La 'no boda' de Juantxo y Lorena

26/04/2020 a las 06:00

La crisis del coronavirus dio al traste con los planes de boda de la pareja formada por el tudelano Juantxo Barquero Santamaría y Lorena García Blasco, esta última de Zaragoza pero residente desde hace diez años en la capital ribera. Ayer era el día previsto para su enlace matrimonial y el bautizo de su hija Noah, de 4 años, que, debido al estado de alarma, tuvieron que aplazar. Sus vecinos de la plaza ‘El tonel’, como es conocida popularmente, no quisieron dejar sola a la pareja en esta fecha tan especial y le dieron toda una sorpresa preparándole una ‘no boda’, como así la denominaron. La celebraron, respetando el confinamiento, desde los balcones y terrazas de sus domicilios.

Como explicó Ana Hernández, una de las vecinas que participaron en la iniciativa, Barquero, de 43 años, y García, de 34 -ambos trabajan en la orquesta Jamaica Show-, “en el confinamiento han estado por las tardes amenizándonos con música, bingo y otras actividades, así que cuando supimos que tuvieron que aplazar su boda decidimos darles una sorpresa como señal de agradecimiento”.

Arroz, baile y cava

La ‘no boda’ comenzó a las 17 horas, cuando Barquero y Blasco salieron a su terraza para escuchar, supuestamente, el anuncio que les habían dicho que iba a realizar uno de los vecinos. Por contra, lo que se encontraron fue un ramo de flores con un mensaje en el que se podía leer “de parte de tus vecinos de la plaza ‘El tonel’, así como pancartas de felicitación alusivas a su enlace y globos que colgaban de balcones y ventanas de un buen número de viviendas.

El mago Charly Braun, que vive en un cuarto piso de la plaza, ejerció de maestro de ceremonias. Micrófono en mano, para que todos pudieran escucharle, invitó a los novios a cogerse de la mano, junto a su hija, mientras la pareja alzaba la mirada para verle desde su vivienda en primera planta. “Nos reunimos para conmemorar la ‘no boda’. Ningún bicho podrá con el amor de dos personas. Estamos aquí con vosotros porque queremos acompañaros y hacer un día mágico”, les dijo, entre los aplausos de los presentes. Tras pronunciar los novios el ‘sí quiero’ les declaró marido y mujer “a ojos de todo el vecindario” de la plaza ‘El tonel’.

No faltaron los testigos, el lanzamiento de arroz y cava a la pareja desde otro de los pisos, el baile, un brindis, tarta, y el ¡Viva los novios! que pronunciaron los asistentes. La pareja también recibió mensajes de felicitación de sus familiares, además del vecindario.

Ser positivos

Lorena García calificó de “impresionante” la ‘no boda’. “Queremos muchísimo al vecindario. Muchísimas gracias por esta iniciativa que no nos la esperábamos. Ha sido una pasada, una sorpresa muy grande”, afirmó. Y es que, según dijo, hasta esta celebración, “estábamos bastante tristes” ya que tener que suspender la boda, con todo organizado, les supuso “una decepción muy grande”. Añadió que han aplazado el enlace al 24 de abril de 2021. “Lo hicimos así pensando que este verano íbamos a trabajar con la orquesta, aunque desgraciadamente, parece que vamos a ser los últimos en volver al trabajo”, señaló García.

Reconoció que no consuela el hecho de que no hayan sido los únicos que no hayan podido celebrar su boda por la crisis del coronavirus. “Pero hay que ser positivos, que esto no es una cancelación, sino un aplazamiento. Y el año que viene lo celebraremos con más motivos, más ganas, y con toda la ilusión del mundo. Vamos a ser positivos, que esto pasará”, concluyó.

centro de salud en días de labor; si solo requieres información, llama al 948 290 290; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al 112. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el coronavirus . Frente a las noticias falsas, haz caso solo a fuentes oficiales y a la información, veraz y contrastada, de los medios de comunicación. Si tienes dudas o presentas síntomas puedes llamar a tu; si solo requieres información, llama al; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas.