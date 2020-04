Fermín Ayensa, primer paciente de coronavirus que sale de la UCI en Tudela

08/04/2020 a las 06:00

Este lunes, las puertas de la UCI del Hospital Reina Sofía de Tudela se abrieron para despedir al primer paciente de coronavirus al que se le ha dado el alta para pasar a planta. Fue un momento emocionante para el paciente y su familia, pero también para el personal de esta unidad, que lleva trabajando al máximo durante semanas y que le despidió con una ovación y con gritos de ánimo. Ese día quedó marcado para la esperanza de muchos en medio de una crisis inimaginable hace poco tiempo.



El protagonista es Fermín Ayensa Echauz, tulebrano de 73 años que vive en Cascante desde hace 40 con su mujer Pilar Gómara Ruiz y que, curiosamente, fue conductor de la UVI móvil del hospital 22 años.



Todo comenzó a mediados de marzo. Fermín empezó a encontrarse mal y le subió la fiebre. Según relata Nerea, una de sus dos hijas -la otra se llama Arantza-, siguieron el protocolo y llamaron al número de teléfono habilitado para posibles casos de covid-19. Le recomendaron tomar paracetamol, pero no surtió efecto.



El siguiente paso fue acudir al centro de salud. El médico, dado su estado, le recomendó ir a Urgencias del hospital. “Vieron que tenía neumonía, le hicieron la prueba, dio positivo y le ingresaron en planta el 17 de marzo”, recuerda Nerea.



Su otra hija, Arantza, se quedó con él, y Nerea y su madre decidieron, por iniciativa propia, guardar la cuarentena porque habían estado en contacto directo. “Lo hicimos por nuestra seguridad y por la del resto de la gente”, recuerda.



DOS SEMANAS EN LA UCI



Una cuarentena que también comenzó su hermana cuando, tras una leve mejoría, Fermín empeoró e ingresó en la UCI el día 22.



“Se complicó muchísimo. Creo que la situación del hospital esos días tampoco ayudó porque la planta estaba a tope, saturada, y eso no fue un punto a favor, sino lo contrario. La UCI era la única opción para remontar. Llegó muy al límite”, explica Nerea.



Los médicos intubaron y sedaron a Fermín y ahí comenzó una lucha en solitario con la ayuda de los médicos y el apoyo de su familia desde la distancia.



Eso sí, cada día esperaban con ansiedad que sonara el teléfono. “La UCI ha funcionado brillantemente. Todos los días nos daban el parte, aunque no era a una hora concreta porque estaban a tope de trabajo. Eso nos generaba mucha incertidumbre porque, además, las noticias que nos daban al principio no eran buenas”.



Pero la cosa fue mejorando, siempre dentro de la gravedad. Fue hace menos de una semana cuando todo empezó a cambiar. “Parecía que iba a mejor, pero con mucha cautela”. Hasta que el pasado viernes les comentaron que, si todo seguía igual, los médicos podían plantearse desintubarlo.



LA LLAMADA MÁS EMOTIVA

El domingo llegó una llamada que nunca podrá olvidar la familia. “El equipo de la UCI nos hizo una vídeo llamada de apenas 30 segundos que para nosotras fue la vida. Lo habían desintubado, estaba consciente, nos reconoció y se emocionó mucho. Fue tremendo porque han sido días muy duros, sobre todo mentalmente. Mi padre no podía hablar porque está muy flojo, pero no hacían falta las palabras”, cuenta Nerea.



Y el siguiente paso en esta carrera por la vida llegó el lunes. “No esperábamos que pudieran sacarlo de la UCI tan pronto. Nos avisó el médico y, poco después, nos llegó el vídeo que grabaron cuando salía. Fue un momento... Nos hizo mucha ilusión, empezamos a recibir un aluvión de llamadas, mi madre se emocionó mucho y mi padre también porque tiene muchas ganas de venir a casa y olvidar esta enfermedad, que es muy dura mentalmente para los pacientes”, añade, al tiempo que destaca que su padre siempre se ha cuidado físicamente, algo que considera que le ha ayudado a salir “porque el cuerpo le ha respondido”.



Ahora, ya en planta, le acompaña su hija Arantza, y Nerea y su madre pueden verlo gracias a las vídeo llamadas. Aunque saben que todavía queda un largo camino. “La recuperación va a ser lenta y larga, pero esperamos que cuando vuelva a casa sea distinto al estar con mi madre y ver a sus nietos -tiene 3-, que son su energía. Hemos visto un poco de luz, pero nos queda mucho. Queremos pensar que ha pasado lo peor”, concluye Nerea, quien no quiere dejar pasar la ocasión de acordarse de todos los afectados. “Nosotros estamos ahora con el subidón de la noticia, pero no nos olvidamos de los que no han podido superarlo y de los que están luchando por hacerlo”.

Gracias, gracias... y más gracias



Nerea Ayensa reconoce que hubiera sido complicado afrontar esta situación sin el apoyo que han recibido. “Ha llegado de la familia, de amigos, de vecinos... Para nosotras han sido días muy duros, de no poder estar juntas porque mi hermana estaba en su casa y mi madre y yo juntas, pero en pisos separados por la cuarentena. Nos ha ayudado mucho a mantenernos porque mentalmente ha sido muy duro. Siempre nos han dado palabras de aliento. Gracias a eso hemos podido aguantar. Ese apoyo para poder descargar las emociones ha sido muy importante”, insiste. Y tampoco se olvida del personal de la UCI. “La profesionalidad con la que están afrontando la situación, a pesar de la falta de medios que hay en todos los sitios, es impresionante. Y luego está el lado humano. Cuando nos llamaban les decíamos que le hicieran llegar que le queremos, que lo esperamos... y siempre nos han apoyado y reconfortado. Cada llamada era emocionante”, señala. Sabe que la recuperación será larga, pero apuesta por celebrarlo todos juntos, con la familia y “con todos los que nos han apoyado”.