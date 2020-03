Salud elimina la atención primaria presencial en varias localidades riberas

28/03/2020 a las 06:00

El Gobierno de Navarra ha decidido variar la organización de las zonas básicas de salud de la Ribera, lo que va a implicar la eliminación de la atención presencial en algunas localidades, ya que pasará a centralizarse en un municipio de referencia con el personal de cada una de ellas.



Según señaló hace unos días Santos Induráin, consejera de Salud, esta medida, que se está aplicando en toda la Comunidad foral, busca “hacer el uso más eficiente posible de los recursos existentes para garantizar la adecuada atención, poner el foco en la población más vulnerable y también posibilitar los descansos a los y las profesionales”. Además, se busca priorizar la atención a la patología respiratoria relacionada con el coronavirus, y atender de manera adecuada otro tipo de patología no demorable.



Los pacientes tendrán que llamar primero al centro de salud de referencia y el médico decidirá si es necesario atenderlos presencialmente o no. En cada una habrá, de lunes a viernes, un equipo de covid-19, otro no covid y uno más para residencias y domicilios, formados cada uno por un médico y una enfermera. Los sábados, domingos y festivos se contará con un equipo en el centro de salud y otro para residencias y domicilios.



POR ZONAS



En la práctica, esta reorganización, que ya se está aplicando, afecta a las cinco zonas básicas de salud en las que se divide la Ribera, aparte de Tudela. En la de Buñuel, que incluye a Ribaforada, Cortes, Fustiñana y Cabanillas, la atención a adultos se centralizará en el primer municipio y en el consultorio de Fustiñana. Al primero deberán acudir los propios vecinos, los de Ribaforada y Cortes, mientras que en el de Fustiñana serán también atendidos los de Cabanillas. En cuanto a Pediatría, se centralizará en Ribaforada. Lo que sí se mantiene en todos los municipios es la atención de enfermería.



En cuanto a la zona de Valtierra, los equipos médicos trabajarán en los centros de salud de esta localidad y en Milagro (incluye también Cadreita, Arguedas y Villafranca). En cuanto a Pediatría, se prestará en Cadreita.



Cascante será el centro de salud de referencia de su zona, al que tendrán que dirigirse los vecinos de Monteagudo, Ablitas, Murchante, Tulebras y Barillas.



Lo mismo ocurrirá con Corella y Cintruénigo, que atenderán a sus vecinos y también a los de Castejón y Fitero, respectivamente, ya que no habrá médico presencial en estos municipios.



En cuanto a Tudela, el centro de salud Este tiene, de lunes a viernes, 2 equipos covid, 2 no covid y 3 para residencias y domicilios, mientras que el Oeste dispone de uno covid y otro no covid, y 2 para residencias y domicilios.

CADA ZONA, AL DETALLE



Corella, Cintruénigo y Cascante

Municipios. Zona de Corella (Corella y Castejón); zona de Cintruénigo (Cintruénigo y Fitero); y zona de Cascante (Cascante, Ablitas, Murchante, Monteagudo, Tulebras y Barillas).

De lunes a viernes. 1 equipo covid, 1 equipo no covid, 1 equipo para residencias y domicilios, compuestos cada uno por un médico y una enfermera. Horario. 8 a 20 horas el equipo covid y el equipo de residencias y domicilios. El equipo covid permanecerá de 20 a 8 horas del día siguiente en régimen de turno. Equipo no covid: de 8 a 15 horas.

Sábado, domingos y festivos:

1 equipo centro salud y 1 equipo para residencias y domicilios. Horario: 8 a 20 horas. El equipo centro de salud permanecerá de 20 a 8 horas del día siguiente en régimen de turno.

Pediatría. Se centralizan en Corella (se puede valorar hacerlo en Castejón); Cintruénigo; y Cascante (no se descarta Murchante).



Buñuel

Municipios. Buñuel, Cortes, Ribaforada, Fustiñana y Cabanillas.

Mismos horarios y equipos. Los equipos médicos y los horarios serán los mismos que en las zonas anteriores.

Centro salud Buñuel. Atenderá a pacientes adultos de Buñuel, Ribaforada y Cortes.

Consultorio de Fustiñana. Para sus vecinos y los de Cabanillas.

Pediatría. Se centraliza en Ribaforada.



Valtierra-Cadreita

Municipios. Valtierra, Cadreita, Arguedas, Milagro y Villafranca.

Mismos equipos y horarios. También habrá un equipo covid, uno no covid y otro para residencias y domicilios.

Valtierra. Atenderá a sus vecinos y a los de Cadreita y Arguedas.

Milagro. Se encargará también de pacientes de Villafranca.

Pediatría. Se centraliza en Cadreita.



Tudela

Tudela Oeste. De lunes a viernes, cuatro equipos (uno covid, uno no covid y 2 para residencias y domicilios). Horarios. De lunes a viernes, de 8 a 15 horas para los covid y no covid; y de 8 a 20 horas, los de residencias y domicilios. Los sábados, domingos y festivos, un equipo para residencias de Tudela, de 8 a 20 horas.

Tudela Este. De lunes a viernes, 2 equipos covid, 2 no covid y 2 para residencias y domicilios, de 8 a 15 horas los covid y no covid, y de 8 a 20 horas el otro. Sábados, domingos y festivos, el de residencias, de 8 a 20 horas.