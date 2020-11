Ribaforada y Murchante ponen en marcha sus cierres perimetrales

Actualizada 05/11/2020 a las 06:00

Ribaforada y Murchante vivieron este miércoles su primer día de cierre perimetral establecido por el Gobierno foral ante el aumento de positivos en covid-19 durante un periodo de 15 días -hasta el 18 de noviembre, aunque revisable en 7 días en función de la evolución de la situación-. Una medida que, como se recordará, supone que no se puede entrar o salir de ambas localidades salvo para desplazamientos imprescindibles (trabajo, temas sanitarios, asistencia a centros educativos o atención a personas vulnerables, entre otros).

Para el cumplimiento de este confinamiento, Policía Foral y Guardia Civil establecieron controles en los principales accesos a ambos municipios, que permanecerán operativos hasta que finalice el cierre perimetral. En el caso de Ribaforada, Policía Foral controló la entrada principal a la localidad (debajo del puente de la vía), y la Benemérita el acceso por la denominada rotonda de Fustiñana. Las restantes entradas a la localidad -Puente sobre la vía en C/ Buenos Aires, puente del Canal y Alcantarilla- permanecen cerradas.

En Murchante, la Guardia Civil realizó el control en la rotonda de la carretera que conduce a Tudela (a la altura de la gasolinera Avia), y Policía Foral en el acceso al municipio por la carretera que une Cascante y Murchante (dirección campo de fútbol). El resto de entradas y salidas están cortadas por bolardos de hormigón, según informaron desde el Ayuntamiento.

Los alcaldes de ambas localidades valoraron las primeras horas del cierre. “En principio, creo que la gente está respondiendo bien. No se me ha comunicado ningún incidente en los controles”, apuntó el alcalde de Murchante, Luis Sancho. Respecto a las restricciones, dijo que “todos estamos aprendiendo sobre la marcha”, al tiempo que constató el incremento de trabajo en el Ayuntamiento “informando a la gente y gestionando justificantes”.

Tirso Calvo, alcalde de Ribaforada, expuso que “en general, los vecinos están colaborando muy bien”. “Creo que la gente está concienciada”, apuntó.

POR TRABAJO... Y AL MÉDICO

La mayor parte de los conductores que entraron y salieron ayer de ambos municipios consultados por este periódico lo hicieron por motivos laborales.

En el control de la entrada principal a Ribadorada, el vecino de la localidad Jesús González Sancho explicó que tiene una empresa de aislamientos “y salgo a ver un trabajo”. Como justificantes llevaba, según indicó, “el sello de autónomo, el IAE y las escrituras de la empresa”. Sobre este cierre perimetral opinó que “veo a la gente en el pueblo triste y agobiada pero si hay que hacerlo, se hace y punto, porque hay mucho contagio ahora en la localidad”.

Francisco Fuertes Galochino, de Fustiñana, fue a Ribaforada a trabajar “porque tengo aquí ovejas”. Por su parte, Mor Diop, regresaba a Ribaforada, donde vive, tras realizar unas gestiones, y dijo ver bien las restricciones.

En este control también paró José Mª Hernández García, transportista de Cabanillas que se disponía a cruzar Ribaforada para dirigirse a su municipio de residencia y, posteriormente, coger su camión y conducir hasta Vitoria y Burgos. “Voy a sacar dinero del banco para poder comprar lo esencial ya que no tenemos ni restaurantes ni nada para desayunar o comer. Hay que hacer la vida en el camión porque el Gobierno lo ha cerrado todo. Es una vergüenza a dónde hemos llegado”, comentó.

Juan Jimeno Led, trabajador de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, dijo que hasta el mediodía había entrado ya tres veces a Ribaforada “porque soy de los que llevamos la distribución del agua potable y el mantenimiento de las redes”.

En el control de la entrada a Murchante desde Tudela, la murchantina Beatriz Jarauta Marín indicó que se desplazaba al hospital de la capital ribera “porque voy a una cita médica”. “Esta situación se está haciendo muy larga y dura en Murchante. Si esto sirve para que bajen los casos, bienvenido sea”, señaló.

CIERRE DE CAMINOS AGRÍCOLAS

Rodrigo Ullate Martínez, también de Murchante, se dirigía a Valtierra a buscar a su mujer, ya que “tiene un negocio allí y no tiene carné de conducir”. “Esto del cierre lo estamos llevando mal. Yo trabajo en el campo y me han cerrado caminos. Puedo entrar por otros adyacentes, pero hay que dar más vuelta y gastar más gasolina. Eso, al que ha puesto esta norma, le da igual. No creo que este cierre vaya a ser efectivo”, añadió.

El murchantino Tomás Lorente Aguado salió a comprar material para su empresa. Sobre el cierre, afirmó: “Hemos estado peor hace un mes y no cerraron. Como no sabemos nadie por dónde va esto, vamos dando palos de ciego”. El corellano Javier Atienza Fernández se desplazó a Murchante “a hacer un trabajo”. “Este control nos influye en que perdemos algo de tiempo, pero si es por seguridad, adelante. En Corella también estamos preocupados”, comentó.

Este jueves comienza el cribado de covid en Ribaforada



El Gobierno de Navarra iniciará este jueves el cribado de covid-19 que anunció para ambas localidades riberas. Y lo hará en el municipio de Ribaforada, que cuenta con 3.742 habitantes. Como explicó el alcalde, Tirso Calvo, desde Salud se ha citado para realizarse la prueba PCR a todos los vecinos mayores de 15 años, “excepto a quienes ya se hayan hecho una PCR hace uno o dos días, por ejemplo”. Añadió que este cribado se llevará a cabo por parte de un equipo de alrededor de 20 profesionales durante la jornada de hoy y la de mañana. Animó a los vecinos a que acudan a realizarse la prueba. Por su parte, el alcalde de Murchante, Luis Sancho, dijo a estar a la espera de que desde Salud concreten las fechas del cribado en este municipio.