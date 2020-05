Tudela saldrá de su “obligado” confinamiento cultural con Avant Garde

22/05/2020 a las 06:00

Tudela retomará su actividad cultural, frenada por la crisis del coronavirus, con la celebración, del 8 al 14 de junio, de la séptima edición de su Muestra Internacional de Muralismo Contemporáneo Avant Garde. Y lo hará, como apuntó ayer la edil de Cultura, Merche Añón, “con energías renovadas, a pesar de encontrarnos en medio de las circunstancias excepcionales que vivimos”.

En la que será su séptima edición -comenzó en 2010 como una cita anual que, posteriormente se convirtió en bienal-, contará, como apuntó Añón, “con tres artistas de reconocido prestigio internacional como son la francesa Miss Van; el estadounidense Jeff McCreight, conocido como ‘Ru8icon’; y la japonesa Mina Hamada, que residen, de momento, en España”. Plasmarán su arte en tres fachadas de mediano y gran formato de la ciudad. En concreto, Miss Van lo hará en el número 56 de la calle Magdalena Eguarás (en la zona de las piscinas cubiertas); Mina Hamada en el número 22 de Juan Antonio Fernández; y ‘Ru8icon’ lo hará en el número 9 del paseo del Castillo.

La edil de Cultura recordó que “las fachadas son seleccionadas por los artistas entre las propuestas que realiza el público y personal de Tudela-Cultura”. Agradeció a los propietarios su autorización para convertir sus fachadas en lienzo de “uno de los pocos festivales decanos en España de estas características que se ha convertido en toda una referencia en arte urbano a nivel internacional”. A lo largo de sus anteriores ediciones, se han realizando más de 20 murales en fachadas de distintos puntos de la ciudad por parte de artistas de la talla de Sixeart, Mark Jenkins, Evan Roth, Ron English, El Mac, Escif, C215, Faith XVII, Vhils o Franco Fasoli.

Sobre los protagonistas de 2020, el también artista y comisario de Avant Garde, Jorge Rodríguez-Gerada, destacó el “poder femenino” de este año, con la presencia de dos mujeres. “No es que haya pocas mujeres artistas, sino que no hay tanta oportunidad para que pinten, y es importante cambiar eso”, dijo.

De Miss Van destacó la originalidad de su obra, que calificó de “única y muy propia”. Indicó que Mina Hamada, que al igual que la anterior “ha pintado en muchos lugares por todo el mundo, tiene un estilo muy alegre que es como un tipo de pop abstracto”. Finalmente, indicó que ‘Ru8icon’ “empieza a destacar en el mundo del arte” con propuestas que suelen resultar inesperadas.

VOLVER A LA NORMALIDAD

Añón explicó que la organización de esta Muestra, “nos ha parecido una buena manera de retomar la actividad cultural en Tudela; de ir volviendo, poco a poco, a la normalidad; y de darnos algún motivo de alegría y de belleza en estos tiempos tan oscuros que nos está tocando atravesar”. “El arte, podríamos decir que saldrá también así de su confinamiento al que se ha visto obligado al estar tanto tiempo los museos cerrados”, añadió.

Consideró que el programa se puede desarrollar sin ningún problema “porque no es una propuesta de masas, ni en número de artistas ni en espectadores, que serán las personas que transiten por la ciudad en sus franjas de paseo diarias, mientras sigan existiendo, y si no, cuando vayan a hacer sus recados”. “Podrán ver a los artistas trabajando in situ durante varias horas al día sin riesgo”, explicó. Añadió que “hemos consultado con Policía Foral y Policía Municipal y se van a cumplir todas las medidas”. “Se realizarán vídeos en streaming para que el público pueda seguir el proceso creativo desde cualquier lugar”, expresó.

Añón dijo que, por todo ello, se ha decidido seguir, como estaba programado, con Avant Garde “del que vamos a celebrar sus diez años de existencia”. “El arte urbano es una herramienta inigualable de transformación del espacio público, en este caso de Tudela, y una forma interesante de embellecer y recuperar lugares que, en algunos casos, antes de las intervenciones, eran evitados por los transeúntes”, consideró la edil de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad.

NECESIDAD DE "COLOR"

Rodríguez-Gerada también consideró que “ahora que podemos movernos un poco” se puede hacer el festival porque “necesitamos un poquito de color en nuestras vidas”. Destacó que este año cuentan con dos colaboradores para una mayor repercusión en su difusión internacional. Son la web de Brooklyn Street Art y la compañía audiovisual especializada en arte urbano Chop’em Down Films.

El presupuesto de Avant Garde 2020 ronda los 44.000 €. Como se recordará en su anterior edición de 2018 también se extendido a Arguedas y Peralta. “Entonces hubo una subvención del Consorcio Eder, pero no se pueden pedir ayudas dos veces para un mismo proyecto”, apuntó Añón.