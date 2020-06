Menos gente, pero mucha ilusión en la reapertura del mercadillo de Tudela

Actualizada 21/06/2020 a las 06:00

El mercadillo volvió este sábado al paseo de los Poetas de Tudela después de tres meses y lo hizo con medidas especiales como consecuencia de la crisis sanitaria. La primera fue reducir a prácticamente la mitad los puestos de venta, pasando de los 63 que tienen licencia actualmente a 31, pero hubo más. Aparte de ser obligatorio el uso de mascarillas y de que los puestos contaran con gel hidroalcohólico, los clientes se encontraron con más novedades.

Una de las principales fueron los accesos y salidas. Se habilitaron dos, uno desde el Puente Mancho y el otro desde el vial de Merindades, quedando prohibido entrar por el resto de calles, que estaban valladas. Voluntarios de Protección Civil controlaron ambas entradas y a todos los que accedían les dispensaban gel para limpiarse las manos.

A partir de ahí, se habilitó un circuito que impedía cruzar la mediana que divide el paseo de los Poetas y los dos laterales donde se encontraban los puestos. Eso hizo que todos los clientes circularan en la misma dirección y así evitaban cruzarse. Policía Local se encargó del cumplimiento de las normas y, según indicaron este sábado desde el Ayuntamiento, el comportamiento de todos fue “impecable”, aunque también es cierto que en algunos puestos con muchos clientes no se guardó la distancia de seguridad.

ALEGRÍA EN LOS VENDEDORES

Lo que también se notó es que hubo menos afluencia de gente que antes de la crisis sanitaria, aunque los encargados de los puestos vivieron la jornada de reapertura con ilusión y muchas ganas después de una temporada muy complicada para ellos.

Así lo reflejó el aragonés Pachi Jiménez, que atendía su puesto de ropa. “Ya hemos trabajado en Zaragoza porque se abrió el mercadillo hace unas semanas y hoy vengo aquí con mucha ilusión y ganas de trabajar. Por fin podemos buscarnos la vida para comer”, señaló, al tiempo que reconoció que no había mucho ambiente. “Es normal, la gente todavía tiene miedo, como yo, que también lo tengo. Pero ahora ya podemos trabajar y sacar adelante a mis tres hijas”.

El argentino Roberto Marrone, que acude al mercadillo de Tudela desde 1987, también atendía este sábado su puesto de perfumes y ropa hippie. “Hemos estado más de 80 días sin trabajar y eso no se lo deseo a nadie. Se aguanta mal. Si no trabajas, no ingresas, aunque tampoco tienes gastos y hemos ido tirando de ahorros y sobreviviendo. El roto que nos ha hecho esto... Ahora tengo mucha alegría. Anoche me acosté pensando que hoy por fin podía venir a trabajar a Tudela y lo hago con mucha ilusión”, comentó.

Además, señaló que el estreno de este sábado no fue malo. “La gente va comprando, está bien. No la veo con miedo y, además, te dicen que se alegran de verte de nuevo y van comprando. El único problema es que no se pueden probar la ropa, que es uno de los requisitos, pero ya les he dicho que no hay problema, que si no les vale pueden venir la semana que viene y se la cambio”, apuntó.

Al frente de otro de los puestos de ropa estaba el zaragozano Pedro Pérez. “Lo hemos llevado fatal y pasándolo como hemos podido, como todo el mundo. Hemos ido tirando con la ayuda de 660 euros y ahora volvemos con muchas ganas. Hay poco ambiente, creo que a la gente le cuesta, pero ya veo las cosas de otra manera”, indicó.

El sábado que viene todavía se mantendrá la restricción de aforo para los puestos y podrán instalarse los 32 que no lo hicieron este sábado. Además, seguirá el control de accesos. A partir de ese día, el Ayuntamiento analizará las normas para próximas fechas.