El PSN de Villafranca critica que Navarra Suma "ha dejado la caja del Ayuntamiento vacía en menos de un año"

Actualizada 05/06/2020 a las 12:46

El grupo municipal socialista de Villafranca ha criticado este viernes que "ya no hay dinero" en el Ayuntamiento de la localidad y "no se ha realizado ninguna nueva inversión". Según ha dicho, no comprende "la apertura de una línea de crédito bancario por valor de 150.000 euros, destinados a gasto corriente en el Consistorio".



En un comunicado, los socialistas de Villafranca han censurado que en el pleno del pasado 29 de mayo se encontraron que entre "las resoluciones figuraba la petición de crédito". "Una vez más, el equipo de gobierno, liderado por NavarraSuma, hurta información a los grupos políticos y hace gala de suabsoluta falta de transparencia", ha expuesto.



Ha indicado que cuando el PSN de Villafranca abandonó la gestión del Ayuntamiento había 700.000 euros "en caja". "En menos de un año -el crédito se pide en marzo- se han gastado el dinero y no sabemos en qué", ha añadido. Este hecho, ha censurado, "es la manera habitual de trabajar de Na+, durante sus mandatos el endeudamiento del municipio se dispara y se trabaja sin liquidez, ocasionando consecuencias como la mala venta de choperas, no rebajar la deuda o dejar las arcas vacías".



Los socialistas han indicado que en el pleno apoyaron las medidas planteadas por el equipo de gobierno para las empresas y autónomos de Villafranca, "en una situación especialmente complicada por el COVID". A pesar del voto afirmativo, el grupo municipal considera que "las medidas son insuficientes, poco innovadoras y poco valientes, ya que todavía se puede hacer más, abarcar a más gente, con una ayuda mejor".



Los socialistas han pedido "prudencia, responsabilidad y control" para enfrentarse al "nuevo escenario" y ha añadido que "no es momento de ser temerarios y tener que lamentarnos después".