Un espacio donde compartir a través de las redes sociales, tanto en directo como por vídeos, diferentes disciplinas artísticas de la mano de personas de la Ribera de Navarra. Esto es lo que va a ofrecer el festival Riberentena Fest, que han puesto en marcha las tudelanas Eva Eliceche y Beatriz Ochoa, ambas de 26 años. Su objetivo es “amenizar” a la ciudadanía estas semanas de confinamiento en sus casas por la crisis del coronavirus y “poner en valor la cultura que hay en esta zona de la Comunidad foral”, indica Eliceche.



El arranque de este festival, previsto inicialmente para estos días de Semana Santa -desde hoy hasta el domingo-, tendrá lugar, finalmente, el próximo fin de semana, en principio del 17 al 19 de abril, aunque, “según cómo evolucione todo, podría comenzar, a falta de concretar, el jueves, 16”, señala. Apunta que el motivo de este aplazamiento a la semana que viene “es porque ha habido una convocatoria a nivel estatal para hacer un ‘apagón’ cultural en redes de 48 horas -10 y 11 de abril- tras la postura del ministro de Cultura de no tomar medidas específicas para paliar la crisis del sector”. “Nos parece que lo más coherente para defender la cultura es secundarlo”, indica.



EL FESTIVAL

Como explica Eliceche, la idea surgió el 31 de marzo, cuando su amiga Beatriz Ochoa, edil del PSN en Tudela, le propuso poner en marcha “un festival con gente de la Ribera, que abarcase diferentes disciplinas, no solo la música”. “Le dije que sí, y esa misma tarde nos pusimos manos a la obra. Buscamos contactos que teníamos de personas que conocíamos y que hacen música, poesía o danza, y conforme los íbamos buscando pensamos que por qué no contactar también con gente que nos pudiera hacer una receta de cocina en directo, dar una clase de deporte, etc. Estas personas con las que contactábamos, a su vez, lo proponían a otras que conocían y, al final, la respuesta ha sido buenísima”, dice. Y es que, como indica, “la gente tiene muchas ganas de participar y amenizar y animar así el tiempo de confinamiento que tenemos que pasar todos en nuestras casas”. “Están supercontentos de que hayamos hecho esto, sobre todo, porque no lo estamos realizando a nivel nacional, sino en la Ribera, con nuestra cultura y nuestra gente. En el festival se va a ver todo lo que tenemos en la Ribera, que es mucho y bueno”, añade.



Según indica, las cuentas para que “todo el que quiera” pueda seguir el festival son @riberentenafest, en Instagram; y Riberentenafest, en Facebook. “En esas cuentas vamos presentado a los que participan, los días y horario de actuación, y daremos las cuentas individuales de sus perfiles, que es desde las que harán los directos. Nosotras creemos que no tenemos que llevarnos el mérito, por así decirlo, sino que lo que hacemos es ser, un poco, el canal para que lleguen al público”, refleja Eliceche.



Añade que, “aparte de los directos, hay gente que, por lo que sea, no puede hacerlos, y nos va enviar vídeos que iremos colgando en las redes”. “Por ejemplo, el ilusionista Pedro III nos ha enviado uno de una actuación suya, otros los están grabando en sus casas... que irán entrado manteniendo la cuenta activa”, comenta.



Eliceche reconoce que la idea que tienen es continuar con el festival tras el próximo fin de semana “porque estamos recibiendo a más gente de la Ribera interesada en participar”, aunque falta por concretar la fecha. Reconoce que no ha sido fácil para Ochoa y ella organizar el festival. “Al principio fue más sencillo, por así decirlo, esperando a que nos contestaran, pensando en el nombre del festival, etc. Pero los últimos días ha sido estar continuamente con el teléfono y el ordenador. Estamos confinadas pero con teletrabajo, por lo que no tenemos libre el día completo”, señala, al tiempo que muestra su satisfacción por la respuesta obtenida.

DATOS DE INTERÉS

Participantes. Hasta la fecha, está confirmada la participación en el festival, entre otros, de Los Flamingos, José y Ángel Jiménez, Muchacha, Alicia Godoy e Ibai Armendáriz (Fuera de clave), Hodei6z, Amaya Fernández (Let it Be Yoga), Restaurante Sua, Ainhoa Parra (gimnasio Seven), Javi Calvo (Las gafas de Mike), Julio Sesma, Von Luz en Vuelo, danza con Paula Pérez (Cía. Peace of Mind) y Ariadna Llussà (Escuela Ángel Martínez), poesía con Inma Benítez y Mikel Arilla, Ribera Kids, Raquel López, Samy Ars y Alupi Djs.

