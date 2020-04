Propuestas económicas de Corella frente a la crisis del coronavirus

17/04/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Corella ha anunciado la adopción de varias medidas económicas para hacer frente a la actual situación generada con motivo de la pandemia de coronavirus.



En concreto, el consistorio ribero realizará unos nuevos presupuestos para lo que resta de año en los que se incorporarán las diferentes propuestas que está barajando para afrontar esta crisis.



Además, el Ayuntamiento ya ha anunciado el aplazamiento a 2021 del festival de música que tenía previsto celebrar en noviembre. A esto se unirá el ajuste de algunas partidas dedicadas a las fiestas patronales.



Otra de las medidas ya acordadas es la donación por parte de los concejales de las dietas municipales correspondientes al primer trimestre del año, cuya cuantía se destinará a distintas ayudas necesarias por la crisis y que se canalizarán a través del Ayuntamiento.



“Una situación tan inesperada como la que estamos viviendo era algo que ningún Ayuntamiento podía haber adivinado. Por este motivo, los presupuestos de Corella para este año han quedado dinamitados por la situación de confinamiento. Unas cuentas que no tienen previstas las graves consecuencias económicas derivadas de esta crisis para la ciudadanía y el tejido económico local”, explica el consistorio corellano.

LAS PROPUESTAS

Medidas de ayudas sociales

1 Gestión desde los Servicios Sociales de Base para la tramitación de ayudas de bonificación de tasas e impuestos municipales, para aquellas personas que se hayan visto perjudicados por la crisis del coronavirus.

2 Prórroga del pago de la contribución urbana de 2020 y, en casos de necesidad, bonificación de la contribución de 2020 del primer pago, ampliado al segundo.

3 Propuestas a la Mancomunidad de la Ribera. Solicitud de la exención de la tasa en el primer semestre, prorrogable al año completo, previo informe favorables de los SSB locales de cada Ayuntamiento.

4 Mancomunidad de Aguas del Moncayo. Solicitud de la bonificación del 50% de la cuota fija del recibo y el 100% del consumo (consumo medio histórico), previo informe de los SSB locales de cada ayuntamiento.

5 Alimentación. El Ayuntamiento abrirá una cuenta para la emisión de bonos de 150 euros, gestionados por los SSB, canjeables en los comercios de Corella para la adquisición de alimentos básicos y para la compra de productos destinados al Banco de Alimentos. El consistorio también propone una recogida de productos en los comercios locales para el citado Banco.



Medidas para toda la ciudadanía

1 Tasas e impuestos municipales. No girar ninguna tasa ni impuesto municipal hasta finalizado el confinamiento obligatorio (esta medida ya se está realizando).

2 Instalaciones deportivas. Dada la dificultad y el coste administrativo que supondría la devolución del parte proporcional de las tasas de servicios no prestados, se propone reducir las tasas y precios públicos a pagar en este año en el porcentaje de tiempo del servicio no prestado. Se aplicará con una reducción de la tasa en un 8,3% por mes, durante el tiempo que sea imposible hacer uso de las instalaciones.



Medidas para el tejido económico

1 Elaboración de un Plan de Urgencia para el Comercio consensuado con todos los colectivos y organizaciones del sector.

2 Contribución de locales comerciales. Bonificación de la contribución de los locales comerciales (excepto entidades bancarias) o negocios de hostelería, de los días transcurridos entre el 15 de marzo y hasta el día que se permita la apertura.

3 Impuesto de Actividades Económicas del comercio, hostelería y empresas de autónomos. No se pasará la cuota hasta finalizado el periodo de confinamiento.

4 Alquileres municipales. Condonación del pago de los alquileres desde el inicio de la crisis (15 de marzo) hasta su finalización.

5 Veladores. Bonificación de la tasa de veladores a la hostelería en el pago de la temporada 2020.

6 Tasa de basuras. Propuesta a la Mancomunidad de la Ribera de la exención de la tasa en el primer semestre, ampliable a todo el año en el caso de alargarse la prohibición de abrir a todos los locales comerciales. Se solicitará para todos los comercios, independientemente de que hayan estado abiertos o no.

7 Mancomunidad de Aguas del Moncayo. Propuesta de bonificación del 50% de la cuota fija del recibo.