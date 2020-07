'Erasmus' de la Ribera marcados por la Covid

Actualizada 01/07/2020 a las 06:00

Participar en el programa europeo Erasmus es toda una experiencia. Los alumnos elegidos aprenden a valerse por sí solos en otro país, conociendo su cultura y aprendiendo su idioma. Ahora, los estudiantes que esperan viajar en septiembre fuera de nuestras fronteras unen a los nervios propios de los preparativos la incertidumbre generada por la crisis del coronavirus. ¿Se cancelará? ¿Tendrán problemas de movilidad? ¿Las clases serán presenciales o telemáticas? Estas son algunas de las dudas a las que estos días se enfrentan los estudiantes riberos seleccionados.

Una de ellas es Lola Simón Pérez-Nievas, tudelana que ha cursado tercero de Magisterio de Primaria en el Programa Internacional con Mención de Inglés en la UPNA. Había elegido como destino para la primera mitad del curso la Universidad Högskolan (Kristianstad, Suecia), atraída por el sistema educativo del país. Sin embargo, el proceso de convalidación y convenio no ha sido fácil desde el inicio del estado de alarma. “Se ha paralizado todo lo de los trámites, las fechas de entrega se han retrasado, se ha tenido que hacer todo online, nos pedían documentos oficiales desde Suecia y la administración de aquí estaba cerrada”, cuenta Simón. Sin embargo, no ha perdido las ganas de ir. “Si no se cancela tengo muy claro que voy, porque creo que es una experiencia con la que voy a aprender mucho de cara al futuro, tanto a nivel académico como personal”, afirma convencida la estudiante ribera.

Ana García Beamonte, tudelana estudiante de la UPNA, tiene asignada plaza en la Universidad de Bialystok (Polonia). García se define como “muy casera”, por lo que ha tenido muchas dudas con respecto a dar el paso de salir al extranjero, unas dudas que se han visto incrementadas por la situación extraordinaria que se está viviendo por el coronavirus. Pese a ello, la tudelana afirma que esta experiencia “era algo que quería hacer para quitarme miedos y crecer como persona”, aunque reconoce que, “si todo empeora, para dar las clases online y tener que estar confinada, prefiero estar en Tudela con mi familia”.

INCERTIDUMBRE TOTAL

Para María Sánchez Garbayo, natural de Cintruénigo y estudiante de Ingeniería Electrónica Industrial en el campus Tecnun de la Universidad de Navarra en su sede de San Sebastián, viajar no le supone un problema porque cursó tercero de la ESO en EE UU y realizó un proyecto académico el verano pasado en Rusia.

Sánchez se decantó por la Universidad Tecnológica de Lulea (Suecia) para su estancia de septiembre a enero. “Tenía muchas ganas porque me parece un país con un estilo de vida ejemplar”, reconoce Sánchez.

Con respecto a la decisión de irse, dice estar a la espera ya que “ir hasta allá para no poder recibir clases de la misma forma que se ha hecho siempre no es lo mismo, ni te llevas la experiencia Erasmus al 100%, porque no puedes conocer a tus compañeros ni viajar a otros países”. La universidad de destino les ha advertido que, en cualquier momento, según cómo evolucione la situación, pueden cancelarles el Erasmus, aunque la Universidad de Navarra le ha asegurado que, tanto si ella decide suspenderlo como si es por parte del centro sueco, no tendrá ningún problema para empezar el curso en San Sebastián.

Otro caso es el del tudelano Mateo Cueto Remacha, que empezará 4º de Bioquímica en septiembre en la Universidad Complutense de Madrid. Para su penúltimo semestre de carrera había escogido la Freie Universität de Berlín (Alemania), porque lleva 8 años aprendiendo alemán. Su universidad de destino ya le ha confirmado que empezarán el curso el 2 de noviembre, más de un mes más tarde de lo previsto. Un retraso que le solaparía fechas con el inicio del segundo semestre en Madrid, ya que él acabaría su estancia a principios de marzo y en su universidad de origen comienzan las clases el 17 de febrero.

La pandemia también ha cambiado sus planes para el proyecto de fin de carrera, para el que había sido seleccionado en un laboratorio del CSIC en el que el curso que viene, por motivos de seguridad sanitaria, no contarán con estudiantes. Acerca de su mayor miedo de cara a irse, se pregunta: “¿Qué pasa si hay otro rebrote y no puedo volver?”.

CORONAVIRUS..., Y BREXIT

Y a toda esta incertidumbre por la crisis del coronavirus, la tudelana Aitana Monzón Blasco, estudiante de 3º de Estudios Ingleses de la Universidad de Zaragoza, suma las limitaciones impuestas por el Brexit, ya que la joven eligió la Universidad de Kent, en Canterbury (Reino Unido).

“El problema es que este es el último curso que dejan hacer Erasmus en el Reino Unido”, explica Monzón, quien indica que, para estudiar Filología Inglesa, “es muy útil vivir y estudiar un año en Inglaterra”, aunque reconoce que “hay muchas probabilidades de que no pueda ir”. “La Universidad de Zaragoza sigue adelante con los trámites de movilidad, pero la Universidad de Kent no afirma ni desmiente nada por sus Erasmus”, lo que “puede suponer un problema para los alumnos admitidos en el programa SICUE de intercambios entre universidades españolas, que están a la espera de cancelar una de las dos plazas”, explica.