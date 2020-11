Sin fiestas de invierno en Fustiñana... pero con nueces

Actualizada 11/11/2020 a las 06:00

La localidad ribera de Fustiñana vivirá este fin de semana de una manera completamente diferente a la habitual. Y es que, la crisis del coronavirus va a impedir celebrar las tradicionales fiestas de la Virgen de la Peña, que tienen como acto más popular el lanzamiento, desde los balcones del Ayuntamiento, de unos 1.200 kilos de nueces -distribuidos en dos noches- a los vecinos y visitantes que llenan la plaza.

Los depositarios de la Virgen, cargo que representa cada año una familia de la localidad, son los encargados de preparar la fiesta. Realizan en septiembre una colecta entre los vecinos y con lo recaudado compran los frutos secos y el vino que se reparte para acompañarlos o los ingredientes para el Día de los Ranchos, además de sufragar otros gastos. También, como apuntó el alcalde de Fustiñana, Sergio Vitas, “se ofrecen voluntarios para comprar nueces, al margen de las que se lanzan, a los vecinos que quieran para sus casas”.

De ahí que este año, al no haber depositarios por la suspensión de estas fiestas de invierno, “el Ayuntamiento se ha ofrecido para comprarlas”, añadió. En total, han sido 78 vecinos los que han respondido a esta iniciativa, encargando un total de 120 sacos de nueces de 10 kilos cada uno -1.200 kilos en total-. El precio es de 40€ cada saco -36,40 por los frutos secos más una aportación a la Virgen de la Peña de 3,60 €-.

“Las hemos comprado a una empresa de Falces, y se ha encargado el depositario de 2019, Javier Arrondo, que nos ha echado una mano”, señaló Vitas. Aunque no han pasado aún la factura de las nueces al consistorio, su coste será algo mayor del cobrado a los vecinos, por lo que “la diferencia la asumirá el Ayuntamiento”, apuntó Vitas, quien lamentó que no se puedan celebrar estas fiestas. “Son las más entrañables de Fustiñana y, hasta este, no he conocido ningún año que se suspendieran. Los mayores dicen que no se celebraron cuando murió Franco. Además, hubo otra vez que llovió mucho -hará unos 50 años- y se retrasó el acto a Navidad”, indicó.

UNA PENA LA SUSPENSIÓN

La distribución de los sacos de nueces se inició ayer junto a los bajos del Ayuntamiento, y corrió a cargo del alguacil Inocencio Cerezo. Entre los vecinos que acudieron a recogerlas se encontraba Fulgencio Salvatierra Samanes, de 79 años. “Es el primer año que las compro, y lo hago porque son de la Virgen y la afición que tenemos aquí a esto. Todas las noches me como tres para cenar, porque dicen que son muy buenas”, explicó. Por su parte, Pedro José Logroño Jordán, de 70 años, recogió tres sacos -para él y sus dos hijas-. “Es una pena que este año no haya fiestas, pero no se puede. Suelo ir al lanzamiento de las nueces, y lo vamos a echar de menos. Como 4 o 5 nueces al día, porque dicen que es bueno”, señaló.

Ángel Litago Serrano, de 71 años, vive en Zaragoza desde hace 50, aunque conserva su casa en Fustiñana. “Estamos tristes porque no se pueden hacer las fiestas. Es el primer año que compro las nueces, porque hasta ahora las cogía cuando las lanzaban. Esta iniciativa está bien. El precio me da igual, lo importante es tener las nueces de Fustiñana”, comentó.

Mª Luisa Gil García, de 71 años, dijo que “es muy triste y una pena la suspensión”. “Fui depositaria un año, junto a mi marido y suelo ir al lanzamiento de las nueces. Este año, como consolación, las he comprado, aunque yo no las como”, señaló, al tiempo que indicó que las saca cuando tiene visita en casa. Javier Arrondo, depositario de 2019, afirmó: “Me parece bien que se haga esta vez esto así. Que disfrute la gente en casa y ya está”.

Ana Mª Rodríguez Enériz, ex alcaldesa de la vecina localidad de Cabanillas, consideró que “es una pena que no se puedan celebrar estas fiestas por la situación que vivimos”. “Cuando era alcaldesa venía y estaba super a gusto, y luego también he venido con mi familia. Me parece muy bien que hayan dado opción a adquirir nueces. Ya que no se pueden lanzar, que las podamos disfrutar”, señaló.

Una sorpresa a los vecinos, el viernes



Sergio Vitas anunció que “el viernes todos los hogares de Fustiñana tendrán una sorpresa del Ayuntamiento de cara a intentar compensar, de alguna manera, la decepción de no poder celebrar las fiestas de la Virgen de la Peña”. “Es para tener un detalle de la Virgen de la Peña, sin más”, indicó, sin concretar más. Por otra parte, la edil de Cultura, Isabel Laraña, explicó que este jueves entregarán a los alumnos de la guardería unos pequeños sacos con nueces y bolsas de chuches. Y el viernes acudirán al colegio. Dijo que, “como hay que mantener las medidas de distanciamiento social, haremos un pequeño lanzamiento de nueces para los alumnos de las 13 aulas, uno por aula”, de cara a no perder la tradición de estas fiestas.