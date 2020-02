Viaje sostenible desde la Mejana de Tudela a Málaga

23/02/2020 a las 06:00

Un viaje sostenible de casi 1.000 kilómetros desde la huerta tudelana a Málaga a bordo de una curiosa bicicleta-huerto de dos plazas denominada ‘Verducleta’. Este es el trayecto que iniciaron este sábado en la capital ribera el cocinero tudelano Santi Cordón Aguirre y el permacultor malagueño Alberto Marín Perales, y que concluirá, tras 22 etapas en las que atravesarán la España vaciada buscando en sus pueblos a los últimos hortelanos, sus alimentos olvidados y los platos más efímeros en extinción, en el Festival de Cine de Málaga. Y es que en esta edición del festival que se celebrará entre los días 13 y 23 de marzo, competirá en la sección oficial Cine Cocina 'Los últimos de la Mejana, rebeldía y esperanza', un documental realizado por el navarro Patxi Uriz, con Cordón como hilo conductor del mismo, y que parte de la idea de rescatar el conocimiento de un oficio como el de los hortelanos tudelanos que está en vía de extinción.

El propio Uriz acompaña a Cordón y Marín filmando su trayecto de norte a sur del país para la realización del nuevo documental Un viaje de cine con consciencia.

APRENDER DEL VIAJE

Como explicó Cordón, la idea de trasladarse a Málaga en la ‘Verducleta’ surgió cuando Uriz les comentó que el documental estaría en el citado festival. “En lugar de ir en coche, con la huella de carbono que supone, para presentarlo allí, hacemos un viaje de cine con la ‘Verducleta’ , que es lo coherente para nosotros”, señaló. Un vehículo que, según dijo, es sostenible, y que creó el propio Cordón para acercar la cocina del hortal a los colegios que no podían visitar su huerta-escuela. “La asociación Recicleta nos ha suministrado todo para hacer este vehículo que es totalmente reciclado”, afirmó. Añadió que en este pequeño huerto móvil que es ‘Verducleta’, “llevamos semillas y verduras de la Ribera y una pequeña cocina”. Unas semillas que intercambiarán con los hortelanos de los 22 pueblos de unas 7 provincias incluidos en su ruta -la primera etapa concluyó en Fuentejalón (Aragón)-. “Queremos recorrer entre 40 y 60 kilómetros al día, porque con este vehículo no podemos pasar de 10 kilómetros a la hora”. “La localidad más pequeña a la que vamos es Ojos Negros, con unos 400 habitantes, y la más grande Daroca, con 2.000”, comentó Cordón. En cada municipio no solo intercambiarán semillas, sino que Cordón cocinará en la ‘verducleta’, según dijo, “con los alimentos más propios de ese pueblo, no solo verduras, porque entendemos que la tierra lo es todo”. Además, se proyectará 'Los últimos de la Mejana' y habrá un coloquio posterior.

Cordón no dudó al señalar que el objetivo de este viaje “es aprender de los últimos hortelanos o guardianes de la tierra y coger ese testigo”. “No se trata solo de intercambiar semillas físicas, sino también de conocimiento y de cambio porque queremos recoger testimonios de los mayores y documentarlo todo”, expuso. “Las semillas que nos de cada pueblo las sembraremos en la finca de la Fundación Mascotas Verdes simulando un recorrido medioambiental como esta ruta que hacemos hasta Málaga”, dijo.

Por otra parte, comentó que realizan todo el trayecto sin dinero porque “queremos demostrar la solidaridad de la gente de los sitios a donde vamos, y solo aceptamos comida, alojamiento y agua”. Una vez en el Festival de Málaga, cocinará con Joan Roca y Dani García en la cena de gala y la del jurado. “Mi plato en ambas cenas será cuajada de borraja”, apuntó.

Patxi Uriz mostró su alegría por la presencia de 'Los últimos de la Mejana', que da voz a los últimos hortelanos de Tudela, en un festival “muy importante como el de Málaga”. Dijo que ha tardado tres años en realizar este documental que, como expuso, “toca mucho la ecología, la cocina y la salud”. “Ha llegado en el momento óptimo, teniendo en cuenta como está ahora la crisis agroalimentaria, del campo” afirmó. Añadió que en la ruta que realizan hasta Málaga “pasamos por zonas donde todavía queda humanidad, porque creo que en las urbes no hay más que materialismo”. “Son sitios auténticos y merece la pena mostrar esa vida”, concluyó.

