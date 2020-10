Tudela abre campaña para prevención de violencia de género en redes sociales

Actualizada 28/10/2020 a las 13:30

La concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Tudela ha lanzado la campaña ‘No lo ves, pero…’, dirigida a concienciar y prevenir las conductas de violencia de género que se producen en el ámbito digital y las redes sociales entre jóvenes de 14 a 20 años.



La iniciativa, que se dirige al público joven e interpela directamente al papel que los chicos juegan en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, es explícitamente gráfica y quiere poner de relieve actitudes y prácticas normalizadas, tanto en la vida online como offline.

Desde el Ayuntamiento de Tudela, han recordado que la violencia de género no se desarrolla únicamente en el marco de las relaciones cara a cara, sino que también se da en el contexto digital adoptando nuevas fórmulas que no se identifican como tal y, por tanto, no se denuncian.

Esta tendencia se ha acrecentado en el escenario marcado por la covid-19 donde muchas de las relaciones sociales se han visto abocadas al contexto del uso de las nuevas tecnologías, redes sociales, aplicaciones de mensajería o videollamadas, entre otras.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha presentado esta campaña en rueda de prensa, acompañado de la concejala de Bienestar Social, Mujer e Igualdad, Anichu Agüera, el director del área, Ignacio Elizaldre, y la técnica de Igualdad, Belén Bazán.

Toquero ha explicado que durante el confinamiento se tuvo constancia de un incremento de las conductas de control y violencia de género que normalmente se observan en el ámbito de las redes sociales.

“La violencia de género no solo se da cara a cara sino también en el espacio digital. Y el escenario covid acrecentó el uso de las redes sociales, aplicaciones de mensajería, videollamadas y demás en situaciones de violencia hacia las mujeres, principalmente en sectores jóvenes”, ha reconocido el alcalde de Tudela.

Ante esta realidad y la posibilidad de gasto derivada de las ayudas destinadas al área de Derechos Sociales, la concejalía de Igualdad se puso manos a la obra para abordar esta problemática. “Y lo hizo consciente de que el abordaje de esta problemática debe partir de dos premisas: la prevención y la concienciación”, ha señalado Toquero.

Por su parte, la edil del área, Anichu Agüera, ha considerado necesario “abordar la multiplicidad de manifestaciones de la violencia de género entre la población joven es fundamental para sentar las bases de detección y reformulación de las relaciones socio afectivas en el marco de igualdad y buen trato con independencia de que se dé en una calle o a través de una red social”.

El público al que va destinada esta iniciativa son jóvenes de entre 14 y 20 años, aproximadamente, y los objetivos son prevenir y sensibilizar a la población joven sobre conductas de control y abuso que han normalizado en sus relaciones sexo afectivas, interpelar directamente a los chicos como parte del problema y de la solución y desvincular la violencia de género de los estereotipos de edad, clase, educación, cultura o raza.

Para ello, se han utilizado varios mensajes e imágenes que serán difundidos a través de cartelería que se colocará en diversas localizaciones y puntos clave de Tudela, con cuatro spot que se pueden colgar en redes, hacer circular por mailing o compartir en WhatsApp. También se han elaborado anuncios para Instagram y Tik Tok, y contenido específico sobre la propia campaña en Facebook e Instagram.

La campaña se complementa con unas jornadas de sensibilización dirigidas al entorno familiar, clave en la detección y primer abordaje del problema que se desarrollarán los días 12 y 13 de noviembre en la Mancomunidad de la Ribera.

Isabel Duque Arto (Psico Woman), psicóloga, sexóloga, terapeuta familiar y tecnofeminista, acompañada de Cristina Chinchilla Martínez técnica audiovisual especialista en diseño y animación, educación y grabación de vídeo con perspectiva de género, participarán en estas jornadas y el 13 de noviembre ofrecerán una charla-taller, destinada a la población joven, que lleva por título ‘Amor del 3.0: #AmorDelBueno’.