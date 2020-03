De Ribaforada al mundo con Palomo Spain

15/03/2020 a las 06:00

A sus 24 años ha visto cumplido su sueño de trabajar en lo que más le gusta, el mundo de la moda. Y es que la joven de Ribaforada Irene Ruiz Rodríguez forma parte del equipo del reconocido diseñador a nivel mundial Alejandro Gómez Palomo, más conocido por el nombre de su marca, Palomo Spain, y que en estas fechas participa como jurado, junto a María Escoté y Lorenzo Caprile, en el concurso de RTVE ‘Maestros de la costura’.

Irene Ruiz, una de las trabajadoras de confianza de este joven diseñador andaluz, que ya ha vestido a famosos como Beyoncé, Rosalía o Miley Cyrus entre otros, vive en la actualidad en el municipio cordobés de Posadas, localidad natal de Palomo Spain en la que tiene su taller, y en la que, como afirma Ruiz, “me han acogido como una más”. “El taller es precioso, un cortijo andaluz donde se cuecen todas las ideas y colecciones de desfile. Se respira muy buen rollo tanto de amistad como para trabajar. Cada vez ampliamos un poco más el equipo y tenemos gente nueva que viene a realizar sus prácticas de todas partes del mundo. Eso te permite conocer a muchas personas y nuevas ideas constantemente”, indica.

En cuanto al trabajo que realiza, afirma: “Es una empresa muy familiar y desarrollamos varias funciones. Yo estoy al lado de Alejandro un poco para todo: proveedores, comerciales, búsqueda de nuevos tejidos... Le ayudo también en la búsqueda de la inspiración en las colecciones, clientes y clientas a medida, a gestionar una de las partes de las producciones, etc. También me toca viajar en época de desfiles, sesiones de fotos, tiendas efímeras... Estoy un poco para todo”.

A la hora de definir a Palomo Spain, uno de los diseñadores del momento, no duda al afirmar que “Alejandro es un chico normal”. “Tiene los pies en la tierra, sabe lo que quiere y dónde vamos. También es muy divertido. No solo hay jefes serios. Se ha creado una burbuja dentro del taller donde somos una mini familia”, indica, al tiempo que reconoce que cuando la firma vistió a Beyoncé o Miley Cyrus, “yo no estaba todavía trabajando con él”. “Pero cuando te enteras de algo así o ves que alguien se ha puesto un Palomo, te da un subidón. Y esa ilusión te impulsa día a día a seguir trabajando”, añade.

De las experiencias que ha vivido en su trabajo, considera que “lo más enriquecedor, mayormente, son los desfiles que hemos hecho”. “Estuvimos en París, y hace poco en Nueva York. También hemos desfilado en Madrid. Cada desfile es diferente, con su magia. Lo más enriquecedor es ver el fruto de muchos meses de trabajo y también estar en sitios que, en otras ocasiones, igual no estarías. Por ejemplo, en Madrid presentamos la colección en el Teatro Real y fue espectacular”, afirma. Respecto a los desfiles, dice que duran 20 minutos o media hora, “pero el trabajo previo es de meses”. “Vives esos minutos sin enterarte... y sientes un subidón. Y cuando acaba, vuelta a la realidad y a seguir trabajando”, indica.

VIVIR EL MOMENTO

Irene Ruiz acabó sus estudios de Diseño de Moda en el IED Madrid hace casi 3 años, y reconoce que “empecé mis prácticas con Alejandro por casualidad”. Y es que fue una compañera de trabajo de su padre, procedente de Posadas, quien le comentó los inicios de la marca Palomo Spain. ”Cuando llegó el momento de buscar prácticas vi esa la mejor opción”, dice.

No obstante, apunta que le costó decidir qué iba a estudiar. “Pensé en dedicarme a otras cosas como Arquitectura o hacer alguna Ingeniería, pero lo fui descartando hasta que supe que quería dedicarme al mundo de la moda, todavía sin saber en qué campo, porque es muy amplio, pero lo tenía claro. Siempre me ha gustado la moda y aquí estoy, haciendo lo que me gusta y muy feliz”, explica.

Reconoce que siempre ha contado con el apoyo de su familia “y les estoy muy agradecida”. No duda al afirmar que está muy bien en Posadas y que, “se echa de menos a la familia y amigos, pero siempre que tengo vacaciones vengo a visitarles”.

Por lo que se refiere a sus objetivos de cara al futuro, afirma: “No tengo ahora mismo ni idea. Vivo el momento y lo intento aprovechar todo lo que puedo. Quién sabe qué pasará mañana”.