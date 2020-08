El alcalde califica de “impecable” el comportamiento en las 'no fiestas' de Tudela

Actualizada 01/08/2020 a las 06:00

Una semana con un comportamiento “impecable” de la ciudadanía, pero también triste por la falta de ambiente que se ha vivido estos días. Así definió ayer el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, los días de ‘no fiestas’ que concluyeron el jueves.



Toquero hizo balance de estas jornadas y comenzó con la del ‘no cohete’ del 24 de julio. “Fue el mejor inicio, con gran responsabilidad por parte de los tudelanos y un ejemplo para toda Navarra. La gente respondió al llamamiento del Ayuntamiento de no acudir a la plaza”, reflejó el alcalde, quien sí señaló que el día de Santa Ana hubo más movimiento, pero menos que un fin de semana normal, como aseguró que le han trasladado los hosteleros.



De hecho, señaló que las solicitudes de información en la oficina de turismo de Tudela cayeron un 47%, de las 478 que se registraron en 2019 a las 251 de este año. Añadió que julio comenzó con optimismo, pero que el brote de la boda “frenó la actividad turística”.



Además, deseó que el comportamiento de los tudelanos en los días de ‘no fiestas’ continúe. “El virus sigue estando. No olvidemos cómo estábamos hace dos meses. Sería un destrozo volver a las fases. Es mejor dar un pasito atrás que no darnos un golpe”, indicó.



Toquero compareció junto al jefe de la Policía Local, Juan Cruz Ruiz, quien aseguró que la semana se ha cerrado con menos incidencias que en fechas normales. De hecho, han descendido prácticamente en todos los apartados.



MENOS INCIDENCIAS



Solo se registraron dos peleas frente a las 14 del año pasado, y no hubo ninguna incidencia en cuartos de jóvenes. También bajaron los accidentes de 19 a 7, todos ellos sin heridos; y hubo un detenido tras una pelea el día 24 por la noche, por los 4 por violencia de género de 2019.



Ruiz recordó que la “prueba de fuego” fue el 24 de julio con el operativo para el ‘no cohete’, pero añadió que el comportamiento fue tan responsable que ni siquiera fue necesario utilizar el conteo para que se cumpliera el aforo máximo de 800 personas. “Así siguió toda la semana con pequeñas excepciones. Ha ido con absoluta normalidad y la sociedad nos lo ha hecho muy fácil. Desde la hostelería, donde solo ha habido una denuncia por incumplir el horario, al resto de ciudadanos”, dijo.



Lo que sí ha aumentado son los positivos al volante por drogas (7) y alcohol (4), frente a uno en cada apartado el año pasado.



Y también destacan sanciones que no estaban contempladas en 2019, como las 73 denuncias por no llevar la mascarilla y otras 23 por beber en la calle.



En cuanto a la opción que eligieron muchos, sobre todo el día del ‘no cohete’, de acudir a huertos o casas particulares para celebrarlo, Ruiz señaló que este tipo de reuniones están prohibidas. “Es cierto que muchos jóvenes y mayores fueron a huertos, pero espero que guardaran las medidas sanitarias”, dijo.



Por último, Toquero y Ruiz insistieron en agradecer la colaboración de los ciudadanos, fuerzas de seguridad y Protección Civil, y el segundo quiso hacerlo especialmente con la plantilla de la Policía Local. “Ha estado al 100% y ha sido ejemplo de entrega a la ciudadanía”, indicó.



Ayer, el PSN de Tudela también felicitó a los tudelanos por su “excelente comportamiento” durante estos días.

INCIDENCIAS



Venta ilegal. Una actuación (12 en 2019).

Accidentes. 7 sin heridos (19 en 2019, 4 con heridos).

Tráfico. 7 positivos en drogas y otros 7 en alcohol (uno de cada en 2019).

Peleas. Dos peleas, una con heridos (14 en 2019, 4 con heridos).

Detenidos. Un detenido por resistencia a los agentes (4 en 2019, todos por violencia de género).

Violencia doméstica y de género. 3 intervenciones sin detenidos.

Mascarillas. 73 denuncias.

Ayuda y auxilio. 18, por las 31 de 2019.

Incendios. 2, las mismas que en 2019.

Infracciones de ordenanzas y bando. 15, por las 13 de 2019.

Ley Seguridad Ciudadana. 11, frente a 2 en 2019.

Beber en la calle. 23 sanciones.

Quejas ruidos. Ninguna de cuartos, una de bares y 15 de otros, frente a las 3, 1 y 1, respectivamente, del año pasado.



Los bares ya pueden volver a abrir hasta las 2 de la madrugada



Una de las noticias que sacudió al sector hostelero de Tudela nada más iniciarse las ‘no fiestas’ fue la reducción del horario de apertura de las 2 de la madrugada a las 12 de la noche. Una medida que afectó a bares, discotecas, restaurantes, sociedades gastronómicas y peñas y que el alcalde, Alejandro Toquero, anunció ayer que deja de tener efecto, por lo que podrán atender a sus clientes de nuevo hasta las 2 horas.



MENOS CASOS E INGRESADOS



Toquero señaló que el Ayuntamiento toma esta decisión después de que el departamento de Salud les haya comunicado que se puede volver a ese horario tras evaluar los datos de contagios y hospitalizaciones. Han bajado los casos confirmados desde el pico del 23 de julio (ese día hubo 23 positivos en toda la Ribera, 7 de ellos en Tudela) y también los hospitalizados (han bajado de los 10 del 23 de julio a los 6 actuales).



Toquero recordó que, para él, tomar la decisión de reducir el horario fue “muy duro”. “Los hosteleros no estaban contentos y es lógico. Pero el día 24 me llamaron desde el Gobierno de Navarra, me comunicaron que los datos de contagios e ingresos eran preocupantes y que, tras la experiencia de Pamplona, nos recomendaban que cerraran a las doce. Una recomendación de Salud en estos momentos es para mí una orden y hay que cumplirla. No nos quedó otra”, señaló.



Añadió que a lo largo del día de ayer se estaba comunicando a todos los hosteleros la ampliación del horario. “Esperamos que les pueda dar un poco de aire en estos malos momentos”, señaló.



Además, recordó que el Gobierno de Navarra ya ha recomendado a todas las localidades que limiten el horario hasta las doce en sus fechas de ‘no fiestas’.



Toquero recordó que los bares no tendrán que pagar la tasa por terraza hasta final de año (antes se había fijado hasta el 31 de julio), una medida que significará una reducción de ingresos para el Ayuntamiento de unos 160.000 euros. “En total, por las tasas anuladas vamos a dejar de ingresar 700.000 euros”, dijo.