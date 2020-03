Andrés del Campo García: “El Canal de Navarra es algo fundamental para la Ribera”

10/03/2020 a las 06:00

Habla con el aval que le otorgan sus más de 24 años al frente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), entidad que agrupa a 700.000 agricultores y 2 millones de hectáreas, lo que supone más del 80% del regadío español. Pero Andrés del Campo García también habla con la fuerza de los datos sobre los que apoya opiniones y propuestas.

Este martes ofrecerá en Ablitas su visión sobre la evolución del regadío en España y su importancia para fijar población en el medio rural. Lo hará dentro de las II Jornadas del Agua y la Agricultura, un simposio en el que participarán 9 ponentes y que cerrará el ex ministro de Agricultura del Gobierno de España, Miguel Arias Cañete.

Dicen que la próxima guerra mundial será por el agua.

La FAO afirma que el mundo pasará de los 7.700 millones de habitante actuales a los más de 9.500 estimados para el año 2050. Eso implica que la productividad tiene que aumentar más de un 40% antes del año 2030, y más de un 60% antes de 2050. Y eso solo se puede conseguir, según mi criterio, con regadío y biotecnología. O sea, con cultivos que con poca agua puedan dar más producción en una superficie de terreno más reducida. Y en eso tenemos que avanzar para poder dar de comer a esa población que ya nos está viniendo a través de la inmigración. Porque la gente viene en busca de alimentos. Si no los tienen en sus países de origen, van a buscarlos donde sea. Y así han cambiado las civilizaciones a lo largo de la Historia, a golpe de cambios climáticos que han provocado que la gente pase hambre al no poder producir y tenga que emigrar a otras zonas del planeta.

Y ante esta situación la redistribución del agua y la creación de nuevos regadíos es crucial.

Así es. El estudio que se realizó para elaborar el Plan Nacional de Regadío en la década de los años 90 constató que los pueblos que tenían más de 55% de la superficie de su término municipal dedicada al regadío eran los únicos donde no disminuía, e incluso aumentaba, la población. En términos concretos, las localidades con menos del 20% de su superficie dedicada al regadío tenían una densidad poblacional de 71 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que las que contaban con más del 50% de terrenos de regadío alcanzaban los 133 habitantes por km2. Solo por el efecto del regadío, la densidad de población se duplicaba.

Desde hace años, en Navarra está abierto el debate sobre el modo en el que debe llegar el Canal de Navarra a la Ribera para conducir el agua de Itoiz, del norte de la Comunidad, a los cultivos de esta zona, ubicada al sur de Navarra.

Ya cuando estaba en discusión la conveniencia o no de realizar el pantano de Itoiz, yo lo defendí junto a la ex ministra Isabel Tocino. Considero que el Canal de Navarra es algo fundamental para el desarrollo de la Ribera. Es una comarca con cultivos hortícolas específicos, que solo se encuentran ahí, y eso merece la pena valorarlo.

Los regantes riberos que reclaman la llegada de esta infraestructura no paran de repetir que el agua es sinónimo de riqueza.

Y así es. Una hectárea de regadío produce como 6 de secano. Y si hablamos de agricultura intensiva, como se hace en los invernaderos, podemos afirmar que una hectárea de regadío produce como 40 de secano. Pero más allá de la producción, hay que tener en cuenta toda la actividad económica asociada que los cultivos de regadío generan a su alrededor. Por ello, cuando algunos políticos afirman que la agricultura no tiene importancia, ya que tan solo representa el 3% del PIB, hay que poner en valor todo lo que crea alrededor de este sector como la industria agroalimentaria, transporte y logística, servicios, fábricas de construcción de materiales para los sistemas de riego o de productos fitosanitarios, etc... Y si sumamos todo esto, ya no estamos hablando de ese 3% del PIB, sino de cerca del 20%.

Y España..., ¿ha hecho los deberes en materia de regadío?

La verdad es que se ha hecho un esfuerzo importante en su desarrollo y modernización. Antes del año 2000, en España había 3,3 millones hectáreas de regadío, de las que el 59% contaban con un sistema de riego en superficie (inundación); el 24%, por aspersión; y el 17% restante, por goteo. Ahora, según los datos de diciembre de 2019, España cuenta con 3,8 millones de hectáreas de regadío de las que el 23,6% son por inundación; 23,3% por aspersión; y 53,1% por goteo. En dos décadas, se ha dado la vuelta a la tortilla a favor del riego por goteo sobre el tradicional de inundación.

¿Qué beneficios ha supuesto este desarrollo de regadíos?

Además del ya citado relativo al desarrollo económico de zonas rurales y la lucha contra su despoblación, hay más. Quizás el más evidente sea el ahorro de consumo de agua por hectárea, que ha ascendido un 25% con respecto a los datos anteriores al año 2000. Este ahorro en el consumo ha hecho que aumente la garantía de agua para el regadío y que se eleve la productividad de la tierra, el empleo y la calidad de los cultivos. Pero también ha supuesto un perjuicio importante para los agricultores.

Dígame...

El anterior sistema de riego predominante, el de inundación, no era eficiente desde el punto de vista de consumo de agua, pero sí lo era en cuanto al consumo de energía eléctrica, ya que bastaba con abrir un dique para regar un campo. Ahora, con los nuevos sistemas de riego, es necesario un mayor uso de electricidad para bombear el agua por medio de motores. Esta transición en el regadío español coincidió con un cambio en las tarifas eléctricas que incrementó los costes fijos hasta un 1.000% desde 2008 hasta hoy. Y esto supone una traba brutal a la modernización del regadío ya que este gasto fijo puede hacer inviable este tránsito. Por eso reclamamos al Gobierno de España el establecimiento de 2 tipos de tarifas, uno para la época de riego y otro para la de no riego.

¿Cómo ve el futuro de la agricultura en España?

Lo fundamental es que el agricultor pueda vivir junto a su familia de esta actividad y que utilice los medios de producción que le permitan conservar los recursos que utiliza. Yo siempre digo que el verdadero ecologista es el agricultor, ya que es quien vive del y en el medio natural.

II JORNADAS DEL AGUA Y LA AGRICULTURA DE ABLITAS



9 h. Acreditaciones en el Polideportivo Municipal de Ablitas.



9.30 h. Apertura de las jornadas a cargo de Carmelo Arriazu, alcalde de Ablitas; Itziar Gómez, consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra; Jorge Llorente, Viceconsejero de Desarrollo Rural de Castilla y León; Jesús Nogués, director general de Desarrollo Rural de Aragón; y Ángel Aznar, secretario de la Junta Central de Usuarios del Río Queiles y del Embalse del Val.

bloque ‘agricultura y agua, fuentes de riqueza’

10 h. ‘Emergencia climática y agricultura; Objetivos de Desarrollo Sostenible y economía circular’. Ponente: Gabriel Sevillano (SUEZ Agriculture).

10.20 h. ‘Uso racional del agua: Estrategia clave en la lucha contra la despoblación rural’. Ponente: Milagros Marcos, ex consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León.

10.40 h. ‘Régimen jurídico de las bajas en las comunidades de regantes’. Ponente: Ángel Mallo, profesor de la facultad de Derecho de Zaragoza.



Bloque 'energías renovables'

11.30 h. ‘Sistema de riego fotovoltaico de alta potencia’. Ponente: Luis Narvarte Fernández (Instituto de Energía Solar).

12.15 h. ‘Soluciones al riego fotovoltaico de alta potencia’.

Ponente: Adrián Mendi (Proyectos y Montajes Eléctricos).

12.35 h. ‘Puntos claves en la implantación de sistemas de riego fotovoltaico’. Ponente: Andrés Continente (Ríos Renovables).



Bloque 'políticas agrarias-PAC'

13.10 h. ‘Hacia donde deberían ir las políticas de desarrollo agrario’. Ponente: César Trillo, presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Ebro (FEREBRO) y de Riegos del Alto Aragón.

13.30 h. ‘Evolución del regadío y su importancia para el mantenimiento de la población en el medio rural’.

Ponente: Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE).

13.50 h. ‘La política agraria común -PAC-, su posible reforma y la contribución de la agricultura y ganadería para frenar el cambio climático’. Ponente: Miguel Arias Cañete, ex ministro de Agricultura.



14.25 h. Clausura a cargo de María Dolores Pascual Vallés, presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).