Tomás Aguado: “No hay ninguna razón para renunciar a este pliego, salvo los caprichos de alguien”

Actualizada 10/06/2020 a las 08:25

La Mancomunidad de la Ribera hizo oficial la semana pasada su renuncia al concurso para contratar el servicio de limpieza viaria de forma conjunta en 17 municipios de la comarca para los próximos 10 años con un presupuesto máximo de 27,6 millones de euros. Puso así fin a un proceso que se impulsó en la anterior legislatura, con Tomás Aguado (PSN), ex alcalde de Murchante, como presidente de la entidad y que se ha prolongado durante unos 4 años.

Todo parecía ir bien hasta que se celebraron las últimas elecciones municipales, que llevaron en septiembre a Fernando Ferrer, concejal de Navarra Suma en Tudela, a la presidencia.

El concurso estaba a punto de adjudicarse, pero la exclusión de una de las dos empresas que quedaban en liza, Cespa-Acciona (la otra era FCC), paralizó el proceso. La empresa recurrió y el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra le dio la razón e instó a la Mancomunidad a readmitir su oferta y a volver a realizar la valoración técnica de las dos que quedaban en el concurso.

Sin embargo, tras encargar un informe jurídico externo, la Comisión Permanente de la Mancomunidad acordó no hacerlo y renunciar a la licitación para convocar otro concurso. Lo hizo con el voto en contra del vicepresidente, Mariano Herrero, también de NA+, y a favor de dos compañeros de partido de Tomás Aguado, los alcaldes de Fontellas y Cabanillas, Andrés Agorreta y Gustavo Rodríguez. La tercera representante socialista, la edil de Ribaforada Elena Sancho, se abstuvo.

La Mancomunidad se basó en el citado informe asegurando que el pliego anterior, que fue aprobado en pleno por los 17 municipios y recibió también el visto bueno de la Permanente, adolecía de criterios para que las empresas pudieran presentar ofertas técnicas buenas para Tudela y la Ribera.

Ahora, la Mancomunidad anuncia que convocará otro concurso lo antes posible, aunque todavía no hay fecha.

Algo que no ha gustado al ex presidente de la entidad, Tomás Aguado, como él mismo refleja en esta entrevista.



¿Por qué se decidió impulsar la limpieza mancomunada en la Ribera?

Todas las poblaciones de la Ribera, tanto Tudela como el resto, ya tenían caducados los contratos de limpieza viaria desde hacia unos años, por lo que Mancomunidad quiso iniciar el proceso de crear un pliego que abarcara a todas las localidades que la componen, los 19 municipios con cerca de 90.000 habitantes.

¿Fue difícil convencer a los municipios? Dos se quedaron fuera.

Se encargó un estudio a una empresa para determinar el tipo de limpieza que necesitaba cada localidad y que, a su vez, estaría dispuesta a asumir económicamente. La intención era crear un pliego a la carta de las necesidades de cada municipio y recogerlo en un pliego conjunto. Una vez concluido ese estudio, las poblaciones de Corella y Ablitas decidieron no continuar y el resto contestaron de forma afirmativa. Hubo muchísimas conversaciones entre dicha empresa, Mancomunidad y todos los municipios para recoger todas las demandas que se hacían para que quedaran reflejadas en el pliego. Se habló con alcaldes, concejales de Urbanismo, jefes de brigada y con quien cada Ayuntamiento creyó conveniente para hacer dichas aportaciones y que quedaran recogidas en el pliego las particularidades de cada municipio. Una vez recogida toda la información se pasó a realizar el pliego para recoger en un solo documento cada una de las necesidades individuales de los municipios.

Siempre dijo que la inclusión de Tudela era clave. ¿Por qué?

Todos entendíamos que Tudela debía estar en este proceso de limpieza mancomunada por su volumen y por la importancia de hacer un pliego potente. De esta forma, toda la Ribera se vería favorecida para tener un servicio de una mayor calidad.

¿Quién le dio el visto bueno al pliego?

Una vez que se tuvo el pliego, se pasó a su aprobación en cada uno de los 17 municipios por pleno. Todos aceptaron su inclusión y cuando llegaron a la Mancomunidad las aprobaciones de cada uno de los municipios la Comisión Permanente decidió iniciar el proceso de adjudicación. Como se puede ver con claridad, el consenso y la participación del proceso de limpieza mancomunada fue total.



TRES TÉCNICOS

¿Por qué decidió que hubiera 3 técnicos en la mesa de contratación, cuando lo habitual es que sean dos?

La mesa de contratación la conforman el presidente, secretaría, intervención, un miembro del Tribunal de Contratos y 3 técnicos. Se decidió que hubiera tres ante la importancia de la adjudicación de este pliego tanto por el montante económico como por la relevancia de un servicio tan trascendental en nuestras localidades. Eso permitía contrastar diferentes formas de atender este servicio. Estaba el técnico de Mancomunidad, el del ayuntamiento de Tudela, muy importante para tener una visión acertada de las necesidades de Tudela, y un tercer técnico externo que nos diera una visión quizá diferente por ser conocedor de otras localidades fuera de la Mancomunidad. Tenía claro que con mas diversidad de opiniones habría mejores opciones para poder decidir la mejor oferta.

¿Por qué no se pudo adjudicar durante su mandato?

Se ha dicho y escrito mucho de por qué no se adjudicó la anterior legislatura y solamente hay un motivo. Es que nos comunicaron que el miembro del Tribunal de Contratos se incorporaría a la mesa una vez se pasara el periodo vacacional y en base a que faltaba una persona de la mesa podría ser recurrible y atrasar la adjudicación.

Ahora se echa atrás porque, según el presidente, tiene fallos.

A estas alturas y viendo el proceso y el consenso que ha tenido con la aprobación en todas las localidades, no se puede venir a decir que este pliego no se puede valorar. Este pliego estaba valorado por los 3 técnicos de la mesa de contratación en agosto de 2019. Solo faltaba configurar la nueva mesa de contratación con la única variación del presidente, que ya había tomado posesión, ver las valoraciones y tomar una decisión para proponer a la Permanente.

¿Y qué cree que ha pasado ahora? ¿Por qué se ha echado atrás?

Hay un hecho que rompe todo ese procedimiento. Es que el técnico de Mancomunidad cambió el informe que tenía hecho desde julio y no hizo otra cosa que poner en problemas a la propia Mancomunidad, como así ha ratificado de Tribunal de Contratos con una resolución clara y contundente. Esta acción es de una gran irresponsabilidad y con una gran dosis de manipulación. No logro entender cómo el resto de la mesa puede ser partícipe de esta acción. Para explicar las declaraciones del gerente diciendo que este pliego perjudica a Tudela bastaría con leer los informes de los otros dos técnicos que configuran la mesa.



“SIN RAZONES"

¿Cree que hay razones para renunciar a este pliego?

No hay ninguna razón para renunciar a este pliego salvo los caprichos de alguien, que lo que va a conseguir es que se tire por tierra el trabajo de más de 2 años y un proyecto de hacer comarca que estaba suficientemente consensuado y con una gran participación de todos los agentes comprometidos con la causa. Tengo la sensación de que se nos está escapando una oportunidad de, aparte de hacer comarca y ser más fuertes, tener un servicio de limpieza mancomunado que todos los ciudadanos de la Ribera están esperando. Un servicio de calidad, que es de lo que menos se está hablando. Se desvía la atención hacia un pliego que lo aprobó todo el mundo y se obvian unos informes que dicen mucho del proyecto de limpieza que se nos propone.

¿Qué razones ve entonces?

No veo razones políticas en el sentido de los votos, ni siquiera razones técnicas. Nadie habla de los informes sobre las ofertas que proponen las empresas y que creo que es lo importante. Veo una obstinación desde la Mancomunidad, que sigue persistiendo en un error que hasta un tribunal les ha trasladado. Ellos tienen toda la información. Están provocando un error colectivo.

¿Le sorprende entonces la decisión de la Permanente?

Me sorprende muchísimo la votación de la Permanente, así como el silencio de muchos en la asamblea. Y me llaman la atención las declaraciones que he leído en prensa tanto de técnicos como de asambleístas. Todo este tema se aprobó en los 17 ayuntamientos, todo se consensuó, hubo una gran aportación al pliego y se incorporó casi en su totalidad. A estas alturas decir que el pliego no es correcto es vender una película que no se corresponde con la realidad.

“Veo una incoherencia total en los votos del PSN en la Permanente”



La votación de la Comisión Permanente para decidir renunciar a la licitación también deparó sorpresas. Por un lado, el único voto en contra fue el del vicepresidente, Mariano Herrero, alcalde de Monteagudo y compañero de NA+ del presidente. Y, por otro, los favorables de dos representantes socialistas, los alcaldes de Fontellas y Cabanillas, Andrés Agorreta y Gustavo Rodríguez, y la abstención de la tercera integrante del PSN, la edil de Ribaforada Elena Sancho. De esta forma, dejaron patente su falta de apoyo al anterior presidente, Tomás Aguado. “No me molesta en absoluto que 3 compañeros de partido votaran en contra de este proyecto. Entiendo que es un voto individual y respeto su decisión, aunque también considero que es una incoherencia total que antes estuvieran de acuerdo con el proyecto y ahora digan lo contrario. Incluso el representante de Ribaforada también estaba presente en la anterior legislatura en la Permanente y fue participe de todo el procedimiento”, afirmó Aguado, quien sí tuvo el respaldo de la dirección regional del partido. Su secretario de Organización, Ramón Alzórriz, le dio todo su apoyo y calificó el voto en contra de Agorreta y Rodríguez de “incomprensible”. En cuanto a la postura de Mariano Herrero, Aguado afirmó: “No me llama en exceso la atención su voto. Ha gestionado entes supramunicipales y sabe perfectamente que hay que ser correcto con los procedimientos y acatar lo que te digan desde un tribunal”.

CLAVES

Desde 2016

El proceso empezó en 2016. Se encargó un estudio para analizar las necesidades de cada localidad y se sumaron 17 (Corella y Ablitas no quisieron).



10 años y 27,6 millones

El contrato se convocó en enero de 2019 para 10 años con un presupuesto de 27,6 millones. Tudela era el más cuantioso con casi 2 millones de euros anuales.



Cuatro ofertas

Al concurso se presentaron FCC-Grupo Rubio; Cespa-Acciona; Urbaser; y Brócoli Facility Service con OHL y el Grupo Sifu.



Tres excluidas

La mesa de contratación eliminó a las dos últimas empresas por no llegar a la puntuación mínima. E hizo lo mismo con Cespa-Acciona basándose en el informe del gerente de la Mancomunidad, que dijo que no cumplía las condiciones y que faltaban 8.000 horas de barrido manual en Tudela. Los otros dos técnicos se opusieron a su exclusión.



Reclamación

Cespa-Acciona reclamó ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos. Le dio la razón e instó a la Mancomunidad a volver a aceptarla. El Tribunal habló de actuación discriminatoria y dijo que la mesa de contratación evidenció “un claro juicio de valor”.



Decisión

La Mancomunidad, basándose en un informe jurídico, decidió no cumplir el acuerdo del Tribunal, renunciar a la licitación y convocar otro concurso.