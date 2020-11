El tudelano Rodrigo Sánchez, segundo accésit del Premio Sanitas MIR 2020

Actualizada 18/11/2020 a las 16:17

Rodrigo Sánchez Bayona, especialista en oncología médica de la Clínica Universidad de Navarra ha sido nombrado segundo accésit en los Premios Sanitas MIR. Este certamen, que celebra su 24 edición, reconoce desde hace más de dos décadas la formación y el talento de los jóvenes médicos especialistas. En esta ocasión, además, se ha puesto en valor la labor de los profesionales sanitarios españoles, que este año han desempeñado un papel clave para gestionar la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

Sánchez es licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra, y su tesis “Consumo de alcohol, adiposidad y actividad física como factores relacionados con el cáncer de mama en el Proyecto SUN” recibió la calificación de cum laude. Ha participado en varios proyectos de investigación y cuenta con diversos premios a lo largo de su carrera.

El ganador de los Premios MIR 2020 ha sido Enrique Salmerón González, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia; y el primer accésit ha recaído en Carlos Bravo Pérez, especialista en hematología y hemoterapia del Hospital Universitario José María Morales Meseguer de Murcia.

Salmerón González, que estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla La Mancha en Albacete, posee una amplia trayectoria académica. Ha realizado diez publicaciones científicas y obtuvo sobresaliente cum laude en la lectura de su tesis doctoral, “Tratamiento de la disfonía por déficit de cierre".

Por su parte, Bravo Pérez es licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra y actualmente se encuentra en su segundo año de doctorado, bajo el título “New insights into the mechanisms of antithrombin deficiency". Ha logrado diversos premios y reconocimientos gracias a su actividad formativa. “Los médicos internos residentes son esenciales en nuestro sistema sanitario. Su labor en este año tan complejo está siendo aún más importante, por lo que los Premios Sanitas MIR en esta ocasión han querido reconocer también su magnífica labor durante estos últimos meses. Nos sentimos muy orgullosos de la calidad asistencial que se ofrece en España, pero más, de la calidad profesional y humana que demuestran los profesionales cada día”, ha afirmado Yolanda Erburu, directora general de Fundación Sanitas.

El jurado, constituido por representantes del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, así como del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Universidades, ha elegido a los ganadores de entre las 99 candidaturas presentadas este año, 19 más que en la edición anterior.

En total se han presentado 34 especialidades médicas, frente a las 11 de 2019, procedentes de 68 hospitales. Además, en esta ocasión, se ha contado con representación de centros de 15 comunidades autónomas, poniendo de manifiesto que, año tras año, la presencia de estos premios aumenta en todo el territorio. Reconocimiento a los profesionales sanitarios En esta edición del Premio Sanitas 2020 se ha realizado un homenaje y un reconocimiento a todos los profesionales sanitarios que han hecho un esfuerzo extraordinario para cuidar a las personas afectadas por la Covid-19 en nuestro país. En su representación, recibirán el reconocimiento la Organización Médica Colegial, la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas, el Consejo General de Enfermería, el Instituto de Salud Carlos III, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos y el Consejo General de Colegios de Fisioterapia de España. Por ello, se ha descubierto una placa conmemorativa de este reconocimiento a todas las organizaciones que representan a médicos, especialistas de todas las especialidades, enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas, físicos, biólogos, químicos, así como a la comunidad científica e investigadora.