipo integrado por nueve personas entre médicos, enfermeras, administrativos y auxiliares de los dos servicios de Prevención de Riesgos Laborales con Medicina Preventiva.



Tras administrar la primera dosis (la segunda se aplicará dentro de 21 días), los profesionales sanitarios y no sanitarios deben esperar entre 15 y 30 minutos antes de poder marcharse.



Mientras tanto se les explica "cuáles pueden ser los efectos posteriores, los pasos que deben seguir, que se considera normal o a qué número deben llamar si se produce una reacción seria", han señalado.



Según han manifestado, los profesionales estaban ansiosos por comenzar a vacunarse. Sabemos que estamos expuestos todos los días y estamos muy contentos porque la respuesta en este primer día de vacunación ha sido muy favorable, la gente está muy agradecida".



Los primeros profesionales en ponerse la vacuna han sido Jairo Alonso Caballero, enfermero del Servicio de Urgencias del Hospital Reina Sofía, y Ana Bergasa Sánchez, TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería) y TER (Técnico Especialista de RX), volante.

Alonso ha reconocido tras recibir la primera dosis de la vacuna frente a la covid-19 que "estamos cansados, la pandemia se está prolongando mucho en el tiempo, y el personal está agotado".



Asimismo, ha señalado que la vacuna tiene que ser el punto final a esta situación porque "lo necesitamos, queremos volver a la normalidad, en mi caso a la atención urgente".



Por último, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se ponga la vacuna y ha añadido que en su caso no ha tenido ningún efecto adverso. "Animo a todo el mundo a vacunarse, es un acto de responsabilidad individual pero también colectiva", ha concluido.



Por su parte, Ana Bergasa ha confesado que, al principio, tenía dudas de ponerse la vacuna, "no me fiaba del todo", pero ha admitido que "hay que hacerlo. Mi padre es grupo de riesgo y tengo que tener cuidado".



Como su compañero Alonso, Bergasa ha animado a la población a ponerse la vacuna y ha indicado que "es exactamente igual que si te vacunas de la gripe. No me ha dolido el pinchazo y no he tenido, de momento, ningún efecto adverso".